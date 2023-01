El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, oficialmente destapó a Miguel Ángel Mancera como candidato presidencial para las próximas elecciones 2024.

El destape de Miguel Ángel Mancera por parte del dirigente nacional del PRD lo hizo en conferencia de prensa, donde una vez más externó su rechazo por que sea el PAN quien encabece la coalición “Va por México” para las elecciones 2024.

Esto luego de que el pasado 12 de enero, el PRI, PAN y PRD confirmaron la alianza Va por México para las elecciones en el Estado de México, Coahuila, CDMX y en las presidenciales de 2024.

En aquella ocasión, los tres partidos acordaron repartirse las candidaturas de esta manera:

El dirigente perredista aclaró que el destape de Miguel Ángel Mancera no significa una amenaza de ruptura con Va por México, pero sostuvo que no dejarán de luchar para que haya un método democrático para la eleción del candidato de la alianza para los comicios presidenciales.

Jesús Zambrano destacó que el PRD tiene dos aspirantes fuertes que podrían ser candidatos de la alianza Va por México para las elecciones presidenciales de 2024.

Uno de ellos, dijo, es Miguel Ángel Macera, quien actualmente se desempeña como coordinador del PRD en el Senado, y el otro podría ser Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán.

Apuntó que ambos ya le confirmaron su intención con contender en las presidenciales y que ya comenzaron a movilizarse para buscar la candidatura de la alianza.

“Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer, en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes”, puntualizó.

Jesús Zambrano. Dirigente nacional del PRD