“Piense usted en todas las construcciones que tenemos para aludir a fenómenos de pérdida de la cordura. Algunas de ellas son sumamente claras: ‘Se le zafó un tornillo’ ‘Le patina el coco’ ‘Deschavetado’ ‘Orate’ No obstante existen otras cuyo origen no es tan claro, por ejemplo: ‘Quedó palo paltobi’ ‘Estás lurias’ ‘Está «cu-cú»’ Hoy me interesa, en especial, hablar de la expresión «se le van las cabras al monte» ¿Alguno ha pensado en el origen de dicha expresión? Resulta que en los montes cercanos a las zonas en donde se acostumbra pastar a las cabras suelen crecer algunas hierbas con propiedades alucinógenas. Cuando una o varias cabras se desvalagaban y se iban al monte comían estas hierbas. La reacción en los animales era terrible: les daba por aventarse contra cualquier cosa, se estrellaban entre ellas mismas: perdían el control. Se te fueron las cabras al monte, durante un tiempo largo, significó, de manera literal, que al pastor se le había escapado alguna cabra que seguramente enloquecería bajo los efectos de las hierbas alucinógenas. Con el paso del tiempo se entabló una relación entre el comportamiento de las cabras que había comido hierbas alucinógenas y el de las personas que presentaban algún trastorno, de manera que se empezó a decir que a una persona se le habían ido las cabras al monte para referir su comportamiento.” WORDPRESS.COM

El avión presidencial. Ese pretexto no lo tuvo ni Obama. Cada vez que el gobierno metía la pata —que es seguido—, el avión aterrizaba en escena. Y ‘a volar’ lo importante.

Hagamos un breve recuento de los aspectos buenos, malos y feos —solo algunos—que tiene la venta del TP01 a la República de Tayikistán.

Lo bueno

Ya no vamos a oír más de este distractor. Por fin este pretexto ya se acabó. ¡Aleluya! Ya habrán otros, sin duda (la 4T vive de y gracias a ellos), pero este ya no.

Una buena parte de la población mexicana se enterará de que existe un país que se llama Tayikistán. Se sugiere le pasen el tip a la maestra Delfina de dónde está ubicado geográficamente (Asia central). No vaya a ser que al rato salga conque se ha confundido, como cuando dijo que Cananea y Hermosillo están en Jalisco.

Ahora se sabe que el presidente —dictador— de Tayikistán (gobierna desde 1994) es Emomali Rahmon.

Lo malo

No veremos NI UN SOLO peso de lo que se vendió. Y es que los dineros se irán en pagar los 100 millones de dólares que se deben del arrendamiento de la aeronave. En otras palabras, aunque se vendió el avión, México continuará pagando una deuda que fue absorbida por el gobierno. Deuda que en el corto, mediano, largo y muy largo plazo será pagada con nuestros impuestos. Los que sí contribuimos al erario, claro está.

Por ende, además, debido al adeudo a BANOBRAS, decir que el dinero de la venta será destinado para edificar y equipar dos hospitales públicos es una mentira más —de tantas— del macuspano.

El avión se vendió con un 42% de descuento. ¡Una ganga!… pero para los compradores. Mismo calculando a partir de la última cotización realizada por la ONU en 2021, de los 117 millones de dólares en que fue el avalúo, al rematarse en 92, se perdieron 25 millones de dólares en la transacción.

Tayikistán es conocido porque una de sus mayores fuentes de ingreso es el tráfico de drogas. Agencias internacionales coinciden —todas— en señalar que es muy probable que el gobierno de ese país se encuentre corrompido por ese dinero.

Lo que nos faltaba. Si organismos internacionales financieros y de protección de derechos humanos se ponen exigentes —que es probable así suceda—, el dinero obtenido por la venta del avión a Tayikistán NO podría ingresar a México (para empezar, estaría prohibido por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero).

Espero el gobierno obradorista haya tomado las previsiones de: 1) confirmar ante diversas instancias financieras nacionales e del extranjero de qué institución financiera provenía el dinero para el pago del avión y 2) en qué banco ingresó el mismo (dado que se supone el depósito será para el INDEP). Lo dudo.

Lo feo

López Obrador no deja de decir mentiras con tal de agradar a sus seguidores, ¡y estos le creen!

El avión se vendió a una dictadura, a su vez alineada a la dictadura a cargo de Vladimir Putin.

La forma de expresarse de López Obrador podría ser considerada carente tacto diplomático: “la venta fue la más difícil porque fue construido con lujos para pequeños faraones acomplejados”. ¿Se dará cuenta de que si lo compradores lo adquirieron fue precisamente por esos lujos? En pocas palabras, su expresión no solo recae en quien compró el avión (Felipe Calderón) o en quien le hizo adecuaciones (Enrique Peña Nieto), ahora también en quien lo compra… no había ninguna necesidad de insultar a los compradores.

López Obrador sostuvo que el avión no se vendía porque tiene una falla de origen. Otra vez: si dicho comentario no está especificado en el contrato de compraventa, no pasará mucho tiempo antes de que los de Tayikistán nos demanden por ‘vicios ocultos’.

Pero además eso que dijo es otra de sus burdas mentiras. Cuando existen “fallas de origen”, el fabricante las arregla o cambia la aeronave sin costo adicional.

(Paréntesis: ¿han notado ustedes que, a medida que pasan los días, el reto para los analistas se centra más en detectar alguna verdad —la que sea— pronunciada por el mandatario López Obrador que una mentira —esas son muchas y fáciles de ubicar—?)

Los otros datos

El lunes escucharemos oooootra vez los ooooootros datos. Todo para que López Obrador se pueda autocongratular por la venta del avión.

Les ahorro la charada: lo único cierto es que la venta del Boeing B787 Dreamliner, “José María Morelos y Pavón”, es un nuevo quebranto a las finanzas de la nación.

Eso y verle la cara de tontos a sus seguidores. López Obrador se pasó poco más de tres años diciendo que NO vendería el avión por debajo del precio del avalúo. ¿Ya no lo recuerdan? Vender bienes de la nación muy por debajo de su valor de mercado es un delito, un quebranto al país.

Rematar el patrimonio nacional no es un éxito. Ni un logro de este gobierno. Su venta es un fracaso más que seguiremos pagando todos.

Y mientras en México se presume la venta, en Tayikistán los funcionarios han de pensar que su jefe es un crack al haber obtenido el avión en ese precio de ganga. De la población de esa nación ni digo, pues no tienen libertad para expresar su opinión.

Finalmente, déjenme decirles lo más malo y feo de todo; lo peor, pues. Habrán muchos aspectos sobre la venta del TP01 que no podremos conocer ahora que el INAI ya no tendrá la capacidad para exigir información.

¡Ah! ¿Y por qué eso de las cabras al monte? Por una sencilla razón: a AMLO se le fue el avión —literal y figurado—. Es imposible que de verdad crea que la venta fue un éxito cuando salimos perdiendo. Y si así lo cree, pues eso, se le fueron las cabras al monte; se durmió el ganso…