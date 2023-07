“En el principio ya existía la encuesta, y la encuesta estaba con Dios, y la encuesta era Dios”. ¿Es así como lo dice el Evangelio?

Me preguntaban acerca del debate entre Ciro Gómez Leyva y Andrés Manuel López Obrador: “¿No eran cercanos? Recuero que Ciro, mucho antes de la campaña presidencial de AMLO de 2006, hablaba muy bien del tabasqueño, ¿en qué momento se rompió eso?”.

Conocí a Ciro en 1994, pero realmente empecé a tratarlo en 1997 cuando fuimos compañeros de trabajo en el proyecto que hizo posible Milenio.

En efecto, Ciro admiraba —o, por sus palabras, parecía sinceramente admirar— a López Obrador. Otras dos personas que colaboraban en el arranque de Milenio también eran seguidores entusiastas del entonces político de oposición, los caricaturistas José Hernández y el ya fallecido Antonio Helguera.

En aquel tiempo yo tenía una mala opinión acerca de Andrés Manuel. Entendí que AMLO era un gran político gracias a Ciro, a Hernández y a Helguera —y a Rafael El Fisgón Barajas, quien con frecuencia acompañaba a los dos viñetistas de Milenio Semanal cuando me reunía con ellos—.

¿Por qué cambió la relación entre Ciro y AMLO? En efecto, por una encuesta

En los primeros meses de la campaña presidencial de 2006 todas las encuestas daban como ganador a AMLO con suficiente ventaja estadística, por así llamarla, sobre Felipe Calderón y Roberto Madrazo…

Un momento, no todas las encuestas afirmaban lo anterior. La de GEA/ISA discrepaba y ponía a Calderón, inicialmente en empate con Andrés Manuel, y después ubicaba al esposo de Margarita Zavala en el primer lugar de las mediciones de preferencias electorales.

En Radio Fórmula, en su noticiario vespertino, Ciro Gómez Leyva difundía todas las encuestas, pero daba particular relevancia a la de GEA/ISA.

Lo que Ciro no aclaró, quizá porque no lo sabía, era que uno de los directores de GEA/ISA, Guillermo Valdés, participaba en el equipo de Felipe Calderón.

Ciro no tenía la obligación de saber que Valdés colaboraba con Calderón, pero el señor Valdés si estaba éticamente obligado a decir que él tenía no solo una preferencia política, sino que era activista de un partido específico, el PAN.

Después del fraude electoral de 2006 —en gran medida justificado por las encuestas de GEA/ISA— Guillermo Valdés fue nombrado por Felipe Calderón director del centro de espionaje del gobierno federal, el ya desparecido Cisen.

No se habría roto la relación entre Ciro y AMLO si la gente de GEA/ISA hubiera aclarado en cada participación en Radio Fórmula que uno de los directores de esa casa encuestadora trabajaba para Felipe Calderón.

Se vale tomar partido, lo inmoral es ocultarlo. Y nadie en GEA/ISA admitió que esta empresa apoyaba a un candidato.

En 2012 —Andrés Manuel otra vez candidato presidencial— Ciro volvió a recurrir a los servicios de GEA/ISA, para presentar un tracking diario en Milenio TV.

Una aclaración: en realidad no sé si fue Ciro quien contrató a GEA/ISA para la encuesta de seguimiento de 2012 o si se trató de una decisión de la dirección de Milenio.

Lo que sea, GEA/ISA todos los días de la campaña electoral presidencial de 2012 perjudicó a AMLO: erróneamente lo ubicaba en el segundo lugar de las preferencias a una enorme distancia del líder, Enrique Peña Nieto.

No recuerdo qué hizo GEA/ISA en las elecciones de 2018, pero no es importante. En el anterior proceso electoral presidencial Ciro no difundió encuestas —o no sistemáticamente— ni en Radio Fórmula ni en Imagen TV.

Después del fiasco de GEA/ISA en 2012, Ciro pidió disculpas por la mala actuación de la encuestadora y juró que no iba a volver a difundir ninguna, o al menos ninguna realizada especialmente para sus noticieros.

Precisión

En 2018 SDPNoticias llegó a un arreglo con México Elige, de Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano. Esta encuesta aplicaba muy buenas encuestas en Facebook cuando la red social de Mark Zuckerberg permitía trabajos de ese tipo.

