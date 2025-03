Los funcionarios de Laboratorios de Biologícos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex) involucrados en la compra de medicamentos a sobreprecio fueron separados de su cargos, informó Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

Ante reportes de una red de corrupción al interior de Birmex, encabezada por su titular, Iván Olmos Cansino, se confirmó la separación de su cargo, aunque no se le menciona como una red irregular y aún queda duda de si la separación del cargo es definitiva o mientras concluyen las investigaciones.

Durante la conferencia mañanera de este 18 de marzo, Eduardo Clark detalló que el sobre costo de las 175 claves asciende a 13 mi millones de pesos.

Tanto el despido de Iván Olmos Cansino y el cuándo terminarán las investigaciones son temas que no se han podido abundar desde la semana pasada, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se detectaron irregularidades.

Hoy Eduardo Clark confirmó que el asunto se detectó desde finales de enero y principios de febrero de 2025.

“Es algo que a la propia presidenta le informamos hace semanas, se separaron del cargo a las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex” Eduardo Clark. Subsecretario de Salud

Birmex: Eduardo Clark confirma compra de medicamentos a sobreprecio

Eduardo Clark informó cómo se identificaron las irregularidades en la compra de medicamentos en Birmex, tal como lo había prometido la presidenta de México, que fue básicamente por la queja de otros competidores.

Durante la conferencia mañanera de este martes 18 de marzo , Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó sobre el diseño de la compra consolidada que permitió identificar las anomalías.

Eduardo Clark aceptó que en efecto hubo anomalías y que 175 insumos fueron identificados que “se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo ” es decir, que no se había aceptado a quienes mas bajo habían ofertado.

Birmex: Siguen investigaciones por compra de medicamentos a sobreprecio

Tal como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum la semana anterior, solo representan una proporción del 6 por ciento de toda la compra consolidada, a lo que Eduardo Clark dijo hoy que es un “porcentaje relativamente menor”.

El funcionario relató que una vez que se identificaron hablaron con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por lo que decidieron emprender investigaciones para ver las razones que tomaron en cuenta para comprar a sobreprecio.

Se instruyó que mientras estuvieran en investigación, no se pidieran ninguno de las 175 medicamentos o insumos y prometio que no habrá daño al erario pues no se han comprado.