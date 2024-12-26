(i) Bimbo.

Panificadora multinacional mexicana con presencia en América, Europa, Asia y África. Vende casi 20 mil millones de dólares al año y da trabajo a más de 150 mil personas.

(ii) Panadería de barrio.

Según especialistas, con 200 mil pesos se puede iniciar una panadería. Apenas alcanza para lo mínimo: horno, refrigerador con congelador, amasadora, batidora, mesa de trabajo, fregadero, mostradores y materiales. No sobra dinero para personal. En el arranque la familia hace el trabajo sin recibir salario.

(iii) Del sobrino del alto ejecutivo de Bimbo al pariente del panadero.

Si el directivo de Bimbo contrata, con sueldazo, a un ingeniero sobrino suyo menos calificado que otro ingeniero, desde luego que hay nepotismo.

Pero no hay nepotismo si un hombre de bajos ingresos decide emprender el negocio de una panadería de barrio y pide a su sobrino que le ayude con un sueldo muy reducido o nulo.

Eso lo sabe quien haya creado, desde cero y prácticamente sin recursos, un negocio familiar. Excepto la parentela, nadie acepta trabajar por una paga muy baja o inexistente solo por ayudar en una aventura cuyo pronóstico es: Tiene todas las de perder.

(iv) Eso fue Morena.

En su origen, el partido hoy en el poder fue un pequeño emprendimiento en el que se comprometieron personas leales a Andrés Manuel López Obrador que no esperaban llegar a los altos cargos públicos. Después de numerosas traiciones en el PRD, hubo militantes y simpatizantes que por amistad e idealismo decidieron seguir a AMLO para construir un nuevo instituto político: Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez, Alejandro Esquer, Bertha Luján, César Yáñez, Octavio Romero, Loretta Ortiz Ahlf, Alfonso Romo, Margarita Ríos Farjat, Laura Nieto, Alfonso Durazo, Leticia Ramírez, Julio Scherer, Epigmenio Ibarra, Rafael El Fisgón Barajas, Pedro Miguel, José Monero Hernández, Jesús Ramírez y los hijos del dirigente, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.

Yo pude haber estado en ese grupo. De hecho, estuve y hasta fui consejero de Morena en su inicio como asociación civil. Me alejé porque la política no es lo mío.

Quienes ayudaron a AMLO en los años duros lo hicieron sin sueldo, con sus propios recursos, desde sus casas y con el apoyo de sus familiares.

Colaboraban con Bertha Luján, mujer de toda la confianza de AMLO, sus dos hijas, Luisa María y Bertha María Alcalde Luján. Luisa fue el primer símbolo de Morena gracias a un video festivo. No había dinero para cantantes profesionales, entonces ella le entró y tuvo muchísimo éxito. Más discreta, su hermana Bertha también participó en la construcción de Morena.

Ahora a Luisa María y a Bertha se les acusa de haber sido beneficiadas por el nepotismo. Inaceptable imputación. Han llegado a los cargos más importantes del sistema de izquierda porque fueron fundamentales en su edificación. Gracias al trabajo de ellas la panadería de barrio se convirtió en una corporación enorme. ¿Por qué tendrían que abandonarla?

(v) La fiscal de la Ciudad de México.

Hoy 26 de diciembre, en su conferencia de prensa mañanera, Claudia Sheinbaum habló de Bertha Alcalde, quien pronto será fiscal de la Ciudad de México. Sus palabras me llevaron a pedir a personas expertas en derecho opiniones sobre la joven titular de la FGJCDMX. Las reproduciré, incluyendo lo que dijo la presidenta.

Destaco lo afirmado por Octavio Ceballos, coordinador de Investigación Estratégica de la Fiscalía: En el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando él era juez penal, Bertha Alcalde dio un curso de preparación a quienes buscaban ser jueces y juezas orales. Si hace casi 10 años Alcalde tenía calificaciones para capacitar personas juzgadoras profesionales, ello demuestra que conoce la materia.

(vi) Claudia Sheinbaum, presidenta de México:

Bertha Alcalde “es una mujer honesta. Ella además tiene una especialidad en derecho penal, conoce el tema. Va a hacer un buen trabajo”.

(vii) Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia:

“Es una joven abogada especialista en derecho penal. Hizo maestría en la universidad de Nueva York y se ha desempeñado en diversos cargos que tienen que ver con el ámbito penal. Trabajó en el Secretariado de Seguridad. Tiene muy clara la función de las fiscalías. Va a ser una gran fiscal”.

“Tiene mucha idea sobre cómo mejorar los ministerios públicos. Estoy optimista: va a a transformar a la Fiscalía para bien”.

“Su principal preocupación es la imagen y la labor de los ministerios públicos. Me parece una gran noticia para la ciudad que la hayan nombrado fiscal, más allá de que es parte de una familia que siempre ha estado a la izquierda. Es una excelente profesionista, una gran persona y un gran ser humano”.

(viii) Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“Excelente candidata a la Fiscalía, ya ganadora. Estudió en la UNAM y en su competencia para llegar a la SCJN quedó muy bien, muy por encima de otros contendientes. El presidente López Obrador la calificó de extraordinaria servidora pública y por ello la designó en el ISSSTE”.

“Tendrá que limpiar la Fiscalía. Mucho dependerá de que combine nuevos elementos con los viejos. Un gran reto en donde los expedientes suenan a metálico desde hace muchos años”.

