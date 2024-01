Ya no es ninguna novedad que a la fabricante de aviones Boeing le llueva sobre mojado; y es que resulta que este domingo la Agencia Federal de Aviación norteamericana (FAA por sus siglas en inglés) anunció a las líneas aéreas que operen modelos Boeing 737, en especial los 900-ER, deben hacer inspecciones visuales de los tapones de las puertas; para más claridad, la ventanilla/puerta de emergencia -que no se usa por configurar el equipo para tener mayor oferta de asientos-, así como verificar que los tornillos y pernos estén correctamente colocados, para impedir un evento similar al ocurrido en el vuelo de Alaska Airlines.

Más allá de tapones, pernos y tornillos, el tema del que hay que hablar es cómo el capitalismo ha arrastrado a la aviación a cometer actos absurdos, que hoy tienen serias consecuencias.

En el pasado, cuando se construían aviones, se hacía un ejercicio entre el número de puertas de salida de emergencia, ventanillas y el número de asientos, y se checaban todas las variantes, por ejemplo que en caso de que una puerta quede inhabilitada para una evacuación, existan otras, cada situación dependiendo del número de pasajeros.

De un tiempo para acá, en este nuevo milenio, y en aras de obtener cada vez mayores ganancias, la FAA ha permitido que equipos como el B737MAX-9 lleven ventanillas/puertas de emergencia pero con filas de asientos, esto gracias a que la normativa así lo permite.

Un modelo de avión cuyo fuselaje ha sido alargado para que le quepan más filas de asientos y por consecuencia, la aerolínea pueda vender más boletos, no va a dejar la ventanilla/puerta de emergencia despejada, si puede aprovechar la venia de la autoridad aeronáutica para bloquear esta salida y ponerle una bonita fila de asientos que redituará mucho más, en términos económicos.

Así es, en el lugar donde se encuentra esa puerta de emergencia, lo que debería de haber es una estación de sobrecargo y mínimamente dos filas menos de asientos para una evacuación. Sin embargo, desconozco los motivos y con exactitud los criterios bajo los que la FAA consideró que era totalmente factible y seguro cancelar esa salida de emergencia, y poner más filas de asientos.

Eso sí, en el comunicado que extiende la FAA a las aerolíneas, no pide la inmovilización de los equipos B737-900ER, solamente les recomienda que inspeccionen los “cuatro pernos”, que sujetan la ventanilla/puerta también llamada “tapón”.

Este lunes tanto Delta como United dijeron al medio CNN “que ya habían comenzado las inspecciones de sus aviones Boeing 737-900ER y que no preveían ninguna interrupción de las operaciones.”

Y aunque estos equipos no forman parte de la familia MAX, sí tienen la misma ventanilla/puerta, la cual es cancelada; es decir, no se ve por dentro que sea una salida de emergencia, solamente por fuera se observa, todo en aras de meter más filas de asientos.

Según datos de Cirium hay operando actualmente 490 equipos B737-900ER en aerolíneas de todo el mundo, y antes de que comiencen los opositores a la 4T, les aviso que no, la nueva Mexicana de Aviación no vuela ese modelo de avión, sino B737-800NG.

Porque ya los veo diciendo “¿por qué el gobierno no se preocupa por sus ciudadanos? Y los pone en riesgo al volar por equipos que deberían -desde su óptica- estar en tierra”. Si fueron capaces de hacerlo cuando se dio el anuncio de la bajada de vuelo de los aviones modelos B737MAX-9, no me parece imposible que no lo hagan ahora.

Pero regresemos al tema que nos atañe: Boeing ha sido duramente criticada sobre todo por los familiares de las víctimas de los dos accidentes fatales de los aviones B737MAX, por poner encima de la seguridad la búsqueda de las ganancias económicas.

En este caso, sigue siendo exactamente lo mismo, pues por normativa y por seguridad los aviones deben de contar con una salida de emergencia, sin embargo esta es bloqueada en el afán de meter más filas de asientos, sobre todo por aerolíneas de bajo costo, que buscan ofertar más lugares, lo que significa a la postre más ganancias.

¿En qué momento se dejó de pensar en que la seguridad es lo primero en la aviación? Y es que cuando todavía volaba Mexicana, la antigua cabe aclarar, había un equipo B757 al que en la puerta R2 le habían colocado enfrente del medio galley, dos asientos, que además de bloquear la salida de emergencia era un pleito, pues arriba de estos lugares no había kits donde guardar el equipaje y siempre lo andaban colocando junto a la puerta, que por seguridad no debe de ir nada en ese lugar, pues bloquea una salida de emergencia.

Ya ni les digo lo que era aquello con vuelo lleno. Armar toboganes en esa puerta era un suplicio, pidiendo permiso para pasar, porque como no tenían asientos enfrente, los pasajeros solían estirarse cual largos eran, impidiendo el paso hacia la puerta.

Ustedes no saben cuántas veces reporté ese equipo. El truco para hacerlo “viable” ante las autoridades, es que no eran una fila de tres asientos que estuviesen bloqueando la R2, sino que eran dos asientos que dejaban espacio a maniobrar la salida de emergencia.

Desde mi óptica era una santa jalada de pelos, para justificar vender dos boletos más, sacrificando la seguridad. Pero bueno, yo no soy la FAA, ni la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de entonces, que lo permitieron. En este caso la autoridad norteamericana sigue autorizando este tipo de configuraciones de meter los asientos que se puedan.

En un comunicado de la Boeing, que compartió con el medio de comunicación CNN, dijo estar “plenamente” apoyando a la FAA, en todo lo que requiera para ir solventando todas y cada una de las recomendaciones que se hagan por parte de esta autoridad aeronáutica.

Por cierto, lo anterior ya trajo consecuencias una vez más para la fabricante, pues de nueva cuenta sus acciones cayeron en casi un 3%, lo que se puede traducir en que sus acciones han tenido pérdidas por alrededor del 17.5% en lo que va del año.

Lo he dicho en otros foros, dudo mucho que el gobierno norteamericano deje caer a su única fabricante de aviones, y no solo a su división comercial, pues la bélica es muy importante para la estabilidad y economía de nuestro vecino país del norte.

Más bien lo que veo, es que están a marchas forzadas tratando de contener lo más que se pueda, y de tal suerte salir de este escollo en el que están metidos. Desde mí particular punto de vista sostengo: todo como consecuencia de ser “ambiciosos vulgares”.