Como comenté hace unos días, el “Air Show Paris 2023″ es uno de los grandes escaparates para la industria aeronáutica, y por supuesto el escenario perfecto para consolidarse, afianzarse, y buscar una oportunidad en el mercado internacional; es evidente que hay “viejos lobos de mar” que no van a dejar el campo libre. Por eso no me sorprende la presencia de dos gobernadores del Partido Acción Nacional , prestos y solícitos en este magno evento.

Uno es el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, cuyo caso está más que justificado; a él correspondió inaugurar el Pabellón de México, estando presente la embajadora de México en Francia, la Dra. Blanca Jiménez Cisneros. Hay que recordar que Querétaro es sede de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), y que en su territorio está la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

A la inauguración del Pabellón Mexicano acudieron otros estados invitados, como Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Yucatán y Chihuahua; este último estuvo representado por su gobernadora, la abogada y maestra en Ciencias Políticas María Eugenia Campos Galván.

También estuvieron presentes integrantes tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los que conocemos este evento, sabemos que es un gran lugar para establecer relaciones comerciales, y hacer acuerdos, y eso es precisamente lo que ha sucedido con las aerolíneas nacionales.

Grandes pedidos. Por supuesto muchas aerolíneas de todo el mundo aprovechan este espacio para solicitarles equipos a las diferentes armadoras, así que en los próximos días presenciaremos grandes anuncios de líneas aéreas extranjeras, hablando de la adquisición de abultadas cifras de aviones, pero por ahora centrémonos en nuestra aviación nacional.

Comienzo con la compañía que encabeza Juan Carlos Zuazua: VivaAerobus, que está en negociaciones con Airbus, la armadora gala, para la adquisición de equipos de cabina estrecha, los famosos caballitos de batalla de la familia del A320; se rumora que tal vez estén pensando en la adquisición de 100 aeronaves para los próximos años.

Importante movimiento, pero consideremos que en la flota actual de la línea aérea hay 70 aviones Airbus, modelos A320 y A321, y que la degradación a Categoría 2 parece ser cosa del pasado, entonces el crecimiento de esta aerolínea de bajo costo puede subir como la espuma; así que estaremos muy atentos a las negociaciones que se vayan dando entre Airbus y VivaAerobus.

No debemos olvidar que -por el momento- es la segunda aerolínea que más pasajeros transporta, dejando incluso a Aeroméxico en un tercer lugar. Y es que la aerolínea bandera actualmente está sorteando las vicisitudes de lo que significa ser una aerolínea tradicional; si bien es cierto que ocupa un tercer lugar en traslado de pasajeros, no ocupa el mismo sitio en el nivel de ingresos, pues el ingreso económico es mayor en la aerolínea al mando de Andrés Conesa, según datos de la nuestra Agencia Federal de Aviación Civil.

Ahora vayamos con Volaris, que en honor a la verdad, no deja de sorprendernos. En diferentes columnas les he platicado los problemas laborales a los que se ha tenido que enfrentar, y uno de los detonantes fue precisamente el anuncio que hizo el propio Enrique Beltranena -a través de un video- acerca de que este año los trabajadores no serían acreedores al reparto de utilidades.

La razón que esgrimieron fue que el costo de la turbosina se había elevado, y les había ocasionado serias pérdidas; sin embargo, como que no checa el audio con el video. Justo en el momento que avisan a sus trabajadores que de PTU no recibirán ni un centavo, estaban echando la casa por la ventana (literal) por la celebración de su aniversario número 17.

Contrataron nada más a “Los Ángeles Azules” para modificar su famosa canción 17 años, haciendo referencia a la línea aérea. Eso no es todo, sacaron promociones como “vuelos a sólo 17 pesos”. Lo más reciente, el livery de uno de sus aviones fue pintado de la película Flash. Hasta aquí podríamos “justificar” el marketing decidido por la administración de Volaris, pero la gran sorpresa nos la dieron, recién inaugurado el Air Show Paris: primero con la confirmación de la adquisición de 25 aeronaves modelo A321NEO a la armadora francesa Airbus, con la intención de aumentar su flota de 170 aviones, y así alcanzar una operación con 217 equipos prevista para finales de este año.

“Sorprende” que la administración señale que han tenido pérdidas, entonces ¿cómo es posible que piensen en adquirir más aviones? si se supone no cuentan con el capital suficiente. Por lo menos esa fue una de las razones que esgrimieron con sus trabajadores , que les ha ido mal, muy mal.

La verdad es que están a la cabeza en transporte de pasajeros, y además es de las empresas que más gana en la Bolsa Mexicana de Valores, con un repunte de sus acciones de un 50%. La capitalización que ha logrado la aerolínea está por arriba de los 10 mil millones de pesos, y sus acciones se cotizan casi rozando los 25 pesos, con un avance de poco más del 52%.

Ahora han firmado un acuerdo con la fabricante de motores Pratt & Whitney, para que 64 aeronaves modelo A321NEO los utilicen, ya que estos motores ahorran combustible, y disminuyen las emisiones de carbono a la atmósfera.

En la actualidad Volaris ya opera 70 aeronaves modelo A320NEO con motores GTF; en entrevista, Enrique Beltranena resaltó:

“Los nuevos A321NEO con motores GTF impulsarán nuestro crecimiento, al tiempo que cuidamos el impacto ambiental. Con las aeronaves Neo y los motores GTF podemos transportar a más pasajeros al menor costo, disminuyendo el consumo de combustible y las emisiones contaminantes” Enrique Beltranena

Además se comprometió con la empresa norteamericana a que le brinde servicios de mantenimiento a los motores, y ya que estamos hablando de ellos, el presidente de Pratt & Whitney también aprovechó la ocasión para declarar sobre Volaris: “Como aerolínea líder de bajo costo con un fuerte enfoque en la sostenibilidad, sabemos lo importante que es disminuir el consumo de combustible para su modelo de negocio y su estrategia de sostenibilidad”

Un tema recurrente en este evento del Salón de Aeronáutica de París será el de la sostenibilidad en la aviación. Y bueno, hasta el momento ese es el panorama para nuestras líneas nacionales; por supuesto que estaremos pendientes de que otros anuncios se hagan públicos.

El siguiente punto no tiene que ver con el evento parisino de aviación, pero va de la mano: se ha filtrado que la nueva aerolínea, particularmente los militares, independientemente de cómo termine llamándose, y de manera perturbadora -y lo tengo que decir así- no quieren tratos con ningún sindicato.

Creo firmemente en el sindicalismo democrático, y que es necesario para establecer saludables relaciones obrero-patronales. No creo que el Ejército Mexicano no tenga el talento y herramientas suficientes para negociar con los sindicatos democráticos de la industria aérea. Espero que reconsideren su postura, si esta es cierta. Necesitamos que más trabajadores estén agremiados a sindicatos democráticos, por el bienestar del país.