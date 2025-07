“El sol sale para todos” es una frase que me gusta porque hace referencia a la equidad y la justicia, lleva implícita la disponibilidad de recursos y resume de manera sencilla un concepto que busca la inclusión y la participación de todos: la universalidad.

A diferencia de otros medios, en este espacio busco que el tema aeronáutico sea interesante para todas las personas aunque no estén directamente ligadas a la industria aérea . Tengo especial interés en que no se aborden los temas con tecnicismos, que solo los “iniciados” comprenden.

¿Por qué o para qué?, es más simple de lo que parece, la industria aérea beneficia a poblaciones enteras, aunque no utilicen directamente el medio de transporte aéreo. La importancia que tiene la aviación en la vida de los mexicanos, en los ciudadanos “de a pie” va más allá de lo que parece a simple vista.

Por eso no me sorprende, y me da mucho gusto el gran trabajo que realiza la aerolínea regiomontana de bajo costo VivaAerobus. Resulta que en la “Conferencia del pueblo”, las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, hizo un gran anuncio.

De la mano con el gobierno del estado de Sonora , la aerolínea de bajo costo VivaAerobus trabaja para el establecimiento de una base de mantenimiento.

Y de verdad, no tienen idea lo que esto significa. Por fin después de muchos años en los que la industria aeronáutica fue relegada, hoy por hoy se le está dando su lugar, y con hechos está demostrando que puede ser un importante detonador de polos de desarrollo.

Lo mejor es que se deja de lado el centralismo enfermizo; soy de las personas que cree firmemente que México es muy grande, y que tiene áreas muy mal aprovechadas; creo que no deberíamos ser tan tóxicamente centralistas del poder, sino apoyar a que los estados del país se desarrollen. Por eso esta noticia es más que excelente, ¡es genial!

Después de este gran anuncio, Viva emitió un comunicado corroborando la información, y precisó que con este proyecto busca la construcción de un taller de mantenimiento dentro del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, ya que cuenta con espacio suficiente.

La ubicación geográfica de Ciudad Obregón es ideal, y tiene además muchísimo potencial para desarrollar un importante polo en materia de aviación, pues se requerirá de personal profesional, y esto impulsará a los jóvenes a estudiar carreras afines a la industria aérea.

Eso además de toda la economía que se desarrollará alrededor de esta nueva base de mantenimiento, tanto de empleos directos como de indirectos. Por eso insisto mucho que aunque no vueles en avión, de una forma u otra la industria aeronáutica es importante por su contribución al desarrollo económico del país.

Hasta el momento es toda la información disponible, pero tanto el gobierno federal como el de Sonora, y la línea aérea de bajo costo VivaAerobus, dicen que en los próximos meses ahondarán en detalles sobre cómo se va a realizar la construcción de este nuevo taller de mantenimiento.

Desde este espacio felicito a todos los involucrados, porque una vez más reiteran el interés de fortalecer la aviación mexicana y desarrollar importantes polos para el crecimiento, tanto de la industria aérea, como del país.