Facebook cerró bastante el acceso a sus datos por el escándalo de Cambridge Analytica del primer semestre de 2018 —cito a Wikipedia: escándalo generado “después de que un exempleado revelara algunas prácticas de la compañía para influir en elecciones políticas, que iban contra de las normas de Facebook”—.

En mi opinión perdieron eficacia las encuestas de México Elige, pero al margen de ello terminó el acuerdo que tenía con SDPNoticias.

La encuesta que no es de Ciro, pero que este periodista difunde

Un buen día, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador —creo que en 2019—, México Elige debutó en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula y desde entonces mes a mes ha dado a conocer encuestas de todo tipo.

En 2021, el entonces candidato a gobernador de Sonora postulado por Morena, Alfonso Durazo, le demostró a Ciro Gómez Leyva que sus encuestadores —sí, los directivos de México Elige— trabajaban como estrategas en la campaña del candidato de la alianza PRI, PAN, PRD.

Durazo solo exigía una cosa —y tenía razón, claro que sí—, que México Elige no se presentara como una casa encuestadora imparcial, ya que trabajaba para un candidato.

Pero Ciro, en vez de dar a conocer el evidente conflicto de interés de sus encuestadores, se enojó con Durazo. Eso no fue correcto.

El resultado electoral le dio la razón a Durazo, quien ganó por una diferencia enorme, de alrededor de 18 puntos, mientras que México Elige había pronosticado su derrota por un margen amplísimo.

El error de México Elige fue gigantesco, pero lo peor no fue eso, sino la mentira con la que los encuestadores lo justificaron en el programa de Gómez Leyva: dijeron que la encuesta falló porque el narco movilizó votantes a favor de Morena. Se pasaron.

AMLO y la encuesta del programa de Ciro

Andrés Manuel López Obrador recientemente cuestionó la encuesta de México Elige que difunde Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Al presidente no le pareció objetivo —y definitivamente no lo es— el principal dato que esa casa encuestadora dio a conocer: que Xóchitl Gálvez ya es una fuerte contendiente contra Morena. Un amigo de Ciro, Pancho González, de Milenio, diría que esa mentira no es verdad.

El problema para Ciro, otra vez, es que los dueños de México Elige parecen estar entre los estrategas contratados por la campaña de Xóchitl.

Desde luego, no es ilegal que esos encuestadores apoyen a la candidata de la derecha empresarial, pero deberían dar a conocer sus simpatías políticas al publicar estadísticas electorales; no hacerlo es engañar al público que puede pensar que se trata de analistas imparciales.

Lo cierto es que en las encuestas serias —Darío Celis dio a conocer en El Heraldo de México una de Buendía & Márquez—, Xóchitl no solo no le gana a Claudia Sheinbaum, sino que la morenista vence por goliza a la candidata de la derecha empresarial.

He visto una encuesta de vivienda de De las Heras Demotecnia —una de las más creíbles casas encuestadoras en México—, y la goleada se repite. Está disponible en su sitio de internet.

De hecho, Xóchitl no le gana a la líder en Morena, Claudia, pero tampoco a ninguno de los corcholatos del partido de izquierda.

Aquí las imágenes de la encuesta de De las Heras Demotecnia, fundada por una amiga queridísima que falleció hace años, María de las Heras.

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Ese el punto, Ciro

A Ciro Gómez Leyva, extraordinario, honesto, gran periodista, le molestaron muchísimo las críticas que AMLO le lanzó la semana pasada.

Creo que Ciro, en vez de enojarse con Andrés Manuel, debería revisar si sus encuestadores tienen conflicto de interés —parece que sí lo tienen— y obligarles a admitirlo al dar a conocer sus números.

Con eso acabaría con el debate, ya que AMLO quedaría obligado a respetar el gesto de honestidad intelectual de reconocer que no es imparcial —sino que la aplican estrategas de la oposición— la encuesta difundida mes a mes en el noticiario de más rating en la radio.

Porque lo cierto es que las encuestas de México Elige nomás no coinciden con las únicas dos de vivienda que se han levantado este mes, la de De las Heras Demotecnia y la de Buendía & Márquez.

SDPNoticias pronto publicará la encuesta de MetricsMx, ya con Xóchitl como candidata de oposición. Ahora mismo, el tracking diario de MetricsMx dice que Claudia Sheinbaum es líder en Morena —en ningún momento ha dejado de serlo— y que Xóchitl Gálvez, en efecto, encabeza la contienda en la oposición. Ya enfrentaremos a Claudia y a Xóchitl.