“El aporte de la Facultad de Economía a favor del desarrollo y la equidad es de larga data, riguroso y verificable; antecede y trascenderá a este malogrado gobierno.” CIRO MURAYAMA

“Sin ataduras tenderse a la intemperie de los cerezos.” VERÓNICA ARANDA

En el maremágnum de malas noticias, sobresale una buena: la Junta de Gobierno de la UNAM eligió al Dr. Leonardo Lomelí Vanegas como el próximo rector de la máxima casa de estudios de nuestro país. La conducción del proceso por parte de la Junta de Gobierno fue impecable.

Ahora bien, el que López Obrador NO se haya metido de lleno en este tránsito sucesorio es en sí mismo también magnífica noticia.

Desconozco si eso se debió finalmente a que Otis le vino a complicar al mandatario el año electoral y las contiendas a nivel federal y estatal en las que ha estado involucrado de lleno, dejando poco a nulo espacio para inmiscuirse en la Universidad Nacional. O a que Sheinbaum logró obtener de López Obrador la importante concesión de no entrometerse demasiado en el Alma Mater de ambos, a riesgo de heredarle un —otro— problemón. O bien porque de crear alboroto arriesgarían los votos de la UNAM para Morena, los cuales evidentemente en la 4t les interesa cuidar…

En todo caso, me alegro.

¿Será que la metamorfosis de la ex jefa de gobierno de la capital (Marcelo Ebrard, dixit) incluye por ahora el dejar tranquila a la UNAM? ¿Tener claro la importancia de la autonomía universitaria y el que la UNAM es cuna de pensamiento transformador? Ojalá.

El doctor Lomelí es un catedrático serio, quien ha sido funcionario de la UNAM por muchos años. Hombre sereno, de perfil conciliador; comprometido con el rol que la Universidad tiene para la sociedad. Dado que la misma universidad sostiene que: “pertenece a la sociedad del país; NO a un grupo político”, se vuelve doblemente encomiable la decisión de optar por el Dr. Lomelí.

En su primer discurso como rector dijo: “el presidente hizo esta semana una declaración en el sentido de que le interesa la Universidad, y nosotros lo suscribimos, creo que hay un espacio para dialogar y cooperar por el bien de nuestro país”.

Afortunadamente, conciliador no es sinónimo de sumiso u olvidadizo. En esa ocasión también mencionó que el asunto de la ministra Yasmín Esquivel continuaría hasta saber si hubo fraude o no de parte de la constitucionalista.

Supongo que esto último —señalar que el proceso en contra de la plagiaria continuará— hizo que Andrés Manuel terminara su cuota de silencio destinada a la máxima casa de estudios.

Y nuevos ataques por parte de López Obrador reiniciaron (recordemos hubo anteriores tachando a la institución de fifí, neoliberal, conservadora, costosa, vendida, ineficiente). En estos momentos se concentran en decir que en la UNAM no habrá cambio, que es una universidad elitista, que el Dr. Lomelí es amigo de los doctores Lorenzo Córdova y Ciro Murayama… López Obrador subrayó que Lomelí es parte de la “Facultad de economía de la UNAM que nunca se opuso a la política neoliberal”. Hay libros, cátedras, estudiantes y, sí, muchos ‘otros datos’ que señalan lo contrario.

Además, el mandatario pasa de largo un hecho: Leonardo Lomelí no solo es economista, también es historiador. Y durante muchos años ha entendido las trampas del neoliberalismo y las ha señalado.

Finalmente, me llama la atención que AMLO no haya jugado aún la carta —mal entendida, claro está— de la ‘paridad de género’ en contra de la Universidad. No tarda…

El Doctor Lomelí ha iniciado funciones dejando claro su compromiso con la transparencia, la credibilidad y la ética profesional tanto de la propia casa de estudios como de todos sus integrantes.

Enhorabuena.

¡Goya! ¡¡Universidad!!