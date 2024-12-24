Bertha María Alcalde Luján, nueva titular de la Fiscalía CDMX, aseguró que se siente muy contenta ante el proceso de selección en el que resultó nombrada porque “fue muy transparente”.

En entrevista para Milenio, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Alcalde Luján resaltó que la transparencia del proceso de selección fue avalada incluso por partidos de oposición como:

Movimiento Ciudadano

PRI

Por ello, resaltó que está “muy emocionada por lo que viene” para la fiscalía CDMX y su trabajo al frente de la institución de justicia.

Bertha Alcalde Luján resalta que proceso de nombramiento fue avalado por opositores

Bertha Alcalde Luján resaltó que el proceso de nombramiento para la titularidad de la Fiscalía CDMX fue “muy transparente” y completo, por lo que se siente emocionada ante el aval, no sólo de diputados de Morena, sino de opositores como Movimiento Ciudadano y PRI.

“Muy contenta, muy emocionada por lo que viene. Contenta por el proceso de selección porque fue un proceso muy transparente, muy completo. Así lo expresaron incluso ayer diversos diputadas, diputados, no nada más de Morena, sino de Movimiento Ciudadano, del PRI” Bertha María Alcalde Lujan

Asimismo, resaltó que en el proceso se realizaron entrevistas amplias por parte de:

Consejo Ciudadano

Comisión de Justicia

Bertha Alcalde Luján comparte los retos que tendrá al frente de la Fiscalía CDMX

Por otra parte, Bertha María Alcalde Luján aseguró que la Fiscalía CDMX ha avanzado mucho en su proceso de transición de procuraduría y Fiscalía; sin embargo, aún se requiere “avanzar mucho”.

“Creo que hay mucho por hacer. Afortunadamente ha habido avances importantes en los últimos años en esta transformación que ha vivido la institución de procuraduría a fiscalía pero todavía necesitamos avanzar mucho” Bertha María Alcalde Lujan

Asimismo, resaltó que el enorme reto que viene por delante “pero voy a tener toda la voluntad y voy a poner todo mi esfuerzo para sacar a la institución adelante y mejorar el acceso a la justicia de la gente”.

Por ello, resaltó que los principales retos de la Fiscalía CDMX a su cargo están vinculados a mejorar la confianza que tiene la gente a esta institución, esto debido a las altas cifras de impunidad que aún se mantienen, no sólo en la capital sino en todo el país.

Otros de los retos que nombró Bertha Alcalde Luján son: