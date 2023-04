El lunes por la tarde llegué al AICM desde Monterrey en el avión más grande que tiene Aeroméxico, ese que vuela a Madrid. El vuelo llegó a las puertas internacionales y por eso pasamos muy cerca de las instalaciones o ex instalaciones de la línea aérea Aeromar.

Aviones estacionados en los hangares de la línea aérea, la terminal de carga sin personal, el estacionamiento de la terminal de carga vacío. Como una película del apocalipsis, todo solo y abandonado. El AICM ya había intervenido las instalaciones de Aeromar desde el 13 de enero y fue el 15 de febrero cuando ya no les permitieron operar.

Hay grandes problemas en la parte de los trabajadores. La empresa cierra y deja a 600 personas sin trabajo y sin protección pues los puestos de trabajo que ellos tienen son muy específicos. A las y los sobrecargos de Aeromar se les prometió trabajo en Aeromexico pero en esa línea aérea tuvieron que hacer todos los trámites como si fueran “nuevas” en el negocio por lo que les aplicaron todos los filtros que tiene la línea aérea para entrar a trabajar con ellos. Faltan los pilotos, el personal de tierra y muchos otros trabajadores que, aunque se les estaba dando su sueldo, no se les han pagado sus liquidaciones al menos no a todos.

Antes de la intervención, existía la promesa que de la Aeromar sería comprada o al menos invertirían en ella, los brasileños dueños de la línea aérea Nella. No se concretó la negociación. Ya antes Avianca había anunciado una inversión en Aeromar pero tampoco se dio. Lo mismo ha pasado en otros mercados, solo en Colombia acaban de cerrar las líneas aérea Viva Air y Ultra Air esperando que algún inversionista o otra línea aérea los rescatará con alguna inversión, nunca llegaron.

El caso de Aeromar puede ser un poco diferente pues con 35 años de operación, esta línea aérea tenía en su poder algo que es valiosísimo en un saturado Aeropuerto de la Ciudad de México, los slots. Esos slots son peleadísimos pues es el permiso para poder aterrizar en el AICM. También tenían hangares y la terminal de carga que hoy luce vacía.

¿Qué pasa en los casos como el de Aeromar donde se quedan las instalaciones vacías? ¿Qué pasa con los aviones sin usar?

Recuerdo que por mucho tiempo en la terminal 1 del aeropuerto se mantuvieron los mostradores de Mexicana pues había (y sigue habiendo) problemas de liquidación de sus empleados. Ya no están esos mostradores, al menos yo no los he visto. ¿Estarán las instalaciones de Aeromar sin uso y ocupando un espacio necesario en el saturadísimo AICM por años?

La gente del AICM, la gente de la SICT, el mismo gobierno federal deberían de trabajar en terminar pronto con los litigios y darle lo justo a los trabajadores de la extinta Aeromar. Buscar un lugar para colocar esas aeronaves, venderlas o desmantelarlas o utilizarlas. Si no tenían un plan para todo eso, ¿por qué no se pensó en hacerlas las “Aerolíneas del Bienestar” o algo así?

Lo que no tendría que pasar es que eso se convirtiera en un cementerio, en una zona muerta del aeropuerto. Esperemos que todo lo concerniente a Aeromar se resuelva pronto. Le pregunté a Ximena Garmendia, que también escribe aquí en SDPnoticias sobre esto y me contesto: “Uy, va para largo el caso de Aeromar”. Esperemos que no tome tanto tiempo como el que ha tomado lo de Mexicana.

Mientras veremos cómo se echan a perder los aviones abandonados así como hay unos justo antes de aterrizar al AICM que deberían de ser removidos pero siguen ahí como ruinas de película futurista de Hollywood.