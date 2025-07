¡Que no le digan, que no le cuenten!, vamos a entrarle de lleno a las cifras de cómo van los aeropuertos nacionales ; y es que hay que ser sinceros, detrás de la polémica que se armó en los últimos días con las declaraciones de Sean P. Duffy, secretario del departamento de transporte estadounidense (DOT, por sus siglas en inglés), algunos opinadores retomaron ese discurso únicamente para repetir la cantaleta que tienen desde la llegada de la 4T: “el AIFA es un aeromuerto”.

Es momento de echarle un ojo a las operaciones aeroportuarias del país y ver dónde estamos parados. Primero debemos tener clara la siguiente clasificación: tenemos el traslado total de pasajeros, el de los pasajeros domésticos y el de los internacionales, y también tenemos la carga total, los domésticos y los internacionales, a los que me referiré en una columna posterior. Aquí vamos a ver, de las 78 terminales aéreas que tenemos en el país, cuáles están dentro del Top 10 de aeropuertos más transitados.

Y por supuesto vamos a ver si en estos primeros seis meses del año, crecieron o sufrieron un decrecimiento. Eso nos permitirá hacer un análisis serio de cómo están funcionando nuestras terminales aéreas. Eso sí, no podemos obviar que son operados por distintos grupos aeroportuarios, tanto privados como del gobierno.

Comencemos con los pasajeros totales trasladados en este primer semestre de 2025 (enero a junio), aclarando que las cifras están expresadas en millones, y que en el contexto del transporte, especialmente en aviación y hotelería, “pax” es una abreviatura de “passenger” (pasajero en inglés):

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 21,647.1 (millones) de pax, -3.0%. Aeropuerto Internacional de Cancún 15,550.8 (millones) de pax, -4.7%. Aeropuerto Internacional de Guadalajara 9,031.0 de pax, 5.8%. Aeropuerto Internacional de Monterrey 7,354.6 de pax, 19.9%. Aeropuerto Internacional de Tijuana 6,315.9 de pax, 4.9%. Aeropuerto Internacional de San José del Cabo 4,025.5 de pax, 2.0%. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 3,384.9 de pax, 24.8%. Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, 3,809.2 de pax, 1.2%. Aeropuerto Internacional de Mérida 1,867.5 de pax, 3.9%. Aeropuerto Internacional Del Bajío 1,613.1de pax, 8.3%.

Ahora vamos a ver una tabla con los aeropuertos que más pasajeros domésticos transportan:

AICM, 13,350.5 millones pax (-5.2%).

Monterrey, 6,078.4 (18.2%).

Tijuana, 6,246.8 (4.3%).

Guadalajara, 6,136.3 (8.2%).

Cancún, 4,838.0 (-0.8%).

AIFA, 3,192.1 (25.7%).

Mérida, 1,661.7 (3.4%).

Puerto Vallarta, 1,487.7 (12.6%).

San José del Cabo, 1,418.2 (6.1%).

Del Bajío, 1,097.3 (9.7%).

Sigamos, pero ahora con el número de pasajeros internacionales , y ver quiénes están dentro del Top 10:

Cancún, 10,712.8 millones de pax (-6.3%).

AICM, 8,296.7 (0.7%).

Guadalajara, 2,894.7 (1.2%).

San José del Cabo, 2,607.3 (0.0%).

Puerto Vallarta , 2,321.5 (-4.9%).

Monterrey 1,276.2 (28.8%).

Del Bajío, 515.7 miles de pax (5.4%).

Querétaro, 327.8 (4.5%).

Morelia, 330.1 (5.1%).

Tulum, 417.6 (96.8%).

Con estas cifras procedemos al análisis. Podemos ver el importantísimo crecimiento del Aeropuerto de Monterrey; no por nada es la base de VivaAerobus y de Aerus, y eso nos hace entender que la suma de sus operaciones nacionales e internacionales, colocan al aeropuerto regio en el cuarto lugar del Top 10 de pasajeros transportados, pero con unos porcentajes de crecimiento insuperables.

Lo mismo pasa con el AIFA, pues en este mes de junio subió del octavo lugar al séptimo, lo que nos dice que no es ningún “aeromuerto”, como tanto se esfuerzan las narrativas golpistas en dejar esa idea a la gente.

Por eso me parece fundamental saber el número exacto de pasajeros transportados. Si bien es cierto que Tulum está creciendo de forma fenomenal, también es resultado de que el pasaje se ha redirigido, del Aeropuerto de Cancún al de Tulum. Ese mismo fenómeno se vive exactamente con el AICM, el decrecimiento en cuanto a transporte de pasajeros se debe a la redistribución del pasaje, como la necesidad de no saturar las operaciones aéreas en dicha terminal.

Estos números también nos permiten ver que tenemos terminales aéreas que funcionan con muchas más operaciones internacionales que domésticas, como es el caso de Querétaro. Lo he dicho, y sigo pensando que es lo más inteligente del mundo, no tener que venir a tomar un vuelo internacional a la Ciudad de México si puedes hacerlo desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro, que para octubre de este año estará inaugurando su primera ruta a Europa; no vuelo charter, sino con una ruta (vuelo de itinerario) a Madrid, con Iberojet.

Otros ejemplos de aeropuertos en los que su traslado de pasajeros es mayoritariamente internacional, son los de Morelia y Tulum. Morelia es un centro neurálgico para los vuelos que van y vienen de Estados Unidos con nuestros paisanos. Es un aeropuerto que hoy, el gobierno del estado de la mano con varias líneas aéreas (en especial Volaris), han lanzado varias rutas para detonar los vuelos domésticos de dicha terminal.

El caso de Tulum es diferente; al ser un destino de playa, es muy solicitado por las aerolíneas extranjeras, sobre todo canadienses y norteamericanas. La terminal aérea tiene año y medio operando, y en el primer semestre de 2025 ha transportado poco más de 400 mil pasajeros, abriéndose camino como otra opción para llegar al Caribe mexicano.

Antes, como puerta de entrada para los vuelos internacionales solamente se tenía al Aeropuerto de Cancún, y hay que decirlo, en dos décadas ha crecido de forma exponencial. Hace 27 años, cuando entré a trabajar en este maravilloso mundo de la aviación, en Quintana Roo solamente había dos terminales: el edificio de vuelos nacionales, y una palapa para vuelos internacionales. Hoy son cuatro edificios terminales, más una terminal exclusiva para vuelos privados.

Podemos decir que, a pesar de los amagos del vecino, México va bien en materia de aviación, siendo nuestro país un destino que cada vez más atractivo ante el turismo internacional , generando una importante derrama económica para nuestra nación.

No crean en cuentos y en gente que afirma -sin ningún conocimiento- que el AIFA es un aeropuerto donde “no se paran las moscas”. Aquí con cifras dejamos claro que una cosa es la distorsión con la que viven algunas personas y otra la realidad. Lo digo fuerte y claro: por el bien de todos, celebro que la aviación siga creciendo en nuestro país.