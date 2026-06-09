Precisamente ayer, con un ejemplo muy claro, dijimos que la defensa de la soberanía, lo mismo que la democracia, es posible cuando la sociedad cierra filas.

Es verdad, nos hemos alertado de las situaciones que pasan y de la amenaza latente de otras fuerzas extranjeras que son ajenas a los intereses de la nación. Nadie, ni mucho menos el país vecino del norte, tiene por qué meterse en los asuntos de una nación que se rige por sus propias normas constitucionales. Sabemos que eso, de manera paralela, está siendo orquestado por la derecha mexicana. Ellos, ahora que han dejado de ser una alternativa para la ciudadanía, se han volcado con una estrategia perniciosa en todos los frentes. El problema para ellos, sobra decir, es que no está funcionando ningún mecanismo que esté tratando de detonar la división a través de la infamia.

Efectivamente, todo eso es parte de una hostilidad que se opera desde el conservadurismo. Ya hemos visto cómo se las gastan y hasta dónde están dispuestos a llegar para recuperar las simpatías del pueblo.

La televisión, desde hace mucho tiempo, dejó de ser un mecanismo de manipulación. Pese a la ofensiva de espacios informativos como Televisión Azteca, la inmensa mayoría de mexicanos, con toda claridad, hemos optado por escuchar la mejor fuente de comunicación, que es la mañanera. Todo eso hace posible que la gente conozca los avances sustanciales, pero también las mentiras del PRIAN. Esto, de cierta forma, obligó a que Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación se reorganizaran y, de paso, comenzara a movilizar a la población a través de las asambleas de información que se llevan a cabo por todo el país. El principal indicador, de hecho, es reforzar el trabajo de base y edificar un muro de contención. Todo eso es algo que se tenía que poner en marcha, mayormente en un proceso en el que se definirán a los coordinadores y coordinadoras de la defensa del voto.

A la fecha, como sabemos, estamos a días de que las decisiones fluyan en la dirigencia nacional. Siendo así, las asambleas de información que se han planteado no son un hecho aislado, sino el preludio de la organización. El principal indicador, a la par de defender al proyecto, es aceitar y calibrar la maquinaria con la que cuenta la izquierda. Oficialmente, Morena tiene más de 12 millones de afiliados; sin embargo, sabemos que son muchos más mexicanos y mexicanas los que confían ciegamente en la labor de la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Dadas las circunstancias, hemos captado la señal que envía la jefa de Estado para convocar a la gente a los principales espacios públicos de las entidades. Gracias a ello, desde luego, nos hemos percatado de que hay una logística crucial.

Vimos, por ejemplo, que Morena muestra su capacidad de organización y logística para activar a las estructuras por el país. Eso, de cierta forma, también permitió medir el alcance que se tiene, básicamente en entornos propicios donde la izquierda tiene a su disposición un voto duro que vale la pena mencionar porque, en sí, hará la diferencia para refrendar el triunfo el próximo año en las urnas. Aquellos que se han reunido en Chiapas, Morelos, Ciudad de México, Yucatán, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Colima, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California, evidentemente, mostraron, guiados por sus gobiernos, el potencial de reunir a miles de simpatizantes que, al fin de cuentas, mostró el verdadero valor y el peso de los gobernadores emanados de Morena. Así lo interpretamos al ver las plazas repletas que, en concreto, nos ratificó que hay un fin común: la transformación.

Con esta consigna y esta convicción, queda claro que la sociedad, de norte a sur, alimentó más la legitimidad de un gobierno que sigue afianzándose en el ánimo. Sabemos, como suele suceder, que las administraciones se sostienen siempre de respaldo. Desde luego que ello, en trabajo, va acompañado del desempeño de las instituciones y de sus funcionarios que integran el gabinete. Una columna vertebral así, evidentemente, permite operar las acciones y las políticas públicas que se han concretado en obra e infraestructura, pero también en escuelas, hospitales, carreteras, espacios públicos. Ese significativo andamiaje de labores que se ha echado al hombro el gobierno es producto de una visión integral, donde el gobierno escucha y, por ende, atiende las necesidades que aquejan. Precisamente eso, en este contexto, es el eje o la fortaleza de la 4T. Lo demuestran las encuestas de opinión, al igual que el aire de prosperidad que se respira.

Notas finales

Durante esta semana, especialmente en la región del Pacífico mexicano, se registraron diversos fenómenos naturales que generaron lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Estos eventos no solo aceleraron las precipitaciones, sino que también activaron de inmediato los mecanismos de organización de varias administraciones estatales. Entre ellas destaca Guerrero, una entidad que ha demostrado capacidad para anticiparse y responder ante situaciones imprevistas derivadas de la naturaleza.

La gobernadora se mantuvo atenta al desarrollo de los sistemas meteorológicos y reforzó la vigilancia en las zonas de mayor riesgo. Las novedades técnicas implementan medidas preventivas oportunas y fortalecen los protocolos destinados a proteger a miles de familias. La clave, como quedó demostrado, fue actuar con rapidez y precisión, especialmente en las áreas montañosas donde la vulnerabilidad es mayor. Un esfuerzo que merece reconocimiento.