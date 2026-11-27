Todavía, a estas alturas, se siguen sintiendo los efectos positivos del viaje que realizó la presidenta a Asia, especialmente a China. Todo, hablando de pormenores, fue sustancial. Hablamos de que, desde la ceremonia de bienvenida hasta el cierre de las actividades previstas, los anfitriones acogieron a Claudia. Si hay algo que caracteriza a la jefa de Estado es la sencillez y los gestos de amabilidad que proyecta hacia sus pares.

En cuestión de minutos, por ejemplo, Sheinbaum entabló comunicación con representantes de primer nivel. En esos mismos instantes, supimos que habían trascendido un par de visitas a espacios de salud para observar los mecanismos tecnológicos que ha implementado aquella nación, lo mismo que los avances innovadores que han hecho de la medicina una alternativa para mejorar la calidad de vida.

En aquella ocasión, lo recuerdo muy bien, la presidenta dijo, sin pensarlo dos veces, que los espacios de salud de China no solo son de primera calidad, sino que son un ejemplo para muchos países que buscan fortalecer la infraestructura de atención, las especialidades y el suministro de medicamentos. El hospital inteligente, de dimensiones imponentes, produjo grandes ideas para aterrizar en México proyectos de esa naturaleza. En estos días, desde la conferencia mañanera, Sheinbaum abordó el tema y, por ende, se dijo que se integrará un equipo técnico y operativo que se encargará de buscar las condiciones para un espacio como ese. Para demostrar que todo esto va en serio, Sheinbaum, ante los reflectores, mencionó que se trata de un acuerdo de colaboración con China.

Todo eso, sin duda, abre la puerta a un mundo moderno y vanguardista en el que hemos sabido, con sapiencia, adaptarnos para tener un rostro que, con los cambios, se ajuste al entorno global. De hecho, esto contempla la formación y capacitación para el personal médico de nuestro país en el continente asiático. Con demasiados pormenores, de igual manera, entendemos que esta nueva era es digital y que el uso de la inteligencia artificial es otro de los temas que irrumpirá con fuerza en el proyecto de la Cuarta Transformación. Será algo que marcará y cimbrará a la sociedad por su impacto porque, además de ello, es una de las metas que siempre se ha propuesto alcanzar la presidenta. Ella, una mujer de ciencia, está decidida a apostar por ese rubro por una sencilla razón: traerá mayor eficiencia. Claro, se tendrán que cumplir procedimientos para los que estaremos preparados y a la altura, haciendo lo necesario en materia de capacitación. Una vez que eso suceda, créanme, nuestro personal médico estará capacitado.

Creo que una de las claves de esta irrupción que hemos tenido en la tecnología, en gran parte, se debe al atrevimiento y al salto que tenemos como sociedad. Desde el gobierno, por ejemplo, hay un impulso; están teniendo un buen desempeño por el nivel de organización y el trabajo conjunto. Motivados por ese rubro, durante la gestión de Sheinbaum se ha estado operando en el marco del InnovaFest. Entre esas particularidades, quienes han tenido la oportunidad de asistir o de cubrir estos eventos han dicho que la dinámica cubre la demanda de una generación en pleno desarrollo. Con frecuencia, en efecto, asisten universidades de distintas partes del país y, con el espacio idóneo, presentan sus proyectos. Y ellos, que se han esforzado al máximo, han tenido la oportunidad de contar con el apoyo y los incentivos del gobierno de la 4T. Hablamos de acompañamiento, pero también de un puente de comunicación con inversionistas que buscan talentos.

Con esa política de acompañamiento y con los recursos que moviliza el Estado, las regiones del país se han favorecido estratégicamente. Hablamos de entidades como Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Yucatán y Morelos. En ellas, habiéndose destinado una cantidad importante de recursos, los encargados de la organización entregan premios a quienes sobresalen, haciéndolos también partícipes de esquemas destacados para que las compañías o empresas interesadas en encontrar alguna solución fijen la mirada en esos mecanismos. Apoyándose en todos esos instrumentos, la innovación no solo se presenta ante los ojos de los asistentes, sino que se lleva a la práctica para convertirse en una solución o, de plano, en una alternativa asociada a áreas de oportunidad que sean aprovechadas al máximo. Los mismos registros de asistencia hablan por sí solos al marcar un récord de visitantes que se han dado cita.

Como muestra de ello, y esperando a que llegue el día, Morelos cerrará con broche de oro este marco imponente que, a su vez, ha constituido una enorme vitrina para mirar hacia el futuro y decir, con fundamento, que las manos mexicanas tienen mucho que aportar en los momentos más oportunos, cuando los cambios vertiginosos de un mundo global están a la orden del día. De hecho, hemos quedado impresionados con la organización y planeación de un evento que es, sin duda, de primera.