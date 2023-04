El gobierno de la 4T ya concretó una de las cosas por las que fue ampliamente criticado, ya se vendió el avión presidencial a un país que muchos mexicanos no conocíamos., Tayikistán.

Tayikistán

Tayikistán es un país que está ubicado en Asia Central, tiene unos 10 millones de habitantes que viven en 4 provincias. Son un país independiente desde 1991. Es el país más pobre de la región pero es el país que más ayuda recibe de la Unión Europea. El 60% de la población Tayika está por debajo de la línea de pobreza. La gran mayoría de sus exportaciones van hacia la UE. Forma parte de la iniciativa TACIS que busca apoyar una transición hacia una economía de mercado en la zona.

¿Nos debería de importar quien compra el avión presidencial? Yo creo que no. ¿Si usted ha tenido un coche y lo vende, realmente le importa saber a quién se lo vendió?

Valor del avión

Todos los activos de cualquier compañía se van depreciando, lo mismo pasa con el avión presidencial. Seguro mucha gente saldrá a decir que se malbarato y no sé cuántas cosas. El gobierno de Tayikistán ya deposito mil 658 millones 684 mil 400 pesos en conformidad con el avalúo. Este dinero entró a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El gobierno de la 4T invertirá el dinero en hospitales que están en Guerrero y Oaxaca y serán inaugurados antes de que termine el mandato de AMLO.

El titular de Banobras, Jorge Mendoza informó que el país asiático tiene 10 días para llevarse la aeronave. También comentó que significa un ahorro para el gobierno pues se liquidó el esquema de arrendamiento y se ahorraran 332 millones de pesos de intereses. Súmele a esto los costos de mantener la aeronave.

Desapareciendo símbolos

El avión presidencial fue calificado por Andrés Manuel López Obrador como un símbolo de la corrupción, el derroche y la impunidad de los sexenios pasados. Vender el TP-01 se podría reconocer como una victoria del gobierno de la 4T pues se deshizo de algo que no se utilizaba y que era demasiado opulento para el estilo de gobierno que ha impuesto el presidente.

Seguramente aparecerán críticas con y sin fundamentos de lo que hizo el presidente, pero lo hecho, hecho esta y el TP-01 ya tiene nuevo hogar en un lugar muy muy lejano.

¿Qué podría decir la oposición de esta venta? Seguramente habrá mucha molestia y se criticará y muchos se quedaran con las ganas de utilizar la ostentosa aeronave. Un activo inútil menos y un gran ahorro en el pago de las mensualidades de su arrendamiento.

Yo hubiera destinado ese dinero a otras cosas

Se que los hospitales son necesarios, pero seguramente el presupuesto de la Secretaría de Salud debería de haber tenido esas obras contempladas para su construcción.

Yo hubiera destinado ese dinero a algo que me parece que tiene que ver más con un avión que un hospital. Yo hubiera usado ese dinero a la remodelación y modernización del AICM que le hace mucha falta. Con ese dinerito extra, se hubieran hecho varias asignaturas pendientes en el aeródromo más saturado del país. Pero bueno, no fue así, bien por las comunidades que tendrán nuevos hospitales, el bienestar siempre es bienvenido en cualquier parte del país.

Galimatías

La agresividad de la oposición me parece innecesaria, falsa e hipócrita. ¿Porque volverse locos ahora que no están en el poder y no ser igual de agresivos cuando lo tenían?