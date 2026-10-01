Desde la tierra que lo vio nacer y resistir, desde Palenque, Andrés Manuel López Obrador volvió a hablarle al país con el alma en la mano. Presentó su nuevo libro, Pueblo, e hizo algo que emocionó a millones: lo dedicó a la mujer que hoy lleva en hombros la esperanza de México: Claudia Sheinbaum.

No fueron palabras de protocolo, ni frases medidas para la prensa. Tampoco fue una narrativa dedicada a adversarios ni simpatizantes. Fue el reconocimiento de un hombre a quien ha sabido honrar cada paso compartido. La llamó “un orgullo inmenso”, ejemplo de entrega, de rectitud, de amor sincero al pueblo. Y su voz se llenó de convicción cuando dijo lo que muchos sienten pero pocos se atreven a expresar: “es la mejor presidenta del mundo”. No de México. Del mundo.

Esa frase encierra mucho más que admiración: es la certeza de que la semilla sembrada durante décadas ha florecido.

AMLO recordó los principios que han sido su brújula toda la vida —“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, “Primero los pobres”, “No robar, no mentir, no traicionar”— y con gratitud profunda reconoció que esos mismos valores laten hoy igual que ayer. No hay ruptura, ni distanciamiento, ni olvido: hay continuidad leal, hay herencia que se honra.

Dice estar “jubilado de la política”, pero su corazón sigue latiendo al ritmo de la transformación que inició. Y en ese retiro donde escribe, recuerda y agradece, elige dedicar su obra a Claudia.

Dedicatoria muy merecida. Claudia ha demostrado tener luz propia.

AMLO la define: ha resultado extraordinaria. Y cuando lo dice quien ha recorrido cada camino, resistiendo cada ataque, quien ha puesto el nombre de México por encima de todo, sus palabras nos hacen vibrar.

Claudia tiene su propio camino, su estilo, su voz inconfundible. Nadie la presiona, nadie la dirige desde fuera. Pero hay algo que no se puede ocultar: entre quien abrió la brecha y quien hoy avanza por ella hay un lazo de respeto, de afecto, de confianza que da paz a nuestra patria.

Pueblo, su libro, lleva ese nombre porque todo lo que importa nace de ahí: de la gente, de las mayorías, de quienes sostienen con su esfuerzo la nación.

Y dedicarlo a Claudia es decirnos, a todos y todas: lo que construimos juntos no se acaba, se transforma. No hay adiós, no hay final. Hay alguien que entrega con ternura y hay alguien que recibe con dignidad. Esa es la herencia más valiosa: no el poder, sino la certeza de que el amor a México no se hereda, se comparte. Y cuando dos grandes personas lo comparten, el país entero se siente abrazado.