La hoy oposición es un tema que debiera preocupar, y mucho, a todos los mexicanos. Lo han perdido todo y la cuestión es que no se divisa un fondo posible; la caída es en picada y parece dirigirse a un eventual escenario de desaparición de sus registros como partidos políticos. La cuestión de fondo es que ya no tienen más cartas que jugarse, ya lo intentaron todo, con un resultado tipo ‘boomerang’, es decir, justo el opuesto al deseado.

Ya acabamos de presenciar un asesinato que deja no pocos cabos no atados, que fué el de el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. ¿Que hacían en su casa miembros de la oposición, con conductas sociópatas, cómo Alazrraki, Moreira, Di Costanzo y el traductor de bestias, Rubèn Aguilar?; ¿que hacía y que había dentro de ese maletín misterioso, en el que se suele guardar dinero en efectivo?; ¿por qué los medios lo habían convertido en un personaje de la anónima esfera municipal hasta la nacional?; ¿por qué toda la reacción de la misma oposición después del crimen parecía haber estado ensayada desde hacía meses?, hay demasiadas dudas al respecto, mucho más que certezas.