Manlio Fabio Beltrones ha tenido apariciones en el escenario público y creo que trae mensaje. Nada es casual, y menos que el priista se mueva. El sonorense no da paso sin huarache y seguro algo se trae.

Desde el mes de diciembre el nombre del priista sonorense ha dado de qué hablar. Afortunadamente él estaba en casa y recibió a Ciro Gómez Leyva tras su atentado.

A partir de ahí, Don Manlio ha tenido no una, sino dos o tres apariciones de importancia en el escenario público.

Recientemente lo vimos también como testigo de boda de la reconocida internacionalista Lila Abed, donde compartió pluma con el ‘teacher’ López-Dóriga.

La agenda de Beltrones Rivera a partir de ahí se ha vuelto más pública y de relevancia en medios del centro y luego a nivel nacional.

Estuvo acompañando al senador Ricardo Monreal en un evento donde se inauguró la galería de los 12 legisladores que han presidido desde 1999 la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Este fin de semana hemos visto desfilar a Beltrones en eventos no precisamente priistas, sino en plenarias del PRD. Eso sí, su mensaje directo y claro es que en coalición podrán hacerle frente a Morena en 2024.

Su discurso no es nuevo. Habla de los gobiernos de coalición. La propuesta de su visión de una nueva democracia tiene el serio riesgo de crear una oligarquía formal. Pienso que no es un tema que deba tomarse a la ligera de ninguna manera. Sin embargo, el debatir la idea me parece bastante atractivo.

Observando la foto completa, el movimiento de Beltrones es todo menos casual. En su tiempo de líder del senado, fue piedra en el zapato y al mismo tiempo aliado para Calderón. Sin embargo, en aquel momento jugó magistralmente su papel en el juego del poder. Apoyó la desbandada de priistas para competir por gobernaturas bajo las siglas del PAN y PRD, Malova en Sinaloa y Moreno Valle (+) en Puebla fueron ejemplos. Para el político sonorense los partidos son instrumentos, no hay lealtades al color o ideas, sino al poder.

Twitter de Jesús Zambrano. (Especial)

Manlio se ha mantenido en las siglas del PRI, pero su juego trasciende colores. No me lo imagino muy cómodo operando en favor del priismo vinculado a Peña Nieto. A Manlio hay que concederle habilidad política a diferencia de Alito. Es de reconocerle que Beltrones supo asumir su responsabilidad tras el resultado de las elecciones en 2016; y con convicción se retiró para dar paso a una nueva transformación al interior del tricolor. En contraste con el actual dirigente del PRI que a pesar de las derrotas su intención es continuar en la dirigencia. Hoy Manlio juega sus cartas, dará de qué hablar porque es un personaje con peso específico al interior de la política mexicana.

Desde principios del año pasado, Ricardo Monreal declaró que sólo tenía opiniones positivas del ex gobernador sonorense. Lo que significa que Manlio está allanando el camino, para qué o quién no se sabe; pero si él se está moviendo es que tiene permiso y seguro en Palacio Nacional lo ven con buenos ojos. El sonorense es aliado del poder y de sus intereses.

Vamos pensando mal. En este espacio le he platicado que pienso que Alito es una especie de caballo de Troya de López Obrador en la alianza . Ahora la sombra de Beltrones se alarga sobre el sol azteca. La sucesión está a la vuelta de la esquina y todos aprietan el paso.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx