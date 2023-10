Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 18 de octubre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso las 3 falsedades que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

En está ocasión, Ana Elizabeth García Vilchis hizo una aclaración en torno a las noticias que se han difundido por la cancelación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Pues, según expuso, del 9 al 16 de octubre se mencionaron 2 mil 198 notas en medios de comunicación como radio, televisión y periódicos impresos y digitales, sobre la cancelación de fideicomisos del Poder Judicial y el recorte al presupuesto.

Por ello, la vocera del Quién es quién en las mentiras a cusó a los medios de comunicación de defender los privilegios del Poder Judicial de la Federación (PJF) con falsedades , entre ellas, expuso:

Mentiras con respecto a fideicomisos y presupuesto del Poder Judicial de la Federación (especial)

Quién es quién en las mentiras de la semana: Falso que trabajadores del Poder Judicial se vean afectados por eliminación de fideicomisos

En la primera falsedad del Quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis señaló como falso que la cancelación de los fideicomisos se de por una venganza contra el Poder Judicial.

En ese sentido, García Vilchis también dijo que no se afectarán los derechos de los 55 mil trabajadore s, los cuales están garantizados.

De acuerdo con lo mencionado por la vocera del Quién es quién en las mentiras, con la eliminación de los fideicomisos solo se quitarán compensaciones extra, pues las prestaciones de ley y complementarias continuarán para ellos.

“No se afectará la operatividad del Poder Judicial, ni derechos ni prestaciones de trabajadores. Actualmente, prestaciones de ley y complementarias se cubren con el Presupuesto anual del PJF en su apartado de servicios profesionales (...) quedara un fideicomiso con más de 6 mil mdp” Ana Elizabeth García Vilchis

Quién es quién en las mentiras de la semana: Inventan que el congreso busca recortar 31 % del presupuesto de la SCJN

La segunda mentira señala a Excelsior y Dinero Imagen por publicar una nota del periodista José Yuste, en donde afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá un recorte del 31% en su presupuesto 2024.

En la videonota el periodista indica que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, solicitó un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial, y que le respondieron con un recorte del 31%.

Además, el comunicadora advierte que con ello se corre el riesgo de que no exista equidad entre poderes , y agrega que no habrá jueces, por lo que si alguien es víctima no va a tener en el juzgado quien lo represente.

Ante esto, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana calificó las menciones como mentira, pues afirmó que no se afectará a jueces, magistrados ni a ningún trabajador del Poder Judicial en el presupuesto 2024.

Mentiras con respecto a fideicomisos y presupuesto del Poder Judicial de la Federación (especial)

Ana Elizabeth García Vilchis apuntó que la Secretaria de Hacienda mandó el proyecto de presupuesto que contempla los 84 mil millones de pesos (mdp) que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio de 2024 con el 4% del aumento solicitado.

Ya añadió que, comparado con otros países, México es de las naciones con mayor gasto en el Poder Judicial, pues en la comparación de salarios, los ministros de la SCJN ganan 4 veces lo que en España y 5 veces más que en Brasil; además, sus sueldos son más altos que en Estados Unidos y Canadá.

Mentiras con respecto a fideicomisos y presupuesto del Poder Judicial de la Federación (especial)

Quién es quién en las mentiras de la semana: Se pegaría a pensiones del Poder Judicial con “rasurada” a la Corte

La tercera falsedad del Quién es quién en las mentiras, señala a Reforma y a La Otra Opinión por mentir con respecto a la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

En primera instancia, García Vilchis mencionó que Reforma aseguró que con la cancelación de los fideicomisos se pondría en riesgo las pensiones complementarias de trabajadores jubilados, lo cual, dijo, es falso.

Pues, dichos fideicomisos se utilizaban para solventar prestaciones extras, como pensiones complementarias a las establecidas de manera legal a los extrabajadores del Poder Judicial.

En cuanto a lo señalado por La Otra Opinión, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana apuntó que en el medio publicaron que el dinero que se quitaría para los fideicomisos del Poder Judicial se utilizaría por AMLO para comprar votos.

Esto también se señaló como mentira, pues Ana Elizabeth García Vilchis recodó que el presidente solicitó que se especificará y cuidará el destino del dinero, el cual sería en beneficio de las y los mexicanos más pobres.

Mentiras con respecto a fideicomisos y presupuesto del Poder Judicial de la Federación (especial)

Ana Elizabeth García Vilchis expone “privilegios” de la burocracia dorada del Poder Judicial

Finalmente, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana expuso los privilegios que se tenían contemplados para los miembros de la “burocracia dorada” del Poder Judicial, y señaló que en los fideicomisos se tenían contemplados gastos por:

Pensiones complementarias SCJN para ministros, mandos medios y personal operativo, correspondiente a 3 mil 604 mdp por dos fideicomisos

Un fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4 mil 504 mdp en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

600 millones de pesos para el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces

608 millones de pesos en comidas

4 millones de pesos para utensilios de alimentación, como cubiertos

Aguinaldo del sueldo base con mil 416 mdp

Aguinaldo de la compensación garantizada con 3 mil 209 mdp

Seguro de gastos médicos mayores mil 262 mdp

Seguro de separación individualizada, con 2 mil 526 mdp

282 millones de pesos en ayuda para protección y traslado de titulares de Órganos Jurisdiccionales, es decir vehículos y choferes

Además, señaló que los gastos contemplados en los fideicomisos solo serían para una pequeña parte de los trabajadores del Poder Judicial, pues en el caso del CJF se destinan 86 mdp a la alimentación de personas publicas superiores, es decir, solo mil 767 personas.

“Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan 55 mil personas y solo mil 700 reciben alimentos por más de 300 mdp al año” Ana Elizabeth García Vilchis

“A los que defienden los privilegios del Poder Judicial les recomendamos que lo piensen mejor y se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo”, sentenció la vocera del Quién es quién en las mentiras.