Continuar también es cumplir.

En política hay quienes confunden los cargos con propiedad, los espacios con premio y la representación pública con una comodidad personal. Yo no.

Para mí, una diputación federal no es una meta individual. Es una responsabilidad. Es una obligación diaria con quienes creen que la política todavía puede servir para transformar la realidad y no sólo para administrar discursos.

Un cargo público no vale por sí mismo. Vale por lo que se hace con él.

Vale cuando se usa para defender causas. Vale cuando sirve para abrir puertas. Vale cuando convierte el dolor de la gente en iniciativas, la exigencia ciudadana en reformas y los problemas cotidianos en decisiones públicas. Vale cuando no se queda encerrado en una oficina, sino que regresa al territorio, toca puertas, escucha reclamos y asume que representar también significa responder.

La política no se mide por la silla que se ocupa. Se mide por el trabajo que se entrega.

Ser legisladora no es levantar la mano por inercia ni ocupar una curul por trámite. Ser legisladora es entender que cada voto tiene consecuencias, que cada reforma puede cambiar vidas y que cada silencio también comunica. Es saber que en el Congreso no se está para quedar bien con todos, sino para actuar con convicción, con responsabilidad y con sentido público.

Por eso he procurado que mi trabajo legislativo tenga una dirección clara: justicia, derechos, igualdad, protección a las mujeres, atención a víctimas, juventudes y fortalecimiento de instituciones. No como temas de coyuntura, sino como causas que exigen carácter y continuidad.

Durante esta Legislatura he presentado 49 iniciativas, la mayoría orientadas a fortalecer la justicia, los derechos de las mujeres y los derechos humanos. También he acompañado más de 1,000 gestiones ciudadanas, porque la representación no termina en el Pleno ni en las comisiones: también se ejerce cuando una persona necesita que alguien dé seguimiento, escuche, insista y no la deje sola frente a la indiferencia.

He caminado colonias, he escuchado a vecinas y vecinos, he atendido problemas que para algunos parecen menores, pero que para una familia pueden significar seguridad, dignidad o tranquilidad. Ahí, en la calle, se entiende lo que muchas veces no se alcanza a ver desde la comodidad del escritorio.

Las mejores iniciativas no nacen de la vanidad política. Nacen de escuchar.

Nacen cuando una mujer víctima de violencia pide justicia y no discursos. Nacen cuando una madre teme por la seguridad de sus hijos. Nacen cuando una persona adulta mayor exige servicios básicos. Nacen cuando una joven reclama oportunidades reales. Nacen cuando una colonia entera se cansa de ser ignorada.

Quien no escucha eso, no entiende para qué sirve la política.

Y quien cree que legislar es sólo ocupar un espacio, no ha entendido nada.

Todavía falta mucho por hacer. Faltan reformas que impulsar, derechos que consolidar, instituciones que fortalecer y causas que defender con más fuerza. Las transformaciones serias no se construyen con ocurrencias ni se abandonan a la mitad. Requieren constancia, seguimiento, disciplina y voluntad política.

Por eso sostengo algo con toda claridad: continuar también puede ser una forma de cumplir.

No de aferrarse. No de apropiarse de un cargo. No de asumir que algo está garantizado. Continuar, cuando hay trabajo, causas pendientes y resultados que defender, también es una responsabilidad frente a la ciudadanía.

La reelección no debe ser vista como privilegio ni como cheque en blanco. En una democracia, la reelección es evaluación. Es el momento en el que la gente decide si un proyecto merece seguir o debe terminar. Es el pueblo quien califica, quien aprueba, quien corrige y quien tiene la última palabra.

Y así debe ser.

Porque los cargos no pertenecen a quienes los ocupamos. Pertenecen a la ciudadanía. Nadie tiene derecho automático a permanecer. Nadie puede dar por sentado el respaldo popular. Nadie debe confundir responsabilidad pública con derecho adquirido.

La representación no se hereda, no se reserva y no se exige por turno. Se construye con trabajo, se sostiene con resultados y se refrenda con confianza.

Por eso, si llegado el momento decido participar en un proceso de reelección, lo haré de frente, con absoluta transparencia y con una convicción muy clara: todavía hay causas que no pienso soltar.

No me interesa la política de la comodidad. No creo en los cargos como adorno ni en la representación como simulación. Creo en una política que incomoda porque trabaja, que regresa porque escucha y que continúa porque sabe que todavía hay mucho por transformar.

México no necesita representantes que aparezcan sólo cuando les conviene. Necesita personas que estén presentes cuando la gente las necesita. La ciudadanía no quiere discursos perfectos; quiere respuestas. No quiere promesas recicladas; quiere resultados. No quiere representantes ausentes; quiere compromiso real.

Esa ha sido mi manera de ejercer esta responsabilidad y seguirá siendo mi compromiso.

Porque servir no es ocupar. Servir es sostener la lucha incluso cuando incomoda. Es defender causas aun cuando cuestan. Es tener claro que los cargos son temporales, pero la responsabilidad con el pueblo no se agota mientras existan injusticias que enfrentar.

Mientras haya mujeres que acompañar, víctimas que exijan justicia, juventudes que impulsen el futuro, comunidades que esperen ser escuchadas y derechos que fortalecer, mi compromiso seguirá siendo el mismo: trabajar, responder y no abandonar.

Continuar también es cumplir.

Y cuando una causa es más grande que un cargo, abandonarla a la mitad no es opción.

María Teresa Ealy Díaz

Diputada Federal

LXVI Legislatura

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