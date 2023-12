El caso de Interjet, con sus “nuevos” dueños y sus trabajadores ha tomado dimensiones de tragicomedia . Veamos en qué punto de la historia se encuentra esta línea aérea .

El día 8 de enero del 2024, se cumplirán tres años desde que los trabajadores tomaron la determinación de estallar una huelga, con una aerolínea que ya había parado operaciones en diciembre del 2020.

Entonces se hablaba de una nueva administración, a cargo de la familia Del Valle, quienes el 2 de diciembre realizaron -para ellos- el traspaso de acciones de la familia Alemán. El 11 de diciembre decidieron dejar de operar, y para el 18 de ese mismo mes, de plano terminaron bajando la cortina, con más incertidumbres que con verdaderas esperanzas de regresar a volar.

Desde entonces y durante todos estos meses, la familia Del Valle ha creado una narrativa en la que “todos” son culpables, menos ellos. Obviamente dicen que eso es lo que les ha impedido concretar el regreso al aire de Interjet, en pocas palabras.

En días recientes, por medio del canal de comunicación que tienen en WhatsApp, la familia Del Valle se comunicó con los trabajadores que aún les siguen (que no pasan de 500 empleados), a los que se les dijo lo siguiente:

“Buen día compañeros, después de la reunión con Gobernación y gracias a la respuesta de las autoridades vamos a iniciar el CENSO de todos nosotros de forma presencial para evitar que personas ajenas quieran cobrar un dinero que no les pertenece. También estaremos presentando al NUEVO SINDICATO que nos representará en la APERTURA de INTERJET y JUNTOS lograr lo que SIEMPRE HEMOS SIDO. La convocatoria es para el próximo viernes 22 en el CORPORATIVO DE INTERJET en Boulevard Aeropuerto a las 10:00 am. Es muy importante que se PRESENTEN, estaremos respondiendo y atendiendo sus dudas. Les adelanto nos estaremos PRESENTANDO en TODAS las ESTACIONES FORANEAS de INTERJET para que NADIE se quede fuera de este CENSO. Es necesario que se presenten con su IDENTIFICACIÓN OFICIAL y CREDECIAL DE INTERJET a los que no la tengan COMPROBANTE DE NÓMINA” Comunicado de la familia Del Valle

Por supuesto que un mensaje así causó revuelo entre los trabajadores de dicha aerolínea, quienes no sabían qué hacer. Son muchas las cosas se pueden puntualizar del anterior mensaje: es un hecho, la familia Del Valle tiene el afán no pagar los más de 2 mil millones de pesos a los que están condenados en el laudo ganado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Esa sentencia la ganó su sindicato, es decir la sección 15 de la CTM, pero Interjet ha interpuesto un sinfín de recursos jurídicos para no hacerlo.

Y las reuniones que lleven a cabo con gobernación, les puedo adelantar por experiencia propia, son de chocolate, esto es, no van a ir a ningún lado, pues siempre se habla con funcionarios menores que no tienen la capacidad de tomar decisiones.

Mensajes de WhatsApp de la familia Del Valle a trabajadores de Interjet

Eso, por un lado, y por otro lo de “levantar un censo”, no es más una falacia para corroborar quiénes de los trabajadores están apoyando a la familia Del Valle.

Dentro del concurso mercantil, así como en los documentos para el estallamiento a huelga, y el laudo ganado ante la JFCA, tienen los padrones exactos de todos y cada uno de los trabajadores, por lo que resulta un sinsentido levantar un “censo”, y ahora sí de manera presencial y en todas las estaciones.

Repito, dentro del concurso mercantil, en manos de un juzgado donde son actores tanto el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) como la JFCA, tienen las listas de prelación con la relación de todos los empleados, pero la familia Del Valle aprovecha el desconocimiento sobre estos temas, para sembrar la duda.

Y lo último que podemos desmenuzar muy bien es el tema del “nuevo” sindicato. Si yo no fuera sindicalista, en verdad hasta termino comprándoles el cuento completo, pero como no es así, les puedo decir que mientras la detentación del contrato colectivo de trabajo (CCT) esté en manos de la sección 15, no hay otro sindicato que pueda arrancar operaciones con Interjet.

Y es que los Del Valle no conocen los intríngulis de la vida sindical; no saben lo que en los hechos significa el estallamiento de una huelga, la cual es una pausa en el tiempo que todo lo detiene; por este motivo es imposible que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) lleve a cabo un recuento del CCT en manos de la sección 15, no es tan fácil como lo hacen ver los dueños de la aerolínea.

Ahora, la sección 15 de la CTM a cargo de Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, el día 21 de diciembre publicó un comunicado dirigido a los trabajadores sindicalizados de la aerolínea, haciendo un recuento de los trabajos que ha llevado a cabo durante estos casi tres años.

Primero nos habla del laudo, en el cual están siendo reconocidos 4,114 trabajadores sindicalizados; aborda los embargos que tienen a cuentas bancarias, e informa de la negociación, así como un remate en primera almoneda.

Sin embargo, en su mismo comunicado denuncian a las autoridades que han sido más que lentas, al grado de que después de que se celebrase una audiencia el 5 de octubre para el primer remate, la JFCA no ha emitido el acuerdo de adjudicación, con lo que se ha impedido el pago del lote por parte del postor ganador; y por si esto no fuera poco, tampoco ha convocado a una nueva fecha para el siguiente remate de bienes.

Comunicado de sección 13 de la CTM sobre el caso Interjet (Especial)

Quienes ya hemos pasado por estos vericuetos, sabemos que la entrega de los dineros a los trabajadores se hará hasta que se hayan resuelto todos los temas y el dinero se tenga junto, para de esa manera comenzar con las dispersiones del mismo.

Razón por la cual la sección 15 convoca a sus agremiados a manifestarse el próximo 8 de enero del 2024 a las 11 de la mañana, afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, hoy a cargo de María Luisa Alcalde.

Comunicado de sección 13 de la CTM sobre el caso Interjet

La finalidad es clara, y se trata de ejercer presión mediática y política, para que las autoridades correspondientes le metan el acelerador y se pongan las pilas, y así, poder seguir adelante con los procesos que faltan y por fin se llegue al día de la liquidación de los trabajadores de Interjet.

Porque esa es la realidad, no los cuentos chinos o sueños guajiros que sigue vendiendo la familia Del Valle a cuanto medio de comunicación les preste oreja. En los hechos, las deudas ahí siguen, y no se les ve ganas de pagar, al contrario. Es por eso que Interjet está a punto de cumplir su tercer aniversario de huelga.

Yo hago un verdadero llamado para que las autoridades correspondientes lleven a cabo las diligencias necesarias y aceleren todo este proceso, y por fin los trabajadores de ABC Aerolíneas (Interjet) puedan cobrar.

Sabemos que sería hasta donde alcance, porque tan solo del laudo -según las cifras proporcionadas por el sindicato- son 2,800 millones de pesos, más lo de los embargos y los remates, pero que en los hechos se traduce “hasta donde alcance”.

Así está actualmente la situación que guarda la empresa Interjet y sus trabajadores. Por supuesto, no descarto ver en los próximos días más promesas de un “arranque” de Interjet por parte de la familia Del Valle. Los que conocemos el caso, y estamos en el medio, sabemos que eso no es cierto, y que no se volverá realidad por más veces que se repita la infame mentira.