No es la primera vez que veo casos similares al que voy a narrar. Este en particular le sucedió a un buen amigo mío, quien me autorizó a narrar su experiencia con la finalidad de alertar a la gente para que no caiga en este tipo de estafas .

Lamentablemente, la llegada de la tecnología y los grandes beneficios que esta aporta a la industria aeronáutica viene aparejada la gente “vivales” -como diría mi madre-, que se aprovechan de la buena voluntad de las personas, sobre todo cuando se compra en línea.

Yo sé que la industria aeronáutica no es la única vulnerable; existen muchísimas formas de defraudar: desde los supuestos correos de los bancos solicitando actualización de datos para robar información, hasta portales de venta que un día están y al siguiente desaparecen, con tu dinero.

Hace algún tiempo, tanto VivaAerobus como Volaris emitieron sendos comunicados recomendando que solamente compraran boletos de avión en páginas autorizadas, y es que es impresionante cómo funcionan estos estafadores, que lo hacen tan bien que resulta a la postre complicado saber si son los medios oficiales o no.

Dicho lo anterior les compartiré la mala experiencia de mi amigo, que en su perfil de Facebook hizo la siguiente publicación:

“Tengan mucho cuidado con la página ‘Viva Aerobús México’ Una amiga me pidió que le hiciera una reservación y la intenté hacer a través de la app, por alguna razón no me acepta los dígitos en la fecha de vencimiento y no pude concretar la reservación. Busqué la página de Facebook y envié mensaje, me dijeron que ellos podían tomar la reservación y me dieron hasta los números de asiento y un código de barras para pagar en Walmart y que aparte me daban 25 kilos de más por los inconvenientes. Me dijeron que el pago tenía que ser en efectivo. Pero el lenguaje de su escritura me hizo dudar. Así que decidí hacer la reservación por Volaris. Hoy me mandan mensaje para apurar con el pago y les dije que ya no iba a viajar, me respondió que ya no iba a poder viajar en 3 meses, a lo cual le respondí que eso era una amenaza. Total, que me dijo que ya estaba boletinado por tráfico de drogas y me bloqueó.”

Este perfil que se hace pasar por la página “oficial” de VivaAerobus no contento con defraudar a la gente, encima se pone a amenazar. Por supuesto que mi amigo no lo dejó así, y logró comunicarse directamente con la aerolínea para denunciar esta página apócrifa que se hace pasar por ellos.

Cuenta de WhatsApp falsa de Viva Aerobús

La respuesta de la línea aérea fue la siguiente:

“Buenos días, J----. Gracias por contactarnos, te informamos que la página que nos compartes no pertenece a la aerolínea. Debido a que no contamos con un sistema de cobro desde este medio, además de protección de datos personales de nuestros pasajeros, no se genera ningún tipo de cotización o reservación mediante nuestras redes sociales ni por medio de depósitos a cuentas bancarias. Las compras de vuelos solo pueden ser generadas por cualquiera de nuestros canales oficiales de venta autorizados.” VivaAerobus

Este es un solo caso de muchos que podemos toparnos en redes sociales; mucha gente es estafada por páginas apócrifas en Facebook, o por números telefónicos de WhatsApp que se hacen pasar por la línea aérea y hasta generan códigos y toda la cosa.

Por eso es importante siempre verificar la página que se consulta, checar que se trate de la original y cuidarse mucho de este tipo de estafas. Sobre todo, porque hoy con la tecnología y la inteligencia artificial habrá que redoblar esfuerzos y cuidar muy bien nuestros datos bancarios.

Está documentado que estos casos son más frecuentes con las aerolíneas de bajo costo, que tienen una infraestructura más pequeña y que incluso han tenido casos en que extrabajadores terminan haciéndoles fraude con la venta de boletos, aprovechando que el público incauto está buscando precios bajos y ofertas extraordinarias.

Lo dicho, es el pan de cada día sobre todo en los grupos de agencias de viajes, porque muchos terminan buscando apoyo o la manera de poder recuperar su dinero, y generalmente las agencias debidamente establecidas les aclararan que es casi imposible que recobren su dinero.

El modus operandi de estas páginas apócrifas es que duran algunos días, y luego las dan de baja; lo mismo sucede con los números que utilizan de WhatsApp; de forma constante cambian para que no quede rastro de estos estafadores.

Recomendaciones para evitar fraudes de Aeroméxico

En el caso de la aerolínea Aeroméxico, ellos me comentan que tienen un call center y redes sociales con un “robusto blindaje”, precisamente para evitar este tipo de fraudes a los pasajeros; sin embargo, siempre salen estafadores que promocionan en redes “super ofertas” atractivas, en las que lamentablemente cae la gente.

Constantemente Grupo Aeroméxico alerta a sus clientes a no dejarse engañar; hay fechas en las que aparecen más este tipo de ladrones, como en las “Hot Sale”, y volverán hacerlo ahora que vengan las ofertas del “Buen Fin”.

La recomendación siempre será verificar que la página sea la oficial, no dar un solo dato personal o bancario hasta no estar seguro, y si usted es como yo que prefiere evitarse los fraudes cibernéticos, siempre existe la opción de ir al aeropuerto a comprar sus boletos de avión, directamente con la aerolínea, o con las agencias de viajes autorizadas por ellos.