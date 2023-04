El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la polémica por los vuelos de Luis Cresencio Sandoval y su familia a Nueva York y otros destinos internacionales: “¿Y qué, cuál es el problema?”, señaló el mandatario.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 19 de abril que AMLO acusó que la información sobre los vuelos del general, presuntamente filtrada por Guacamaya Leaks, fue obtenida por la DEA, en colaboración con Claudio X. González.

Cabe destacar que dichos documentos señalan los “viajes de terciopelo” de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), junto a su familia, intérpretes, enfermera y militares.

En los mismos documentos, se indican los costos de hoteles de lujo, restaurantes, museos , e inclusive el uso de aviones de la Sedena a función de sus familiares.

El presidente de México acusó a la DEA de hackear a la Sedena, junto con Claudio X. González, y filtrar la información sobre los viajes de Luis Cresencio Sandoval.

Se dijo “segurísimo” de que fue una agencia estadounidense la que proporcionó dichos datos, aunque aseguró que él no ha sabido que el General salga de vacaciones por 15 días.

No obstante, refirió que es posible que su familia sí lo haga, pero no encuentra problema en que esto suceda.

Yo creo que dicen que estuvo 15 días no, nunca ha estado el general, o sea que yo sepa, su familia a lo mejor sí, a lo mejor su familia sí, pero y qué, cuál es el problema.”

Asimismo, AMLO indicó que nadie cuestiona cuando Carlos Loret de Mola, Alejandro Junco de la Vega, de Reforma, y otros comunicadores viajan.

Aunque, a su parecer también lo hacen con el dinero público, pues venden protección y publicidad gubernamental, por lo que, acuso que lo único que quieren es “manchar”.

Además, los calificó de “calumniadores”, e indicó que “siempre han sido así”.

“Y Loret de Mola, o sea y los Junco del periódico Reforma, o sea que me van a decir es que ese es su dinero, no, también el dinero que manejan es publico, no venden protección, publicidad gubernamental.

Pero son otras implicaciones, es el querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha tizna, son unos calumniadores y siempre han actuado así.”

AMLO