Fuerte y necesario aviso. La primer mandataria Claudia Sheinbaum no permitirá contratos amañados ni compras a sobreprecios en medicinas. En ningún sector de la administración pública es tolerable, pero si hay uno en el que es especialmente reprobable es el de la salud. Ella tampoco permitirá que amigos y conocidos de Morena, así sea cobijados por la ex familia presidencial, continúen desangrando al país. Y qué bueno.

Quizá pase desapercibido para muchos, pero si ha habido algo que marca un antes y un después en la 4t es el nombramiento de Carlos Ulloa como nuevo titular de Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) en sustitución de Iván de Jesús Olmos Cansino, quien estuvo al frente de la empresa hasta el 2 de octubre del año pasado.

Para mayor seña, aquí les van algunos argumentos:

Primero, Ulloa tiene una estrecha relación desde la universidad con Claudia Sheinbaum y el que ahora esté dirigiendo una institución de la envergadura de Birmex, con la urgente necesidad de que pueda abastecer las medicinas y sea una persona en la que ella pueda confiar al 100%, es una muestra de que Sheinbaum está tomando el control absoluto de esta área estratégica. Que sea Carlos Ulloa el nuevo director de Birmex manda también un aviso importante a cualquier funcionario y allegado al poder político de su mandato: no habrá tolerancia al error y a las licitaciones adulteradas.

Segundo, es la primera vez en lo que va de este sexenio que la presidenta ha reconocido un desfalco que se dio durante el gobierno de su mentor. Tercero, un detalle no menor, no obstante el punto anterior, la fractura no es directamente con López Obrador. No lo es. Es una señal a López Beltrán como destinatario en el tour de force que él ha buscado tener con Claudia Sheinbaum.

Ella ha dado un golpe en la mesa; acto que hace ver toma el control. Con Andy no hay abrazo, sino deslinde y distancia. Las cosas claras.

Por eso era importante que ella confirmara de viva voz que está teniendo lugar una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a Birmex y su extitular Iván Olmos. No solo eso, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, ya les dio la razón a los proveedores de medicinas que se inconformaron y descubrieron una serie de irregularidades como omisiones en criterios de evaluación, en el registro de la documentación y otras “minucias” que lograban hacer que las licitaciones fueran de adorno, beneficiando en particular a un ganador...

Si tan solo el efecto de los fraudes de Birmex se hubiesen circunscrito al sexenio anterior… pero no. A Sheinbaum ya le han costado sus primeras demoras en las acciones —y los tiempos— que se había trazado para resolver el gran problema del desabasto de medicamentos y tratamientos.

Birmex apunta hacia lo que ya se ha dicho y sustentado vía ejercicios periodísticos varios: las obras y los proyectos insignia de López Obrador llevaron (¿tenían por objeto principal?) a enriquecer a personajes allegados al régimen. Y la presidenta ha decidido poner un alto por lo que a la empresa de adquisición y suministro de medicamentos e insumos se refiere... Ahora ya solo falta repetir esto mismo que hace el gabinete de Sheinbaum por cuanto a Dos Bocas, el Tren Maya, DeerPark, el AIFA, Segalmex, el Tren Interoceánico y figuras varias como son Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle, Rocío Nahle, Luis Crescencio, y un largo etcétera.

Ojalá quienes sean alcanzados por la justicia no se limiten a unos pobres chivos expiatorios de menor nivel, mientras que particulares, quienes se han beneficiado muy generosamente en lo económico de los dineros del Estado, permanezcan sin ser tocados y al amparo de Morena.

Por el bien de este gobierno, pero especialmente por el bien de los mexicanos que más necesitan de un BUEN gobierno, espero que no.

Giro de la Perinola

No me sorprendería si detrás de la CNTE y sus recientes movilizaciones para golpear a Claudia Sheinbaum estén Andy y Morena —como siempre estuvo AMLO en las protestas y empoderamiento de la Coordinadora—. Lo que venía en contra de la anterior administración de Birmex ya lo sabía el “clan” López Beltrán antes de anunciarse públicamente. Andy insiste en medir fuerzas...

Sobra decir que quien tendría que moderarse es él, no la presidentA. Ella es la jefa de Estado, electa; él un simple secretario de Organización de Regeneración Nacional, impuesto por dedazo. Hay niveles. Una buena dosis de ‘ubicatina’ no estaría mal.