“Well you couldn’t be that man that I adored

You don't seem to know, or seem to care what your heart is for

I don't know him anymore…

I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn

You're a little late

I'm already torn

So I guess the fortune teller's right

Should have seen just what was there and not some holy light

But you crawled beneath my veins and now

I don't care, I have no luck

I don't miss it all that much

There's just so many things

That I can't touch, I'm torn”

(Bueno, no podrías ser ese hombre que adoraba

Parece que no sabes, o parece que no te importa para qué es tu corazón

ya no lo conozco…

Estoy completamente despierta y puedo ver que el cielo perfecto está desgarrado

llegas un poco tarde

yo ya estoy rota

Así que supongo que el adivino tiene razón

Debería haber visto lo que había allí y no una luz sagrada.

Pero te arrastraste debajo de mis venas y ahora

No me importa, no tengo suerte

no lo extraño tanto

Hay tantas cosas

Que no puedo tocar, estoy desgarrada)

NATALIE IMBRUGLIA