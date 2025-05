Ayer, en La Jornada, una caricatura del muy perspicaz monero José Hernández en la que critica fuertemente a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

Hoy, en Milenio, otro monero bastante ingenioso, Rafal Rapé Pineda, se lanzó también muy duro contra López Beltrán.

Los dos dibujantes, hombres honestos, verdaderos artistas, dotados de gran inteligencia, decidieron cuestionar al segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador, y con este a toda la gente de Morena, en especial a la dirigente Luisa María Alcalde.

La crítica periodística es siempre positiva. Lo que me pregunto es si era necesario que dos líderes de opinión tan identificados con la 4T, en esta etapa de ataques feroces contra AMLO —generados dentro y fuera de México—, aportaran municiones que podrían usarse, ¡y se usarán!, para dañar no solo a Andrés Manuel López Obrador, sino también a Claudia Sheinbaum y a los ideales que representan el expresidente y la presidenta.

Estoy convencido de que los moneros José Hernández y Rafael Rapé Pineda reprobaro de buena fe, y por supuesto con ganas de ayudar a higienizar Morena, lo que ha hecho Andrés Manuel López Beltrán: aceptar en el partido de izquierda a gente de oposición poco o nada prestigiada.

No estoy afirmando que sean injustas las críticas de los moneros mencionados dirigidas a López Beltrán. Solo estoy argumentando que, quizá, este mayo de 2025 no era el mejor momento para lastimar al más polémico integrante de la familia de AMLO.

Ahora mismo es durísimo el bombardeo contra la 4T . En las mañaneras la presidenta Sheinbaum está soportando no preguntas periodísticas, sino agresiones infames indudablemente de parte de personas con poder político y económico que se enriquecían como contratistas del gobierno y que, desde la llegada de la izquierda al poder, se quedaron sin tan lucrativo y corrupto negocio. No hay información oficial acerca de por qué le quitaron la visa para entrar a Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Maria del Pilar Ávila —ella ha dicho que se trata de faltas administrativas que se corregirán—, pero una mayoría de columnistas de los medios han construidos historias canallas que no se sostienen en datos objetivos. Ernesto Zedillo se ha convertido en un verdadero ariete de los grupos empresariales y mediáticos que han perdido privilegios con la 4T. Un día sí y otro también el gobierno estadounidense presiona a nuestro país con medidas como la de suspender 15 días las importaciones de ganado mexicano.

Espero que reflexionen los moneros José Hernández, de La Jornada, y Rafael Rapé Pineda, de Milenio. No vale la pena que demuestren que AMLO tenía razón cuando hablaba de los progres buena ondita.