Se sabe que ya, hoy por hoy, es tiempo de mujeres… y dos mujeres pelearán la Presidencia: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

A las dos las conozco porque son figuras públicas, pero aún quiero saber más de ellas, escuchar sus propuestas, oírlas más y conocer su lado humano y ya veré el día de las elecciones por cuál votaré. Lo comentaré aquí a la mañana siguiente, por si alguien se queda con el pendiente.

Debo recalcar que, por supuesto, no coincido con la mayoría de las cosas que dice y hace AMLO. Me molesta mucho en especial cuando critica sin fundamento a periodistas de radio, prensa y TV. No es papel del presidente hacer eso, y la SCJN debería analizar el caso.

Pero en algo tiene razón el señor Andrés Manuel: Sí están muy cargados los medios hacia Xóchitl Gálvez. En especial los noticieros de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas y Chumel Torres.

Esos noticieros no se ven tan imparciales como deberían ser. Claro, han entrevistado ya a algunas corcholatas de Morena, sobre todo a Marcelo Ebrard e incluso a Adán Augusto López, pero para equilibrar la cosa deberían hacer lo mismo con Claudia Sheinbaum, y esto último no ha sido posible.

Yo ignoraba si Claudia era la que se negaba a asistir con Ciro, Joaquín, Pepe Cárdenas o Chumel Torres o si ellos no la invitaban. Pero ya me cayó el veinte: Sheinbaum es la que no ha querido ir a los noticieros de “Radio Xóchitl”… jejeje, así de plano ya les llaman en Morena a los noticieros que todo el día difunden lo que hace la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD.

Conste, a “Xóchitl Fórmula” o a “Radio Xóchitl” no ha ido Claudia, pero a Radio Fórmula sí.

Por eso la exjefa de gobierno sí fue al programa de Javier Poza, que no es un noticiero político sino una especie de programa de variedades más bien enfocado al espectáculo, por lo tanto más imparcial en el tema electoral.

Pues qué bueno que ya anda en radio la doctora Sheinbaum, y ahora paso a comentar lo que dijo con Javier Poza:

Que ella prácticamente se ve ganadora en las encuestas para ser presidenta de México y que también se ve ganadora dentro de su partido Morena como la candidata número uno.

para ser y que también se ve ganadora dentro de su partido como la candidata número uno. Aseguró que ya es tiempo de que México tenga a una presidenta mujer y recalcó que no es una calca de Andrés Manuel López Obrador , sino que forma parte del mismo proyecto por lo que la gente que la ataca llamándola “calca”, pues le parece algo misógino y machista, ya que contundentemente mencionó que “no tienen nada que criticarme”.

, sino que forma parte del mismo proyecto por lo que la gente que la ataca llamándola “calca”, pues le parece algo misógino y machista, ya que contundentemente mencionó que “no tienen nada que criticarme”. También, lamentablemente a mi modo de ver, aseguró que repetirá la fórmula de las mañaneras si llega a ser presidenta de México, aunque “mucho más cortas de duración” porque le parece que los medios de comunicación siempre dan su versión de los hechos y distorsionan la realidad, así que así como lo leen, tenemos mañaneras para rato.

si llega a ser presidenta de México, aunque “mucho más cortas de duración” porque le parece que los medios de comunicación siempre dan su versión de los hechos y distorsionan la realidad, así que así como lo leen, tenemos para rato. Lo bueno es que las mañaneras de Claudia serán más cortitas, y si me acepta una recomendación: que se siente y no se quede parada tanto tiempo porque no es bueno para la salud.

Javier Poza me parece hizo una muy buena entrevista , totalmente imparcial y educado; le hizo ver a la exjefa de gobierno que México estaba dividido y polarizado y le cuestionó si haría un llamado a la unidad . Claudia no quiso usar esa palabra y más bien se inclinó por recalcar que es bueno que exista el debate para construir a una nación. Dijo que México era un país donde cabíamos todos.

