En el bellísimo destino de Cancún , en las instalaciones del JW Marriot Resort, se dieron cita más de 400 líderes de la industria aeronáutica para celebrar la edición número 19 de “ALTA AGM & Airline Leaders Forum”, que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de este año.

En ella estuvieron presentes el presidente de ALTA (Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo) Adrián Neuhauser, acompañado del director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el general Miguel Enrique Vallín Osuna, el director ejecutivo y CEO de ALTA José Ricardo Botelho, además del secretario de Turismo del estado de Quintana Roo, Bernardo Cueto.

En un comunicado, la propia ALTA nos informa cuáles fueron los motivos primordiales de esta reunión: “El ALTA AGM & Airline Leaders Forum, organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), es el principal encuentro de la región para líderes de la aviación comercial. El foro proporciona un ambiente propicio para que los directores generales de las aerolíneas, aeropuertos, principales compañías proveedoras, representantes gubernamentales, medios de comunicación y ponentes de alto nivel se reúnan y debatan sobre cómo afrontar los retos actuales del sector y cómo prepararse para el futuro del transporte aéreo.”

Entre los principales temas abordados en la conferencia, resaltó la inquietud sobre qué va a pasar con la aviación regional. Tal y como lo he comentado en este espacio, tras la salida del mercado de la aerolínea Transportes Aeromar, ese sector del mercado ha quedado totalmente abandonado; bien es cierto que algunas líneas aéreas han tratado de retomar las rutas, pero la verdad es que no todas han podido ser cubiertas al día de hoy.

Una de las preocupaciones es el desafío que implica enfrentar ser sostenibles y viables económicamente; podremos visualizarlo como estos equilibristas que van sobre una cuerda floja avanzando con la pértiga que traen en las manos, la van balanceado de un lado a otro.

A esto habrá que sumarle las carencias de infraestructura que existen, pero también es preponderante que tanto el marco regulatorio como el taxativo (impuestos), logren conseguir más inversiones e incentivar de manera adecuada la competencia.

ALTA Forum 2023, la principal conferencia de aviación comercial en América Latina (Especial)

En esa misma conferencia el general Vallín manifestó una visión optimista para la industria aérea, sobre todo ahora que la aviación del país regresó a la Categoría 1. Él espera que en los próximos años el crecimiento pueda alcanzar los 126 millones de pasajeros al año.

El tema del momento no se pudo dejar a un lado: la nueva Mexicana de Aviación. Debo decirlo, en mí particular opinión, se ha presionado en exceso a realizar el arranque de la empresa cuando todavía falta camino por recorrer. Echar a andar una aerolínea no es nada sencillo.

Por eso no deben extrañarnos las declaraciones del director de la AFAC, el general Vallín, en el sentido de que todavía no reciben el Certificado de Operador Aéreo (AOC por sus siglas en inglés) porque todavía no se cuenta con la lista de las aeronaves con las que se va a operar esta nueva línea aérea, así como las matrículas y los números de serie correspondientes. Aunque tentativamente la fecha de arranque está planeada para el 1° de diciembre, todavía no se tiene la certeza de si podrán cumplirla o no.

Aquí debo hacer una pausa, y es que los medios de comunicación parecen verdaderas aves de carroña, todos los días vaticinando el “gran” fracaso de la nueva Mexicana antes de empezar.

La presión que los militares reciben por parte del poder ejecutivo no es para menos, sin embargo, reitero que poner en operaciones una línea aérea es un proceso sumamente complicado y me encantaría que Andrés Manuel López Obrador aceptara que no es “urgente” que la nueva Mexicana de Aviación arranque el 1° de diciembre… Por lo menos no desde el punto de vista aeronáutico.

El arranque de la nueva línea aérea deberá ser cuando las condiciones estén dadas, poniendo por encima la seguridad en las operaciones, más vale hacerlo meses más tarde; la seguridad de todos bien vale el retraso.

De cualquier forma, la prensa carroñera seguirá ad nauseam “quebrando” a la línea aérea antes de empezar. Si el motivo es meramente electoral, el presidente debe saber que su voto duro no dejará de sufragar por el partido guinda, aunque no se inaugure en la fecha anunciada. Y, por el contrario, la oposición se quejará de la nueva línea sin importar la fecha en que se inaugure.

En cuanto al Foro de la ALTA, es de destacar la participación de la “Société Internationale de Télécommunication Aéronautique” (SITA), y Carlos Vianna aprovechó para presentar los nuevos sistemas como OptiClicm, eWAS y Mission Watch, en proceso de implementarse con la línea aérea brasileña “Azul Linhas Aéreas”.

El primer día cerró con la participación de Landon Loomis de Boeing para Latinoamérica y el Caribe, quien informó que, en estimaciones para la región, prevén que el crecimiento de América Latina anualmente sea del 2.8%, por lo tanto, proyectan que se requerirán poco más de 2 mil aviones nuevos (2015 aviones para ser exactos), dejando claro que vamos a la baja, pues las predicciones que hicieron para el 2021 y 2022 fueron de 2,610 y 2,530 equipos, respectivamente.

Los cálculos son pensando en que el 92% de dichos aviones sean de cabina estrecha -o de un solo pasillo-. Efectivamente, están pensando en el modelo de avión B737.

En el segundo día, la inauguración corrió a cargo del del subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Rogelio Jiménez Pons.

No podía quedar fuera la fabricante de aviones francesa Airbus, cuya intervención fue a cargo de Arturo Barreira, director de Airbus para América Latina, que también informó sobre las proyecciones que se tiene para la región.

También se contó con la participación de Willie Walsh, director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés), quien ve con optimismo el crecimiento en la región, y apuntó que los retos a los que se enfrenta la aviación son la falta de infraestructura, las regulaciones y el tema tributario.

Remarcó: “Cuando el 50% de los tickets son impuestos, es difícil para las aerolíneas de la región ser rentables” ; como pueden ver es un tema que se ha abordado de manera constante.

Lo nuevo que nos trae este año el foro de ALTA fue anunciado a través de un comunicado:

“Como novedad, se realizará durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum la ceremonia de premiación del galardón Periodismo de Altura a cuatro periodistas que han desarrollado materiales informativos de alto nivel sobre el sector aéreo, quienes fueron elegidos por un competente jurado de expertos de la industria y las comunicaciones. Los ganadores serán anunciados en la cena de gala del lunes 23 de octubre.

José Ricardo Botelho remarca: “Este año tendremos un evento muy especial. Agradecemos la participación de todos los ejecutivos presentes que dedican su tiempo a este evento que marca pauta en cuanto a la hoja de ruta que convertirá a América Latina y El Caribe en una región cada vez más competitiva y próspera para el medio de transporte más seguro y eficiente”

Desde aquí felicitamos a los 4 periodistas premiados por su contribución en el tema de la industria aérea, y coadyuvar a que la gente sepa un poco más de este maravilloso mundo, con sus muchísimas aristas para abordar, desde el punto de vista técnico, ecológico, e incluso humano.