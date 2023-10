Debido a la dependencia actual de dispositivos móviles, mucha gente usa los puertos USB de aeropuertos y lugares públicos como estaciones de carga; sin embargo, esto no es recomendable.

Aunque sea bastante cómodo usar los USB de aeropuertos en lugar de cargar baterías externas o tener el adaptador para corriente, hay muchos peligros detrás de esto.

La gran mayoría derivado del “juice jackin”, que implica una serie de movimientos sensibles que afectan a tu dispositivo de diversas maneras.

Es por ello que te daremos las siguientes 5 razones peligrosas para no usar los USB de aeropuertos:

Robo de información en los USB de aeropuertos Plantar información en los USB de aeropuertos Virus en los USB de aeropuertos Grabaciones en los USB de aeropuertos Sobrecargas en los USB de aeropuertos

Robo de información en los USB de aeropuertos

La primera y más importante razón, es que puede haber robo de información en los USB de aeropuertos.

Los piratas informáticos pueden acceder a tu dispositivo mediante los USB públicos, así extraer información de datos bancarios o tus redes sociales.

Datos que pueden ser usados o vendidos a un tercero, lo que puede derivar en fraudes o problemas personales.

Conexión USB Tipo-C. (Especial)

Plantar información en los USB de aeropuertos

Otra razón que se deriva de lo anterior es que planten información en los USB de aeropuertos.

Imagina esas películas donde le plantan evidencia a pasajeros en su equipaje de mano; es algo similar, pero a nivel digital.

En lugar de extraer datos, se pueden plantar estos en tu dispositivo sin que te des cuenta, haciéndote complice de algún delito mayor o menor.

Estos pueden ser programas espía que se diseminan cada que conectas tu dispositivo a redes locales o privadas.

iPhone (@juannavarromx/Twitter)

Virus en los USB de aeropuertos

Siguiendo con lo anterior, también puede haber virus en los USB de aeropuertos.

Aquí ya no hablamos de robarte o plantar información, sino de programas más “simples”, que pueden descomponer tu dispositivo.

Algún malware que bloquee tu teléfono, o una aplicación fantasma que acabe con la batería.

Si bien aquí tu información sensible no corre peligro del todo, llega a ser molesto no poder usar tu equipo con normalidad.

Virus informático (Markus Spiske / Unsplash )

Grabaciones en los USB de aeropuertos

Otra cosa que puede suceder es que haya grabaciones en los USB de aeropuertos.

No nos referimos a que alguien tome un video de tu persona, sino que a través del USB graben lo que haces en la pantalla de tu celular.

Aunque no es un robo de información como tal, se tendría acceso parcial a los datos que se vieran en pantalla, como contactos de WhatsApp o fotos privadas en redes sociales.

Smartphone (Unsplash)

Sobrecargas en los USB de aeropuertos

En el “mejor” de los casos, lo único que te podría pasar es una sobrecarga en los USB de aeropuertos.

Dado que no se tiene una verificación acerca de la corriente de que atraviesa dichos puertos, se ha dado muchos casos en que estos descomponen los dispositivos.

Debido a que la energía no se regula y sobrepasa las capacidades de los equipos, quemando sus baterías.

Curiosamente es mejor cargar el celular u otros aparatos de manera directa a la corriente, pues aunque la red es la misma, la transferencia de energía es diferente.