Amo a la industria de la aviación. Y en este espacio me he referido a ella como un motor clave para la economía, la conectividad global y el turismo. Pero hoy quiero dejar de lado los argumentos de que impulsa el PIB y genera millones de empleos directos e indirectos. Hoy no insistiré en la relevancia que adquiere para el comercio mundial, el comercio electrónico y el envío de piezas o mercancías de alto valor y urgencia.

Ni siquiera quiero referirme a la forma en que facilita los viajes nacionales e internacionales, atrae visitantes extranjeros y conecta mercados para la inversión extranjera. Tampoco a cómo la aviación promueve avances tecnológicos que resulta vital para traslados de emergencia y ayuda humanitaria.

Hoy quiero hacerlo de una forma más relajada, y por ello me referiré a la invitación que hace la aerolínea de la hoja de maple, Air Canada, para pasarnos estas fiestas decembrinas en su país. Esta es la oportunidad para quienes tengan ganas de disfrutar realmente una “blanca navidad”, o bien puede ser un excelente destino para recibir al Año Nuevo.

Además de tener destinos maravillosos, con paisajes espectaculares, Canadá nos quiere presumir su gastronomía, enriquecida gracias a la multiculturalidad de este enorme país del norte de América. La aerolínea nos trae una interesante propuesta culinaria, por si nos aventuramos a pasar unas fiestas decembrinas totalmente diferentes.

Para ello Air Canada seleccionó varias propuestas en sus diversos destinos, los que considera son los mejores expositores de su gastronomía; así que comencemos con la lista de los “Mejores Restaurantes Nuevos de Air Canada”.

En Ontario nos proponen un restaurante que está ubicado en la región de Niágara, en St. Catharines; se llama “Capelin” y -según nos cuentan- tiene una oferta muy equilibrada de sabores, con productos frescos, pero lo más importante es que cuida que estos sean sostenibles, como los pescados, hierbas, verduras y legumbres que utilizan en la cocina, con los que emplean varias técnicas japonesas, con vinos locales y sidras; este lugar es ideal para pasar la Nochevieja o el Año Nuevo.

Por otro lado, para el destino de Toronto, Air Canada nos propone acudir a el “Bar Eugenie”, un lugar tipo bistró, que cuenta con una concisa carta que se especializa en sabores muy intensos, y es ideal para los amantes de las carnes rojas. Con un ambiente “cozzy”, es un lugar perfecto para pasar las fiestas, además su servicio de meseros se destaca por ser sumamente atentos.

Ahora, para llegar a estos dos restaurantes, Air Canada propone volar directamente al Aeropuerto Internacional Toronto-Pearson (YYZ), desde el cual se puede llegar tanto a Toronto como a Ontario.

Pero también podemos irnos al otro lado de Canadá, a la costa oeste, y en Vancouver encontraremos restaurantes ampliamente reconocidos. Tal es el caso de “Touk”, cuya oferta se basa en sus raíces de Camboya, esos sabores asiáticos, con mariscos frescos y por supuesto la tradicional “pain au lait con mantequilla de Espelette” que es un tipo de bollo entre dulce y picoso.

El ambiente del restaurante es relajado y a la vez moderno, mezclando las culturas de Camboya y Canadá; la combinación hace de este un lugar especial, perfecto para pasar ahí las fiestas si lo tuyo es lo desenfadado y tienes un paladar aventurero, ya que mezcla la cocina tradicional con productos y técnicas del país asiático que pueden sorprender.

Para disfrutar de este restaurante, y de las maravillas que ofrece una ciudad tan vibrante como Vancouver, solamente tienen que tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR), y créanme, no se arrepentirán, esta ciudad en cualquier época del año vale la pena, pero en invierno es bellísima.

El siguiente destino les va a encantar, y es que la provincia de Quebec se pinta sola. En la ciudad de Montreal, Air Canada nos recomienda el restaurante “3 Pierres 1 Feu” (tres piedras y un fuego), un restaurante con una atmósfera inigualable y sobre todo distinta; si les apetece probar una cocina con inspiración en las tradiciones de Haití, este es el lugar que no se pueden perder.

Con una gran oferta de sabores caribeños como las costillas a las brasas o los plátanos fritos con arroz, así como su especialidad el “pollo de Cornualles al estilo jerk”, de esa comida que apapacha el corazón y te da calor.

En la misma provincia, pero ahora en la ciudad de Quebec, tenemos al restaurante -en realidad es más bien un bistró francés-, “Coquette”, un espacio que a la vez es elegante e íntimo, y nos invita a pasar un buen rato; su carta es pequeña pero cuidadosa, que utiliza productos locales, buscando siempre ofrecer la mejor calidad a sus comensales; sepan ustedes que tienen una especialidad en mariscos, con una cubertería de lo más “cute”, poniendo especial atención a los detalles.

Para conocer ambas propuestas de restaurantes, se puede al llegar al Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montréal (YUL), que sirve para ambos destinos, tanto Montreal como Quebec.

La siguiente propuesta que nos trae Air Canada es en la provincia de Alberta, que además sobresale por tener los mejores resorts de esquí -si son fans de dicho deporte de invierno-, y también por sus paisajes nevados que son espectaculares, como salidos de un cuento de hadas.

El restaurante al que nos invitan es “Sushi Jun”, un lugar simplemente hermoso, minimalista, pero sin perder calidez; su propuesta básicamente es el “omakase”, esto es, no hay una carta fija como tal, sino que vives la experiencia a través de las recomendaciones del chef, quien prepara cada platillo frente al comensal, explicando los ingredientes que utiliza, así como las técnicas que usa para su elaboración.

Una auténtica experiencia de comida japonesa que difícilmente van a encontrar en otro lugar, y que resulta excelente para pasar ya sea una Nochebuena o un Año Nuevo totalmente diferentes.

La opción para llegar a este restaurante es volando directamente al Aeropuerto Internacional de Calgary (YYC).

Si quieren experimentar unas fiestas decembrinas completamente distintas, pero en un entorno de bellos paisajes nevados, los destinos que ofrece Air Canada son la mejor opción, de verdad, vayan porque van a vivir una experiencia sin igual.