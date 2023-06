Se ha viralizado un video que circula en el que Claudia Sheinbaum, con postura de autoridad utilizando el dedo índice en tono de señalamiento corporal, advierte al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que “no se vale” la falta al presidir el Consejo Nacional de Morena. El compromiso era claro, ella lo acató y su estatura política esperaba lo mismo de sus colegas: no porras, no ataques y no protestas.

Aunque las reglas del juego estaban escritas, poco o nada hicieron los organizadores del evento para evitar que un grupo de “militantes” abiertamente simpatizantes de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López hostilizaran, como bien dijo Fernández Noroña, a la única mujer aspirante a la candidatura presidencial mientras bajaba de su auto exigiendo “piso parejo”.

Claudia Sheinbaum pudo reclamar a los autores de la escena y decidió hacerlo a quien tuvo que garantizar las condiciones del evento, pues evidentemente, nadie debería imponer reglas que no es capaz de hacer cumplir. En el video, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña miran sorprendidos, de reojo, el acto en el que Sheinbaum recrimina a Durazo la escena. Suena de fondo la frase “ya me cansé, ya me cansé”, refiriéndose a los ataques. Su política se ha basado en la civilidad y el respeto mientras que las hambrientas hienas que le rodean esperan ansiosas disfrutar carroñería mediática provocada por esos pequeños actos.

Durazo mantiene la cabeza inclinada. Escucha con la mirada dirigida hacia arriba desde un cuello dirigido hacia abajo. Su cuerpo reconoce algo de responsabilidad, la escena ha sido confundida por varios analistas como un acto negativo por parte de Claudia, como si por ser mujer, tuviese que guardar las formas sumisas implícitas del silencio: tragar sapos sin hacer caras, poner la otra mejilla, apechugar o simular que no pasa nada. Y es ahí donde hasta a los vecinos de aquella mesa se les cae la mandíbula.

Claudia Sheinbaum tiene carácter de poder. No necesita ser histriónica para exigir lo que corresponde: sensatez y seriedad. El mínimo exigible entre compañeros de partido: cumplimiento de acuerdos. Tampoco tendría que ser necesario explicar que, en política al igual que en sociedad, a los hombres se les ha reconocido el talante natural de molestarse cuando su autoridad se cuestiona mientras que las mujeres no gozan de esa cualidad. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo: El hombre enojado que exige respeto tiene carácter mientras que la mujer enojada que exige lo mismo tiene un “desplante”. Y esa realidad documentada en contienda en el caso de Claudia es la que diariamente se vive desde habitar el cuerpo de mujer en un México machista como el que ella aspira a gobernar. Probablemente, por eso es que resulta tan poderoso mirar el carácter de mujer exigiendo a los hombres que la rodean cumplir con lo más básico que le corresponde.

Una escena que, por la disposición corporal de su protagonista, recuerda la histórica foto de la excanciller alemana Angela Merkel frente a Trump en la cumbre del G7 del 2018, rodeada por líderes mundiales que escuchan y callan con la misma mirada incrédula de aquellos hombres que apenas se aproximan a que las mujeres con poder tienen carácter, enojo y capacidad verbal de manifestarlo. Qué se vayan acostumbrando, pues ni el silencio ni la sumisión estarán presentes en la contienda interna de Morena ni en un país donde el 51% de la población, al igual que Sheinbaum, está cansada de no ser respetada.

Angela Merkel en 2018, rodeada por líderes mundiales que escuchan y callan/Jesco Denzel—EPA-EFE/Shutterstock

POR CIERTO. La provocación, claramente destinada a generar una escena de choque, es parte de la estrategia de Marcelo Ebrard encaminada a la ruptura. Antes de diciembre alegará que no hay condiciones igualitarias para competir mientras anuncia una campaña de contraste que le fortalecerá como candidato de la oposición. Son las autoridades morales e institucionales de Morena a las que les corresponde contenerlo.