¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Vengo con la noticia de que se puede vivir la experiencia de saber qué sentía Carlota al tomar su desayuno por las mañanas, cuando vivía en el Castillo de Chapultepec.

Tienen que probar esta nueva cafetería que se llama “La Emperatriz”, en honor a María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, mejor conocida como “Carlota de México”, consorte de Maximiliano I durante el Segundo Imperio Mexicano.

No podemos negarlo, la vida de esta princesa nacida en Bélgica tuvo momentos luminosos y trágicos; por azares del destino terminó viviendo en el Castillo de Chapultepec, cuando su marido fue proclamado “Emperador de México”. Cuentan los rumores que a ella le debemos la construcción del bellísimo Paseo de la Reforma, antes llamado “Paseo de la Emperatriz”.

Ahora podrás experimentar lo que en su tiempo Carlota seguramente vivió, tomarse una taza de café teniendo como vista al bellísimo Bosque de Chapultepec, una razón suficiente para visitar este nuevo espacio, que es un lugar que no debes perderte.

Además, sirve para hacer un super plan, ya sea en fin de semana o aprovechando el mes de mayo que hay muchos puentes, sobre todo, antes de que empiecen las lluvias.

La Emperatriz cuenta con terraza, y también con un salón interior, por si eres de los que prefiere los interiores e imaginar que se ha viajado en el tiempo. El menú del lugar es muy sencillo, básicamente son desayunos típicos, y platillos como sándwiches, molletes e incluso hay tortas de cochinita pibil; sí, en Yucatán se suelen comer de desayuno.

También hay frutas, para quienes se decantan por algo más “ligero”; hay diversos postres y galletas, por si solo quieres acompañar tu café con algo dulce, y bueno, hay tés, aguas, jugos, por supuesto café en presentaciones tanto frías como calientes.

El horario de atención es desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde; de martes a sábado la entrada al Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec tiene costo: para los turistas nacionales $105 pesos y $210 pesos si eres extranjero; el acceso es gratuito para niños menores de 13 años, estudiantes y maestros con credencial vigente, para mayores de 60 años y personas con discapacidad. ¡Y los domingos es gratis para todo el mundo!

Ahora, es importante que sepan que el costo promedio para desayunar en este nuevo lugar es de $250 pesos, y vale la pena por las maravillosas vistas que ofrece.

Recomiendo que te armes un super plan y llegar justo a la hora de la apertura del museo, y llegues a desayunar, para posteriormente recorrer todo el Castillo de Chapultepec que está lleno de historia de nuestro país, y que nos va contando las distintas etapas por las que ha pasado México.

Y como llegaste temprano, al terminar tu visita puedes seguir visitando museos, o ir al lago, o al Jardín Botánico, o simplemente perderte en el Bosque de Chapultepec, sobre todo antes de que comience a llover, y aprovechar este clima tan caluroso.

El Castillo está en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec s/n en la colonia San Miguel Chapultepec, a un lado del Metro Chapultepec (Línea 1); dato importante: el recinto no cuenta con estacionamiento, así que lo mejor es dejar el automóvil en alguno de los estacionamientos del bosque y tomar el Metrobus Línea 7, bajándose en la estación Gandhi y de ahí caminar hasta la rampa que te lleva a la entrada del museo.

Así que siéntanse emperadores de México por un día, mientras toman un delicioso café acompañado del alimento de su preferencia, viendo lo hermoso que es el bosque de Chapultepec, y luego me cuentan qué tal les fue, los leo en los comentarios. Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera