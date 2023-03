El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió la trayectoria de Bertha Alcalde Luján ante su postulación para consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde la conferencia mañanera del 27 de marzo, AMLO aseguró que, sin importar quienes sean electos para el Consejo General del INE serán mejores que los que hay actualmente.

Asimismo, dijo que es más importante que se trate de personas honestas que de personas con experiencia en materia electoral.

De acuerdo con AMLO, Bertha Alcalde Luján, hermana de la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, es “una muy buena abogada”.

Asimismo, compartió que es el trabajo que ya ha realizado dentro de su gobierno lo que ha formado la apreciación que tiene de la aspirante al Consejo General del INE, Bertha Alcalde Luján.

Cabe resaltar que Bertha Alcalde Luján aseguró en la entrevista con el Comité Técnico de Evaluación que su trayectoria es independiente y alejada de Morena, así como la de su familia.

Esto debido a que su hermana, Luisa María Alcalde, es la titular de la Secretaría del Trabajo, mientras que su madre, Bertha Luján Uranga es militante de Morena y fue titular de la Contraloría del DF en la administración de AMLO.

Bertha Alcalde Luján afirmó que no es militante de Morena y reiteró que su trabajo siempre ha sido objetivo y con base en la legalidad, pese a los vínculos de su familia con el partido en el poder.

Alcalde Luján busca sustituir a Lorenzo Córdova en la presidencia del Consejo General del INE luego de que su periodo termine el próximo 3 de abril.

Por otra parte, AMLO aseguró que todos tiene derecho a participar sin importar de qué familia provengan, pues todos tienen el mismo derecho a participar por el hecho de ser ciudadanos mexicanos.

Asimismo, recordó que los requisitos legales para aspirar a un puesto dentro del o INE no limitan a los militantes o simpatizantes de un partido.

Por ello, las críticas de la oposición sobre aspirantes afines a Morena no tienen validez, aseguró AMLO, pues dichas afinidades no son consideradas ilegales, de acuerdo con la ley.

“Quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están…¿Si pertenecen o simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos? Sí, no lo prohíbe la ley. Si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos…Sí, sí es válido porque tienen derecho como cualquier otro ciudadano…Lo importante es que sea gente íntegra, honesta”

AMLO