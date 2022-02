Cárcel por error en impuestos; libertad por intentar asesinar policías

La piel de los que esperan es demasiado clara. La mentira de la mentira es darla vuelta. Toda nuestra verdad es no tenerla. La incongruencia de estar solos toma el tren más puntual hacia las emergencias del olvido. Roberto Juarroz

Ayotzinapa como pretexto…

Estoy totalmente de acuerdo en que se castigue la evasión fiscal… No sé si con cárcel, particularmente cuando lo que haya sean errores no intencionales de contadores. Ya lo analizaré después. Esa no es la discusión. No ahora.

La pregunta principal que debemos hacernos por el momento es: ¿Cuántos policías deben morir antes de que se castigue a los normalistas? Aunque hay otras importantes: ¿Cuánto daño tienen que ocasionar estas personas en su comunidad para que respondan por sus actos?, ¿pueden atacar y herir policías y a miembros de la Guardia Nacional y no haber consecuencias? A los cinco que capturaron en lugar de llevarlas a prisión —como correspondía— los entregaron a la CNDH. Y ya sabemos que eso y nada es lo mismo.

Más importante: ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que puedan continuar usando la desaparición de sus 43 excompañeros como pretexto para delinquir?

Los abrazos no han servido; lo “indagado” durante este sexenio tampoco. Educación ha habido, mas no la que se esperaría; esto es, aunque presumen de ser estudiantes, lo único que han aprendido estos normalistas es cómo infringir la ley.

…para delinquir

Todas las acciones que realizaron este pasado viernes constituyen delitos. La toma de casetas, el pretender quedarse con el dinero ahí recaudado, el robar propiedad ajena (el camión de Soriana y su contenido), secuestrar camiones (en los que se transportaron), atentar contras las vías de comunicación federales, destruir propiedad pública y privada. Y, por si fuera poco, atacar y herir a policías y miembros de la Guardia Nacional.

¿El pretexto de los normalistas?: llevar a cabo un mitin por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Al llegar (utilizando los camiones secuestrados antes mencionados), en lugar de poder tomar las casetas como es ya su costumbre para amedrentar a quienes por ahí transitan, se encontraron a policías estatales y a la GN quienes salvaguardaban el Estado de derecho. Ante ello, en lugar de hacer su mitin como habían anunciado, acusaron a los uniformados de haberlos atacado. Sabemos que fue a la inversa, es decir, que los normalistas fueron quienes comenzaron la gresca pateando escudos, golpeando, lanzando piedras a las fuerzas del orden. Sus actos podían haber ocasionado muertes.

No puede haber Estado de derecho si no hay sanciones cuando se cometen delitos graves y máxime cuando se atenta contra la vida de otras personas.

Ser guerrerense no es ser cualquiera…

Es inconcebible justificar a un grupo de rufianes, quienes solo se escudan en la memoria de los 43 para hacer todo tipo de desmanes.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, debe ser removida de su cargo por tener la desfachatez de decir que, luego de que normalistas lanzaran un tráiler contra elementos de la Guardia Nacional que impedían la ocupación de la caseta de Palo Blanco, “no se puede castigar a nadie porque el tráiler iba circulando solo”.

Nada hay más grave que atentar contra la vida de una persona, sobre todo si se trata de servidores públicos —como los integrantes de la Guardia Nacional— que ya de por sí ponen en riesgo su integridad para protegernos a todos nosotros.

En la misma tesitura no hay nada más vergonzante que en lugar de defender a quienes cumplieron con su obligación, velaron por la seguridad de quienes pasan por dicha autopista, fueron heridos, terminaron en el hospital, no se respete su trabajo al entregar a los cinco detenidos a la CNDH como si estas fuesen las víctimas en lugar de los victimarios.

No solo eso, la funcionaria criticó que los integrantes de la Guardia Nacional cuiden las casetas en lugar de combatir la delincuencia. ¡Como si tomar casetas de peaje en autopistas federales no fuese un delito!

Así no, señor presidente

Los integrantes tanto de la policía estatal como de la Guardia Nacional que participaron en el operativo merecerían al menos un reconocimiento. Además de que los delincuentes paguen los costos de la hospitalización y tratamientos de las fuerzas del orden, merecen saber que quienes fueron detenidos por romper la ley, cumplen con una condena. Cualquier otra cosa resulta en una burla a su trabajo y a su dedicación.

Si se ha aprobado una dura legislación y el acatamiento de la misma para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, se espera suceda lo mismo para quienes atentan contra la vida de otros mexicanos.

Tanto una política de abrazos como una de balazos necesita estar basada en el Estado de derecho, no en la voluntad o simpatías de una o más personas. No se puede perdonar a quien trata de asesinar policías (eso significó soltar un tráiler sin frenos y echarlo a que impactara entre la muchedumbre).

Mientras los lineamientos establecidos por la ley no se cumplan, debemos decirle al presidente: Así no, así no. No puede usted permitir esto.