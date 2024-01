El día de ayer la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) a través del comunicado “009-2024″, anunció: “Logra SICT nueva recuperación de 427 mdp a favor de trabajadores de Interjet ”

En una columna anterior ya les había platicado en qué punto se encuentra este litigio. Y aquí vale la pena señalar que los trabajadores de Interjet fueron a manifestarse el pasado 8 de enero a las afueras de la Secretaría de Gobernación para solicitar, se agilizara el tema de los pagos, pues el marasmo legal es insostenible.

En esa publicación anterior hice referencia, a grandes rasgos, de las cuentas pendientes, y dije que sumaban ya alrededor de 900 millones de pesos. Señalé: “Lo que se sabe es que estaban por embargar una “procesadora de pagos” de nombre Worldpay, quien estaría por entregar al síndico 550 millones de pesos. Por ahora el síndico ya tiene además 350 millones de pesos, por lo tanto la suma ascendería a 900 millones de pesos.”

Con el comunicado de la SICT tenemos claridad de cuánto es lo que se ha recaudado a favor de los trabajadores, y son aproximadamente 800 millones de pesos. La buena noticia es que ya vamos teniendo certeza con las fechas.

Datos importantes a resaltar: el número de expediente es “17/2022″, que se tramita ante el juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles de la Ciudad de México. Muchos de los trabajadores ni siquiera sabían el número de expediente. Esto no es dato menor, y conocerlo finalmente le sirve al trabajador para tener certeza, e incluso poder revisarlo.

Otro punto importante es que la autoridad ya tiene una estimación de cuándo podría darse el pago a los trabajadores, y en esto hay que ser muy enfáticos: podría darse durante el mes de febrero, esto es, prácticamente a la vuelta de la esquina.

Ahora, sabemos que el proceso lo llevará a cabo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y no intervienen en absoluto, ni la Sección 15 de la CTM (el sindicato), ni mucho menos la familia Del Valle, personajes que hasta el día de hoy se siguen ostentando como los dueños mayoritarios de las acciones de la aerolínea Interjet.

Ahora, quiero compartirles el intercambio epistolar que sostuve con Carlos Del Valle en su perfil de Instagram ; y es que siendo fiel a su costumbre, el “Director Adjunto” de Interjet, salió pronto y presuroso en un “reel”, externando su felicidad por el comunicado que publicó la SICT.

“…mi nombre es Carlos Del Valle Guerrero, yo soy Presidente Ejecutivo de la aerolínea Interjet y hoy día 22 de enero, un éxito más, un logro más, se logró la recuperación de 427 millones de pesos para el pago de los trabajadores, esto junto con los 353 millones de pesos, que ya se habían logrado en el mes de octubre del 2023, juntan casi 800 millones de pesos, que esto nos tiene muy contentos, porque gracias a un comunicado, se las voy a compartir en mis historias, es un comunicado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, pues anuncian que esto ya es una realidad, y que esta vez tenemos fecha, que para el mes de febrero vamos a poder estar cobrando, esto realmente es una noticia maravillosa…”. Carlos Del Valle

Yo, ni tarda ni perezosa, hice pertinentes comentarios, aclarando que esto no era trabajo de Interjet, y que en dado caso, quien había presionado fue la Sección 15, en su carácter de sindicato de los trabajadores de la aerolínea.

Por supuesto, el buen Charlie no tardó en responderme por la misma vía; primero me menciona en su reel, para mostrarme “el comunicado”, y después comenta:

“es el siguiente proceso, primero quitar la huelga y pagarle a los compañeros que la administración pasada dejó de pagarles” Carlos Del Valle

Lamentablemente, Carlos Del Valle decidió borrar mis comentarios de su video, -tal vez sea porque lo mandé a leer la Ley Federal del Trabajo-, pero no importa, aquí van de nuevo porque me parece prudente que la gente sepa cómo funciona este tipo de procesos.

En palabras más, palabras menos le dije que solamente los trabajadores tienen el derecho de huelga. En ese sentido, el dueño no puede de manera unilateral quitar una huelga, porque eso solo es potestad de los trabajadores cuando llegan a un arreglo con la empresa, y la decisión debe constar en una votación llevada a cabo en asamblea, definiendo si levantan o no la misma.

Y es que al señor Del Valle se le sigue olvidando un pequeñísimo detalle: que este capital que el síndico ha recabado, no es gracias a las gestiones oportunas y maravillosas de la familia accionista, al contrario, es lo que se ha podido recaudar para la liquidación de los trabajadores, “a pesar” de la negativa de pagar el laudo que los trabajadores tienen ganado ante la JFCA, que condena a la empresa a pagar poco más de 2,800 millones de pesos, a más de 4 mil trabajadores sindicalizados.

Esta parte, generalmente se le suele olvidar en sus discursos. En dado caso faltarían los recursos por parte de Interjet, es decir de los dueños, quienes tienen el adeudo con los trabajadores. Resulta un discurso muy “facilón” salir a decir “la pasada administración” no les pagó y que ellos “no sabían nada de los adeudos”.

Eso es una total mentira, en su momento los Del Valle salieron en repetidas ocasiones a apaciguar las aguas (junto con la “pasada administración”), por la falta de pagos a los trabajadores. Existen videos que los compañeros de Interjet grabaron en su momento, donde les prometían “ahora sí les pagamos el próximo viernes”.

Cabe recordar que en aquellos ayeres, el pretexto era que el SAT había intervenido la caja y por eso no tenían con qué pagar, porque estaban viendo lo del pago de unos impuestos que no se hicieron en 2017 y 2018. Incluso en ese momento se les pidió a los trabajadores que mandaran mensajes al SAT para liberar la caja (presión política), y así Interjet les pudiera pagar.

Y los trabajadores de Interjet -de buena fe- lo hicieron, confiando en su empresa, que los iba a respaldar; lo que no sabían era que para diciembre del 2020, solo una semana antes de parar operaciones, la familia Del Valle se haría de la mayoría de las acciones de Interjet, para servir de parapeto de los verdaderos responsables de la debacle de la aerolínea: la familia Alemán.

Espero que la familia Del Valle no interponga más recursos jurídicos en contra de los trabajadores, para que estos efectivamente puedan cobrar durante el mes de febrero “algo” de su liquidación , acción con la que se terminaría por sepultar para siempre a la aerolínea. Medida dramática, sin duda, pero a estas alturas inevitable.

¿Podría volver a volar? ¡Claro!, sí y solo si los Del Valle pagan los millonarios adeudos que mantienen, no solo con el SAT, sino con ASA, el AICM, SENEAM y los proveedores a los que les quedaron a deber… Ah, y los pasajeros que se quedaron con boletos en las manos. Lo cual, es más bien un sueño güajiro, porque no han puesto un solo peso para la liquidación de los trabajadores de la aerolínea Interjet, y en los expedientes judiciales constan sus múltiples estrategias para no pagar. No lo digo yo.