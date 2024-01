La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) todavía no publica los datos relativos al mes de diciembre de 2023, necesarios para hablar de cómo cerramos el año. Mientras eso sucede, veamos y analicemos los datos del periodo comprendido entre enero y noviembre del año pasado, porque hay datos que me parece importante resaltar, y que en columnas anteriores no he tocado.

Comencemos por la aviación de carga y su comportamiento con respecto al mismo periodo en 2022. Veamos cómo le fue al “Top 10″ de las rutas de carga en nuestro país.

La ruta México-Guadalajara en 2022 transportó 24,844 toneladas y este año apenas 13,162. Esto significó un decrecimiento del -47%; un dato interesante para analizar y saber, qué pasó para que bajaran tanto las cifras.

Seguimos con la ruta Tijuana-México que el año pasado movió 9,280 toneladas y en este año 9,018; aunque menor, también aquí la ruta registra un decrecimiento del -2.8%.

En el caso de la ruta Monterrey-México, transportó en 2022 la cantidad de 5,109 toneladas, y durante el mismo periodo de este año transportaron 7,510 toneladas de carga; aquí se tuvo un incremento del 47%.

Instalaciones de DHL en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Fotógrafo Especial)

No le fue tan bien a la ruta de San Luis Potosí-México, que el año pasado transportó 8,983 toneladas y este año apenas 5,687; un porcentaje a la baja del -36.7%.

Otra ruta que se está volviendo muy importante por el boom inmobiliario es la ruta de México-Mérida, que en 2022 transportó a ese aeropuerto 5,012 toneladas y en el 2023 un poco menos: 4,947 con un decrecimiento del -1.3%.

Entre enero y noviembre de 2022, México-Cancún transportó 5,854 toneladas y en ese mismo periodo del 2023 transportó 4,641; un -20.7%.

En la ruta Tijuana-Guadalajara pasamos de 4,661 toneladas a 4,511, lo que significa un -3.2%.

Lo sucedido en la siguiente ruta para mí es una total sorpresa, pero así es la aviación, a veces te arroja resultados que uno no tiene contemplado; me refiero a la ruta de San Luis Potosí-Monterrey, que de 4,273 toneladas pasó de un año al otro a 4,295 toneladas, un incremento del 0.5%.

Otra ruta es la de San Luis Potosí-Guadalajara que de enero a noviembre de 2022 transportaron 3,861 y al siguiente periodo del 2023 solo 3,560 toneladas, con un decremento del -7.8%.

Y en la recta final de la lista, cerramos con la ruta San Luis Potosí-Culiacán que en 2022 trasladó 3,506 toneladas y en 2023 un poco menos: 3,477, lo que significa un -0.8%.

Entre otras rutas que en el mismo periodo trasladaron 40,763 toneladas, en 2023 suman 50,728 toneladas transportadas. En total podemos decir que de enero a noviembre de 2022 se transportó un total de 116,145 toneladas en carga, y en el 2023 un total de 111,534, traducido en un -4.0%.

Las cifras anteriores tienen una lógica: la carga fue a la baja en la mayoría de las 10 rutas top ten, porque ya en 2023 habíamos dejado atrás la pandemia, y la necesidad de trasladar insumos no fue tan apremiante. Siempre debemos de ver el contexto para poder ver el cuadro completo.

Ahora vayamos a la carga internacional, y descubramos de dónde viene, y a dónde va la mercancía . Los números de nueva cuenta son de enero a noviembre del 2022 y de enero a noviembre del 2023.

Comencemos con la ruta México-Los Ángeles con 49,552 toneladas en el 2022 contra 29,869, esto es un -39.7%.

México-Madrid con 27,788 y al siguiente año 27,724, un decremento del -0.2%.

Hong Kong-Guadalajara tuvo una historia muy distinta; en 2022 de enero a noviembre trasportó 16,475 toneladas y para el mismo periodo en 2023 alcanzó las 24,750, esto es un incremento del 50.2%.

México-Frankfurt con 35,146 toneladas pasó a 23,647 toneladas al año siguiente, un -32.7%.

La ruta México-Hong Kong de 18,867 toneladas transportadas en 2022 a 23,467 toneladas, un incremento del 24.4%

Memphis-Guadalajara de 25,043 pasó a 23,465 toneladas, un decremento del -6.3%.

Actividad aérea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Mario Jasso)

En la ruta de Santa Lucía-Hong Kong no hay comparativo, pues apenas en 2023 empezó la ruta de carga y tuvo la nada despreciable cantidad de 21,577 toneladas transportadas.

Desde el aeropuerto de Toluca, tenemos una ruta con destino a Memphis, la que transportó 23,231 toneladas en el 2022 y al año siguiente solamente 21,511, es decir un -7.4%.

París-México pasamos de 29,574 toneladas a 21,074 con un decrecimiento del -28.7%.

Y cerramos el top 10 con México-Luxemburgo, que, de 29,257 toneladas en el 2022 paso a 20,895 toneladas para el año siguiente, lo que representó un -28.6%.

Otros destinos de carga sumaron 368,867 toneladas en 2022, y en 2023 alcanzaron 377,721 toneladas, un ligero crecimiento del 2.4%, para un total en ese periodo de 623,774 transportadas en 2022 y que en 2023 fueron 615,701, lo que arroja ya en cifras totales un -1.3%.

Otro dato que no debemos perder de vista es que desde el 1° de septiembre del 2023, la carga dejó de operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y se trasladó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

El tema de la carga lo habíamos dejado a un lado, priorizando el tema de traslado de pasajeros, pero me parece importante tener estas cifras para que en este 2024, ahora sí, ya sin los estragos de la pandemia y el cambio de aeropuerto del AICM al AIFA, podamos realizar a finales de año un verdadero análisis de cómo se ha comportado la carga.

Esos números nos dirán fríamente y si apasionamientos si fue o no un error la decisión presidencial de sacar todas las operaciones de carga del AICM.

Por el momento, para mí hay varias sorpresas. San Luis Potosí ha sufrido con el transporte de pasajeros, y es que cuando Mexicana dejó de volar, esa ruta quedó abandonada. Después la retomó Transportes Aeromar, y con su salida del mercado volvió a quedar un poco desconectado. Actualmente está operando Aerolítoral, la alimentadora de Aeroméxico. Sin embargo, tiene tres rutas en el “top ten” aquí reseñado en el área de transporte de carga.

Y por supuesto, cómo dejar a un lado la ruta Hong Kong. El comercio con los asiáticos es algo que como país no debemos tomar a la ligera. Me parece que está bastante equilibrado el top ten, entre destinos a Europa, y con nuestro principal socio comercial los Estados Unidos .

Quedo al pendiente del momento en que la AFAC cargue la información del mes de diciembre 2023 y, ahora sí, ver cómo estamos cerrando el año, tanto en materia de transporte de pasajeros, como de carga.