Todo indica que por fin ya hay un comprador del avión presidencial TP-O1 “José María Morelos y Pavón” que tanto ha despreciado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En en largo camino por intentar deshacerse del avión presidencial, se exploraron posibilidades como:

Sin embargo, ninguna de esas iniciativas se concretó y el avión presidencial sigue sin ser usado.

El avión presidencial: Truque con Estados Unidos no suena nada mal

Hace exactamente un mes, el 20 de marzo de 2023, trascendió que había un par de posibles compradores del avión presidencial, pero fue hasta hoy jueves 20 de abril que se habría concretado el acuerdo de compra-venta, según el periodista Antonio López.

El destino de la aeronave despreciada por AMLO, por representar los lujos de los políticos “neoliberales”, sería la República de Tayikistán, un país ubicado en Asia central popular por sus lagos turquesa y donde le darían un uso ejecutivo.

El costo inicial del avión presidencial TP-01 fue de 218 millones de dólares, casi 4 mil millones de pesos, pero luego de cerca de cinco años de intentos fallidos por venderlo, finalmente se habría concretado su venta. ¿En cuánto se vendió?

Es importante mencionar que la aerononave se intentó vender por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por un monto de 117 millones de dólares, pero nunca se concretó la transacción. De manera que es muy probable que se haya vendido por una cantidad mucho menor. Es decir, menos de la mitad de su precio original.

Hasta ahora, no se ha hecho oficial la venta del avión presidencial , por lo que se prevé que próximamente las autoridades lo confirmen y ofrezcan mayores detalles.

Me adelantan que @lopezobrador_ no se quedará sin cumplir su promesa de vender el avión presidencial TP-01. Esta mañana, Banobras firmó la venta del lujoso Boing B787 Dreamliner, y se va hasta la República de Tayikistán!!!! abro 🧵🧵🧵

Sin entrar en mayores detalles, AMLO reveló que hay un probable comprador del avión presidencial, en su conferencia mañanera de este jueves.

El presidente López Obrador dijo que todavía no sabe si ya se firmó el acuerdo de compra-venta y subrayó que no podía ofrecer mayores detalles.

Lo que sí aseguró es que los recursos obtenidos por la venta del avión presidencial serían destinados para la construcción de dos hospitales, uno de ellos en Tlapa, Guerrero.

“Hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más. Sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales. Uno en Tlapa y otro. No puedo hablar más. Hay un acuerdo, no sé si ya se firmó”

AMLO