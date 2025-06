“Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú-uh-uh-uh-uh Pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú-uh-uh-uh-uh Oh-oh, oh-oh” SHAKIRA

Silencio total. Con lo sucedido en el Foro Alicia en la Ciudad de México, el gobierno local, el federal, las fuerzas del orden que intervinieron (militares y policía de la capital), todos, toditos guardan sepulcral silencio.

Clara-mente no es como suena, aunque tenga nombre de persona buena. Porque lo que ella le hizo, le hace y seguramente le hará a su correligionaria, es más, a quien es su jefa, simplemente no debería hacerse.

Recientemente en una mañanera, el general que informó al respecto de la incursión de las fuerzas del orden a aquel recinto dijo que habían acatado un llamado del gobierno de la Ciudad de México y que, para esos tipos de eventos, ya no asistiría el Ejército, solo la Guardia Nacional. Sí, de manera clarísima aceptó que la policía de la CDMX fue quien les llamó. Y ellos solo acudieron.

La jefa de la Ciudad de los Palacios, se ha lavado las manos de esto que provocó en el Foro Alicia hace dos semanas.

Miren que clausurar un concierto del artista vasco, Fermín Muguruza, cuando no pasaba nada y solo un grupo de personas se había reunido para cantar, suena a represión, a abuso de poder, a intolerancia bien 4t. Máxime cuando estos ‘duros’ del Movimiento dejaron correr versiones de que quienes habían instruido el operativo era la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra de la Vega, y Estados Unidos. Aguas, dejen de inventar por convivir, que ahora sí les quitarán sus visas (da gusto que Christopher Landau comunica que ya no se tolerarán faltas al respeto).

Pero volviendo al concierto en el Foro Alicia…

Ahora sabemos que el gobierno represor de la CDMX es quien le aventó al ejército y a la GN a los asistentes al Foro Alicia. Y no es lo correcto ni lo adecuado que se saltara a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, cuando clara-mente la división de poderes, de órdenes y de jerarquías es clara: ningún gobernador estatal (o jefe de gobierno de la CDMX) tiene la capacidad, el rango, o el estatuto de mandar sobre el Ejército. NINGUNO.

Pero en la 4t todos saben que la jefa de la CDMX es quien dio la orden. También saben que no hay que hacer más olas. A sabiendas de que la otra faltó al orden castrense, al orden civil y que tomó atribuciones que no tiene, Claudia Sheinbaum prefiere concentrarse en cosas más importantes, mismo en la falsa unión y cohesión de Morena. No hay que hacer más olas, parece decir.

Mas Regeneración Nacional habla de unidad donde no la hay. Este que analizo es uno de los casos en que queda patente la división interna. Eso sí, todos calladitos para no ahondar en la división ni hacerla pública. Los obradoristas (pero también claramente anticlaudistas). Ese gobierno local ha visto los resquicios por donde puede vulnerar a Claudia y los está utilizando.

No se da cuenta (o finge no enterarse) que el saltarse las líneas de mando, la Guardia Nacional sin control, será contraproducente en el mediano y largo plazo.

El haberse saltado las líneas de mando y por ende a quien es el titular de la secretaría de seguridad federal, Omar García Harfuch, deja de ser un pleito entre dos facciones de la 4t y se convierte en un tema de seguridad nacional. No puede la jefa de gobierno saltarse al secretario de seguridad para jugar a los soldaditos.

Claramente hubo traición. Nunca consultó a la autoridad del mando civil y se fue directo contra la autoridad de Harfuch.

Giro de la Perinola

Después de usurpar las funciones del secretario de seguridad federal, este último no creo tenga intención de apresurar el esclarecimiento de los hechos relacionados con el asesinato doble de Ximena y José. Y tal vez, sin querer, en eso él ayude a Clara. Ironías de la política…