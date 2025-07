El sábado pasado se reportó un incidente en el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), en el estado de Colorado de los Estados Unidos . Se trató de una aeronave con matrícula N3060SW de la línea aérea American Airlines; un equipo Boeing 737MAX, que fue evacuado en la pista, tras registrar fuego en el tren de aterrizaje izquierdo.

Durante su despegue, la aeronave que cubría la ruta a la ciudad de Miami (vuelo 3023), tuvo una emergencia declarada, por lo que se llevó a cabo un procedimiento de evacuación de pasajeros, y aunque las cifras oficiales mencionan que solo una persona requirió servicios médicos por lesiones menores, tengo que decirlo: ¡todo lo hicieron mal!

Algunos pasajeros bajaron con sus teléfonos prendidos, y por sus grabaciones es que hoy podemos observar las imágenes; dejan verdaderas “joyas”, testimonios muy claros de cómo no debe evacuarse una aeronave, y son ejemplos reales de lo que no se debe hacer en esos casos. Voy a abordar este importantísimo tema, porque debemos preguntarnos seriamente: ¿es tiempo de cambiar el protocolo de evacuación en emergencia de una aeronave?

Me explico: compartí el video de este incidente en mis redes sociales, y ello me permitió observar las variopintas respuestas, incluyendo las de personas que no tienen nada que ver con la industria aérea. Entre otras cosas, me llama mucho la atención que no está claro cómo se deben comportar los pasajeros en una emergencia.

Una de las definiciones que el diccionario nos da de la palabra “instinto” es: móvil atribuido a un acto, sentimiento, etc., que obedece a una razón profunda, sin que se percate de ello quien lo realiza o siente. Y el instinto animal a mí me indica que ante cualquier evento que ponga en riesgo mi vida, lo primero es ponerla a salvo, no pensar en mis pertenencias. Lo menciono porque es una constante que he visto en muchas evacuaciones de aviones.

Veo a los pasajeros salvando sus maletas, y me pregunto ¿pues qué llevan ahí? ¿esmeraldas? ¿oro? ¿droga? ¿qué es eso tan valioso que está dentro de su equipaje? ¿qué puede costar más que salvar tu propia vida?

Una de las respuestas que más se repiten es que los sobrecargos no les dicen qué hacer, y déjenme dudarlo, porque un avión no despega (no puede despegar) sin antes darle a los pasajeros los avisos de seguridad; otra historia es que no te pongan atención.

Y no nos espantemos. Durante mis años como sobrecargo en Mexicana de Aviación era de lo más común que los pasajeros te ignoren mientras les dices qué deben hacer en caso de emergencia.

Las evacuaciones de una aeronave se pueden dar en tierra, estando en plena plataforma, en una calle de rodaje o en pleno despegue, así como en vuelo recto y nivelado, o en el descenso y durante el aterrizaje, y las más críticas son estas dos últimas fases

Es por ello que se le pide a los pasajeros acaten ciertos puntos, como mantener el asiento en posición vertical, las ventanillas abiertas y no prender ningún aparato electrónico, tanto en el despegue como en el aterrizaje. Y no es por jorobar a los pasajeros, sino para que en caso de una emergencia, la evacuación fluya, pues solamente se tienen 90 segundos para poder salir del avión de forma segura.

Esa es una de las razones por las cuales los aviones no vuelan con gasolina, sino con turbosina, porque es un combustible que tarda más en “arder”, lo que te da esos 90 segundos que son vitales para preservar la vida; un tiempo valioso que no puedes perder tratando de sacar tu maleta a como dé lugar.

Mucha gente opina que no se dan instrucciones claras y que por eso salen con sus cosas; yo les puedo decir -con todos los pelos de la burra en la mano- que eso es falso, y que lo que realmente sucede es que no consideran necesario seguir las instrucciones del personal de vuelo, y hacen su santa voluntad.

Y suelen escudarse en pretextos como “los nervios”, “la adrenalina”, “la confusión del momento”, pero insisto, ¿valen más salvar tus cosas que tu vida?, les pido a mis amables lectores que ahorita, sin nervios, adrenalina ni confusión respondan esto: ¿qué podría llevar en mi equipaje de mano que sea más valioso que mi vida, y la de mis seres queridos?

Ahora, la gente que trabaja dentro de la industria aérea , no sale de su asombro al constatar que la gente ignora de forma olímpica las instrucciones de los tripulantes, por más que les dicen que salgan sin sus cosas, no hacen el más mínimo caso.

Así que platicando con algunos compañeros llegamos a la conclusión de que debemos preguntarnos seriamente: ¿será el momento de reformar el protocolo para evacuar una aeronave declarada en emergencia?

Yo creo que sí, después de tantos y tantos videos recientes de cómo evacua la gente los aviones, es imperante que se responsabilice a los usuarios, porque hasta el día hoy no hemos tenido una tragedia, pero ya ha pasado.

En mayo de 2019, hubo un accidente en el cual un pasajero ruso bloqueó con su equipaje la salida de emergencia, lo que hizo que fallecieran 41 pasajeros que no pudieron salir del avión, esto sucedió en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.

Curiosamente después de este terrible accidente, hubo una petición en Change.org de solicitar “Castigo penal para los pasajeros que salten con su equipaje de mano en una evacuación”. En la cual exponen los siguiente:

“Hay gente que claramente no piensa antes de actuar y que sus acciones podrían conllevar un peligro grave o incluso la muerte de personas a bordo de un avión. Insto a las autoridades tanto Estatales, Europeas e Internacionales trabajen para incluir como delito el evacuar con maletas de mano, mochilas y bolsos, ya que en el caso de estas evacuaciones estos elementos que llevan de más pueden rasgar los toboganes de seguridad causando que estos queden inoperativos reduciendo el número de salidas”. Change.org

Más o menos lo que platicábamos entre varios amigos que pertenecen a la industria aérea, que esto no se va a acabar hasta cuando multen a los pasajeros que pongan en riesgo la vida de los demás pasajeros y la de los tripulantes.

Por tanto, se tendría que establecer un monto de la multa, y que se avise de esto en la demostración de seguridad que se hace antes de despegar, que los usuarios sepan que hay consecuencias económicas por no seguir las indicaciones del personal de cabina, y que en caso de que algún pasajero evacúe con sus pertenencias, además del pago de la multa, se le procesará jurídicamente por atentar en contra de la vida de los demás.

Solamente así les quedará claro que no se pueden bajar con sus cosas, que por ningún motivo deben ignorar las indicaciones de los tripulantes de vuelo, que la vida es lo único que se debe salvar en una emergencia, los bienes materiales son reemplazables, la vida no.

Las aerolíneas junto con las autoridades correspondientes a nivel global, se deben enfocar en que el actual protocolo para evacuar una aeronave ya está rebasado, por lo tanto en necesario crear uno nuevo que traiga consecuencias para los usuarios que no acaten las reglas.

Ya sucedió en el pasado con los fumadores ; antes se podía fumar a bordo, después se prohibió y la gente se metía a fumar en los baños. Actualmente las multas por hacerlo ascienden hasta donde yo recuerdo más o menos 5 mil dólares, además de ser baneado de la aerolínea en cuestión.

Esto trajo como consecuencia una importantísima disminución en los intentos de fumar de los pasajeros. En la actualidad no se puede apelar al sentido común, ni a la educación, por eso pienso en que, a manera de coerción, paguen de forma económica en caso de bajarse con el equipaje de mano de un avión que está siendo evacuado en una emergencia.

¿Les parece excesivo, inoperante, o absurdo? Por supuesto que es debatible. Pero de eso se trata, de que pongamos el tema sobre la mesa.