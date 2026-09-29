Después de tres meses, contados a partir del 22 de junio pasado en que se abrió el periodo de inscripción de aspirantes, la dirigencia nacional de Morena resolvió exitosamente una ecuación política que se vaticinaba complicada. Y no era para menos. La definición de las 17 “Coordinaciones Estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía”, representó una coyuntura en la que los grupos internos midieron fuerzas.

Una batalla en la que se dieron con todo. Y en el caso de Chihuahua, uno de los grupos retó al poder presidencial. Finalmente, Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora realizaron un buen arbitraje. Manejaron atinadamente la comunicación política para aclarar las cosas. Debo decir que, se apuntaron 277 aspirantes en total. Un promedio de 16 por estado.

Pero sobre todo, tanto la dirigente nacional como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, mostraron lealtad absoluta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quien, dicho sea de paso, logró su propósito de colocar en las 17 coordinaciones a perfiles identificados con su mandato. Sobre todo, en los 12 estados gobernados por Morena.

Claro está, la definición de las coordinaciones estatales fue aprovechada por los partidos aliados para sacar raja política. En el caso del PVEM, el diálogo se mantuvo y fluyó con menos complicaciones. Emilio González Martínez, a través de Manuel Velazco y de Arturo Escobar, lograron colar a candidaturas afines en Baja California Sur y Nayarit. Y en San Luis Potosí, la pretensión nepotista de Ricardo Gallardo no fue acompañada por Morena.

No fue el caso del Partido del Trabajo. Que fue fundado por Alberto Anaya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es fecha que no gobierna en ningún estado, a diferencia del partido del tucán. Enfocaron la mira en Zacatecas sin conseguir la coordinación. Por eso amagaron con el cuento de que Morena necesita de sus votos. Chantaje político que fue resuelto por la mancuerna Ariadna-Citlalli. Les brincó la liebre y la aplacaron.

Un análisis de botepronto de los perfiles designados por Morena, al frente de las 17 coordinaciones, arroja la siguiente numeralia.

Van 10 mujeres rumbo a la elección de 2027. Nora Ruvalcaba será candidata a la gubernatura por cuarta ocasión en Aguascalientes. En Baja California va Julieta Ramírez Padilla. En Colima la coordinación estatal quedó en manos de Rosa Ballardo. En Guerrero va Beatriz Mojica y en Nayarit la coordinadora es Jasmín Bugarín.

Clara Luz Flores repite en Nuevo León, tras fracasar en la elección de 2021 ante Samuel García. En Sinaloa va Imelda Castro. En Sonora la coordinadora será Lorenia Valles. Mientras que en Tlaxcala va Ana Lilia Rivera. Finalmente, en Zacatecas transitó el perfil de Verónica Díaz.

De las 17 coordinaciones, en 9 casos un escaño en el Senado fue la antesala de la nominación: Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Una curul federal fue para el caso de Baja California Sur y Nuevo León. Tres alcaldías fueron el escaparate previo en Campeche, Chihuahua y Colima.

En Querétaro y San Luis Potosí los coordinadores ocuparon previamente un cargo en el gobierno federal. Y en el caso de Michoacán, la Fiscalía General de Justicia fue la antesala.

Sobre su relación con el o la gobernadora en turno, dos de las nominadas fueron directoras del DIF estatal: Lorenia Valles y Rosa Ballardo. Esta última fue parte del gabinete de Indira Vizcaíno. Al igual que Carlos Torres Piña con Alfredo Ramírez. Ella fue secretaria de Desarrollo Económico y él secretario general de Gobierno. Mientras que, en Quintana Roo, Eugenio Segura fue secretario de Finanzas de Mara Lezama.

Otro dato: solamente en 2 casos la persona que ganó la encuesta tiene en su perfil haber sido delegada de Programas Sociales del Gobierno Federal: Nora Ruvalcaba y Verónica Díaz. Respecto a la edad, seis nacieron en los años 70, cinco en los 80, tres en los 60 y tres más en los 90.

Finalmente, la joya de la corona fue la coordinación de Chihuahua. En donde se impuso la sensatez. Cruz Pérez Cuéllar fue siempre el mejor posicionado en las encuestas y es bien visto por la presidenta Sheinbaum. Dará la batalla a Marco Bonilla. Quien tiene en su contra los negativos del mal gobierno de Maru Campos. Sin una alianza con el PRI, el PAN perderá la gubernatura en 2027 ante Morena. Por lo pronto, existe un empate técnico.