, totalmente imparcial y educado; le hizo ver a la exjefa de gobierno que México estaba dividido y polarizado y le cuestionó si haría un llamado a la . Claudia no quiso usar esa palabra y más bien se inclinó por recalcar que es bueno que exista el debate para construir a una nación. Dijo que México era un país donde cabíamos todos. Me pareció una buena entrevista pero demasiado espectacular, ya que en la pantalla del foro se transmitieron durante todo el tiempo que esta duró, imágenes de Claudia Sheinbaum, por lo que para mi gusto cayó en el exceso visual: no era necesario llegar a tal cosa. ¿Fue decisión de Poza? ¿Del equipo de la corcholata? Para la otra mejor que le bajen a eso, yo opino.

Claudia aseguró que aunque estaba convencida que iba a la delantera en las encuestas, a la pregunta de Javier Poza referente a que si ella no quedaba como candidata de su partido apoyaría a los demás, dijo que así lo haría porque habían firmado un compromiso / pacto entre ellos para apoyarse mutuamente. (Cosa que dudo de Marcelo Ebrard : no lo veo apoyando a Claudia Sheinbaum, pero en política todo es posible).

: no lo veo apoyando a Claudia Sheinbaum, pero en política todo es posible). Javier Poza sutilmente le dejó ver a Claudia si no habría sido mejor que terminara su mandato antes de lanzarse como candidata, a lo que Sheinbaum contestó que por medio de una encuesta supo que los capitalinos la apoyaban en bajarse de la jefatura de gobierno para buscar la Presidencia.

Dijo también que lamentaba no haber podido hacer mejor las cosas, pero que humanamente hizo lo que pudo y que le faltaron cosas por concluir e inaugurar, pero que de eso se encargaría Martí Batres. ¿Podrá Batres llenar los zapatos de Sheinbaum? Lo veremos, lo veremos.

Recalcó que lleva tres meses en campaña (yo añadiría que lleva en campaña mucho tiempo más tiempo) y que ya prácticamente había visitado toda la república mexicana.

(yo añadiría que lleva en campaña mucho tiempo más tiempo) y que ya prácticamente había visitado toda la república mexicana. Omitió mencionar ciertos términos políticos pues aseguró que, de hablarlos en aquella entrevista, el INE sancionaría al programa de Javier Poza y a ella.

Desde mi punto de vista, fue una entrevista pacífica, clara y contundente.

Ahora bien, yo sí quisiera ver a Claudia Sheinbaum en los espacios que los morenistas ahora llaman “Radio Xóchitl”, que en su mayoría se encuentran en grupo Radio Fórmula: sería interesante y hablaría muy bien de Claudia Sheinbaum si pisara los foros y espacios de los comentaristas de noticieros antes mencionados, los que diariamente señala el presidente como sus detractores, enemigos y adversarios, los que llama prensa neoliberal y conservadora ; ahí está la verdadera prueba de fuego para Claudia Sheinbaum.

Un equipo es campeón cuando gana no solo jugando en casa, sino también de visitante, especialmente en estadios tan hostiles como pueden ser los informativos de “Radio Xóchil”. Ojalá ya en la campaña formal veamos a Sheinbaum toreando las fuertes embestidas periodísticas de Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Chumel Torres y Pepe Cárdenas.

No puede estarles negando todo el tiempo que la entrevisten, y ese será el mayor reto de Claudia: mantenerse sin incomodarse y sin explotar si acude con alguno de estos conductores de noticias. Un verdadero desafío.

¿Veremos algún día a a Claudia Sheinbaum en la “Xóchitl Fórmula” con Ciro, con Joaquín, Pepe Cárdenas, incluso hasta de invitada de Chumel Torres?

Claudia Sheinbaum con Javier Poza dijo que el debate era necesario para construir un puente de diálogo y para exponer ideas. ¿Entonces estaría lista para asistir a espacios noticiosos que sabemos apoyan a Xóchitl Gálvez?

Se tiene que tener una alta inteligencia emocional para estar en esos espacios y ser cuestionada por tales comunicadores. ¿Cuenta Claudia Sheinbaum con ello? Veremos.

Es cuanto.