“Lo más difícil será que le den recursos. Tengo las mejores referencias de ella: estudiosa y discreta”.

“Fiscales como Agustín Alanís Fuentes, Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadés tuvieron éxito por su cercanía con quien gobernaba la ciudad y la línea directa con la Presidencia”.

“Le aconsejaría que reforzara al ministerio público itinerante, bilingüe y para los pueblos originarios. Que se libere de prejuicios. Que se mueva. Que se acerque a los reclusorios y a los procesos. La relación con la policía y el Tribunal Superior es necesaria. También una buena área de prensa y la capacitación de ministerios públicos”.

“Bernardo Bátiz tenía su conferencia mañanera después de la de AMLO. Recuerdo que alguno de los fiscales daba su teléfono directo que contestaba un secretario especializado en psicología. La línea con el pueblo. Alanís Fuentes visitaba las delegaciones en la madrugada sin avisar”.

(ix) Francisco José Huber Olea Contro, magistrado del TSJCDMX:

“Tanto Bertha como Luisa fueron mis alumnas, Luisa trabajó conmigo, a Bertha la conozco solamente del salón de clases: muy estudiosa y ya desde entonces imbuida de las ideas de Andrés Manuel”.

(x) Eduardo Ostos, abogado litigante:

“Estimo que va ser una mujer comprometida. Es lo que se necesita. Viene de una familia de abogados. Lo más importante es que no debe permitir tantos cambios en las distintas fiscalías: la rotación de funcionarios no compromete a nadie con el seguimiento y conclusión de los asuntos”.

(xi) Frida Gómez, periodista y abogada:

“La nueva fiscal ha sido muy criticada tan por los apellidos, pero en sus entrevistas ante el Consejo Judicial Ciudadano era muy sensata la visión de digitalizar las carpetas de investigación para permitir el seguimiento de los casos mediante internet. Más cuando hasta el TSJCDMX ya tiene tecnología para checar acuerdos por internet. La Fiscalía, obsoleta, sigue trabajando con papel. Suele suceder que como acto de corrupción o de negligencia se pierdan denuncias o ampliaciones de denuncia”.

“La Fiscalía es complicada. Alcalde no la tendrá fácil: adentro hay muchos opositores que llegaron en tiempos de Mancera. Muchos golpes contra la anterior fiscal, Ernestina Godoy, de ahí vinieron”.

“Tiene claros los objetivos de una Fiscalía que sirva. Podemos esperar que los procesos contra grupos como el cártel inmobiliario continúen y definitivamente no es una fiscal que se sentará a negociar con nadie, como acostumbraban otros”.

“Entre las mujeres que aspiraban era la mejor. Si logra la mitad de lo que prometió, habremos ido de gane”.

(xii) Octavio Israel Ceballos Orozco, coordinador general de Investigación Estratégica de la FGJCDMX:

“Tuve contacto con ella en 2015, durante el sexenio de Peña Nieto. Siendo yo juez penal nos dio un curso de preparación a quienes buscábamos ser jueces orales en el nuevo sistema. Ella estaba certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, por eso la enviaron a darnos el curso, que de hecho, aunque corto fue muy bueno. De ahí solo sé de Alcalde lo que es de conocimiento general: su paso por COFEPRIS y el ISSSTE. Mientras estuvo en COFEPRIS tuvo acercamiento a la Fiscalía para que se le apoyara con temas de algunas clínicas que operaban irregularmente”.

(xiii) Mauricio Flores, abogado litigante:

“Es una mujer joven y talentosa, muy mesurada, no le gustan los reflectores. Sabe y mucho de derecho penal, aunque su cv no necesariamente lo refleje. Introvertida, no es de muchos amigos, por ende ni multiplicándolos va a poder llenar todas las plazas importantes de la Fiscalía: eso puede ser bueno o malo, porque podría premiar el talento de gente valiosa adentro, o llenarse de cuotas políticas de incesables, el tiempo dirá”

“Es de pronóstico reservado si podrá domar al monstruo, nadie ha podido del todo. Hay muchísima corrupción, cotos de poder e influyentismo. Su honestidad, esfuerzo y buena fe están garantizados, pero esos valores no necesariamente son los más importantes cuando manejas un trailer sin frenos”.

“Ella es extremadamente familiar. Está casada con un extraordinario abogado que ve muchos temas sociales, aunque es falso que él vaya a tener influencia: litiga en Monterrey. Su bebé Sebastian tiene un mes y días y esa variable solo Dios sabe cómo va a influir. El tiempo dirá”.

(xiv) Ilan Kats, abogado litigante:

“Es muy lista y muy trabajadora. Un ejemplo de un perfil bien preparado, con trayectoria en el servicio público y buena reputación, lo que necesita la CDMX. Es un error oponerse a ella porque su hermana es presidenta del partido Morena”.

“Tiene un magnífico perfil para la fiscalía. El hecho de que tenga una trayectoria en el servicio público en franco ascenso habla de su capacidad. Tiene excelentes credenciales académicas. Y su cercanía con el partido es un activo político para la ciudad”.

“Necesitamos funcionarios que puedan encontrar soluciones jurídicas y políticas en este momento. Súmele que esta es una ciudad bien gobernada por mujeres y le da un toque favorable adicional”.