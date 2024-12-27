En un momento crucial para la justicia y la seguridad en la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján ha asumido el cargo de fiscal, prometiendo una gestión enfocada en la transparencia, la legalidad y la defensa de los derechos humanos. Su nombramiento ha suscitado expectativas en diversos sectores de la sociedad, quienes ven en ella una oportunidad para transformar el ministerio público.

Es reconocida por su sólida formación académica y su experiencia en el ámbito del derecho. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios de posgrado en derechos humanos, ha dedicado su carrera profesional a la promoción de la justicia y la legalidad.

Antes de convertirse en fiscal, ocupó diversos cargos en el gobierno y en organizaciones no gubernamentales, donde se centró en la protección de los derechos fundamentales y en la reforma de sistemas de justicia. Su trabajo ha sido fundamental en la implementación de políticas que buscan mejorar la atención a víctimas y fortalecer la figura del ministerio público.

En diversas entrevistas ha señalado que dentro de sus prioridades se incluyen mejorar la atención a las víctimas, fomentar un enfoque en derechos humanos en todas las acciones y garantizar la transparencia en los procesos, siendo crucial que los ciudadanos confíen en las instituciones, y eso solo se logrará a través de un trabajo honesto y comprometido.

Asimismo, resulta sumamente importante lo afirmado por la nueva fiscal general de Justicia de la Ciudad en el sentido de que uno de los mayores desafíos será enfrentar la impunidad, por lo que necesitará implementar estrategias efectivas para investigar y judicializar los delitos de manera eficiente, por tanto, también es esencial mejorar la formación y capacitación del personal para que estén a la altura de las exigencias que la sociedad demanda.

El nombramiento de Bertha María Alcalde Luján como Fiscal de la Ciudad de México marca el inicio de una nueva etapa en la administración de justicia en la capital. Su compromiso con los derechos humanos y su visión de una fiscalía más eficaz y accesible son signos alentadores para los ciudadanos que anhelan un cambio. Con su liderazgo, se espera que el ministerio público pueda enfrentar los retos actuales y establecer un camino hacia una justicia más equitativa.

EXPERIENCIA:

2007 – 2015. Trabajó en la reforma del sistema de justicia penal.

2018- 2020. Abogada y luego jefa de oficina en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

2019. Secretaria Ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución donde también desempeño como Directora General de Apoyo Jurídico.

2020-2021. Delegada Federal de programas para el desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaria de Bienestar, donde coordino la estrategia de vacunación durante la pandemia.

2021. Comisionada de operación sanitaria de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS).

2023. Propuesta por el ex presidente AMLO para ocupar el cargo de Ministra de la SCJN tras la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

2024. Directora General Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).