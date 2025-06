“Nunca tuve la más mínima idea de lo que hay más allá de mis actos, por ello siempre busqué la manera de evadir mi decadente e inevitable destino.” ALBERT RAFAEL

No sé si reír por la broma o preguntar qué lentes usa. La acusación realizada en la mañanera donde se culpa a los críticos de la manipulación en la que el gobierno estadounidense “cayó” me movió a risa, después a incredulidad (¿de verdad alguien en la 4t se la cree?) y más tarde a reflexionar que no podía ser que dijeran eso. Mas sí lo dijeron.

La mandataria en particular fue todavía más lejos al culpar a la “oposición” política en México de que en Estados Unidos piensen que ella es el epicentro de lo que sucede en Los Ángeles. ¿En serio?

Para empezar, eso no es cierto. Pero suponiendo sin conceder, ¿cuál oposición? ¿De qué habla, si ya está toda en Morena? Sheinbaum le concede ‘a los contrarios’ un poder que no tienen. Yo no veo a Trump ni a Kristi Noem (la secretaria de Seguridad de allá) ni al director de la CIA o Homeland Security tomando decisiones en función de las opiniones de algunos columnistas en México (por buenos que estos sean). No tenemos tanto poder. Tampoco sentándose a escuchar a los restos del PAN y del PRI. Culpar a los críticos de que ella sea criticada en Estados Unidos ni siquiera alcanza como cortina de humo.

Así que mejor llamar las cosas por su nombre: en San Luis Potosí, Claudia dijo que ojalá la gente se manifestara en contra del impuesto a las remesas. No habló de violencia ni de saqueo. Pero si quiere encontrar culpables, debería buscarlo en sus círculos y en su partido.

Mismo suponiendo sin conceder, que algunos críticos hayan deformado sus dichos, es poco creíble que la influencia de Claudia en la comunidad mexicana en Estados Unidos sea de semejante calibre.

Así como a Trump le sirven estas revueltas, a la 4t también. Evitan hablar del desastre que significa los pasados siete años.

Que la presidenta a Sheinbaum se dedique mejor a lograr la unión de todos los mexicanos. Y eso por supuesto NO es sinónimo de que queremos atole con el dedo. Claudia tuvo la oportunidad de unir a todos alrededor de su persona y lo primero que hace es echar pleito.

A Trump esto le ha venido casi igual de bien que a AMLO cuando refiriéndose al covid dijo: “como anillo al dedo”. Sheinbaum y Trump, cada uno por su parte, esto les ha ido bien para dejar de hablar de temas escabrosos. Deberían investigar quién fue realmente el que inició estos disturbios y darle un reconocimiento especial, por quitarle la atención de otros asuntos.

Giro de la Perinola

Las autoridades argentinas PROBARON que Cristina Fernández de Kirchner se robó casi mil millones de dólares. Podía señalar que la corrupción no es tolerable o simplemente quedarse callada. Pero no. Claudia Sheinbaum le envía su solidaridad. ¡Qué necesidad!