¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Aunque siempre se ha asociado el vino mexicano con el Valle de Guadalupe, en Baja California, debemos reconocer que el estado de Chihuahua cada vez toma más relevancia dentro del mundo vitivinícola.

Cada vez se han ido sumando más estados de la República a la experiencia de cultivar la vid y producir vino, y Chihuahua lo está haciendo, aprovechando su geolocalización, y las condiciones desérticas de su terruño, ideales para el cultivo de la uva.

Sobre todo, para uvas de las varietales Chardonnay, Merlot y Cabernet Sauvignon, que requieren de cierto estrés hídrico para dar uvas de mejor calidad. A ello sumamos suelos arcillosos, que permiten que la vid intensifique sus aromas, así como la concentración de sabor.

Actualmente, comienzan a cultivar también la uva Moscato, Tempranillo, Cabernet Franc, Malbec y Shiraz. Podemos decir que Chihuahua está emergiendo como un gran productor de vinos, tanto blancos como tintos, con cerca de 70 viñedos y bodegas, distribuidos en distintas regiones del estado, como en Cuauhtémoc y Delicias, de donde era mi abuela materna.

En todo Chihuahua hay un total de casi 400 hectáreas del cultivo de la vid, destacándose el municipio de Delicias, que cuenta con varias bodegas, entre ellas Vinícola Amelia, ubicada en la Antigua Mina de Bustillo, lugar donde también cuentan con servicio de catas y maridajes con productos locales, como son los quesos menonitas, la carne seca, la machaca y charcutería diversa.

Ahí también se puede hacer la visita a la Mina de los Murciélagos y verlos salir a cazar. O hacer enoturismo, y en esta bodega ofrecen además brunch por el Día de las Madres y organizan otro tipo de fiestas, como bodas, por ejemplo. Esta bodega es especialmente famosa por su vino blanco espumoso.

La época de la vendimia va de los meses de julio a noviembre, ideal para irse a dar una vuelta y conocer. También está el Viñedo Ciénega de Castilla ubicado en Cuauhtémoc, que además de todo lo que el anterior viñedo ofrecía, este también cuenta con una interesante oferta de renta de cabañas en el lugar.

Y finalmente -solo como una pequeña muestra- tenemos al viñedo más grande de todos con 70 hectáreas: Cavall 7. Ubicado también en Delicias, Chihuahua, ellos se dan a conocer como “El vino de México”.

Cuentan con recorridos al viñedo, catas y maridajes como con eventos especiales. Todos estos viñedos tienen sus páginas en Instagram, así que es fácil seguirlos para ver sus ofertas y novedades.

Nos alegra el crecimiento que el vino está teniendo en el estado de Chihuahua, pues gracias a las características especiales de sus suelos y su microclima, se están obteniendo caldos de altísima calidad, y se suma a los destinos enoturísiticos de la región, lo cual lo hace doblemente atractivo.

Si después de la fiebre del futbol tienen ganas de desconectarse un poco, admirar la naturaleza y vivir una nueva experiencia eno-gastronómica, Chihuahua es el destino ideal, en cualquiera de sus bodegas. México cada vez se posiciona mejor dentro de la industria del vino, lo cual nos da mucho gusto. ¿A ustedes se les antoja un vino de Chihuahua?

Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera