Los familiares y amigos de Norma Lizbeth , de 14 años de edad, marcharon el día 16 de marzo por las calles de su comunidad de San Juan Evangelista, en el municipio de Teotihuacán, en el Estado de México, exigían justicia por este brutal ataque, golpear con una piedra, eso lo realiza una persona que no tiene conciencia, le pregunte a un terapeuta que sucede, porque esto pasa más a menudo, comenta que todo comienza en el hogar, si los padres pelean o gritan ofensas hacen a los jóvenes más prepotentes, el no poder callar o gritar a sus padres, hace que busquen el conflicto en la calle, en otras ocasiones, crecen con la madre, sin una figura paternal, ese no es problema, las mujeres son excelentes para criar a sus hijos e hijas.

El problema nace de que algunas deben trabajar para llevar el sustento a su hogar, esto lleva que las personas pequeños o jóvenes, crezcan en soledad o con amistades que les dan malos consejos.

Sabemos que siempre quieren un líder y la forma de hacerlo es con golpes u ofensas, en este caso esta chica seguramente lo había realizado con otras estudiantes y se le hacía fácil golpear o demostrar quién manda.

Gracias a que circularon videos en las redes sociale s , se puede ver a la presunta responsable de este terrible ataque, la homicida Azahara Aylin “N”, golpear con saña a esta pequeña estudiante con una piedra, mismo que provocó un traumatismo craneoencefálico y esto le causaría la muerte el día 13 de marzo.

El fallecimiento lo tienen en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de ahí deciden girar la orden de aprehensión contra la persona de 14 años.

Lo peor sucede cuando intenta escapar con su madre, sin embargo por la atención rápida y la viralización, las detuvieron en la frontera con Estados Unidos.

Al ser menor de edad podría sólo pasar de 4 a 5 años, esto debe ser juzgado de acuerdo al delito.

Vemos estos ataques entre la juventud diariamente, sin ser investigados, sería un buen momento para darle prioridad al bullying y tengan leyes más estrictas sean mayores o menores de edad.

Una familia pasará el resto de su vida sufriendo porque alguien buscando atención entre sus compañeros y tener liderazgo decide golpearla hasta acabar con su vida, una hija, hermana, sobrina y estudiante que truncaron sus sueños, no se trata de satanizar las escuelas, se le debe exigir a los docentes, maestros, directores, incluso alumnos que estos casos son de aviso y de ser necesario sea llamada la autoridad , tratar de brindar asesoría psicológica a los jóvenes, así evitar que sucedan casos como la jovencita Norma Lizbeth.

Twitter: @antarmnacif

Gracias por su atención