La elección de 2027 todavía no comienza formalmente y los partidos ya están ocupados en decidir quiénes serán sus protagonistas. Hay encuestas, negociaciones, inconformidades y alianzas sobre la mesa. Lo que todavía cuesta encontrar es una discusión igual de intensa sobre qué proponen hacer con el poder quienes buscan conquistarlo.

La carrera por las candidaturas se adelantó. Y con ella, las disputas por los espacios.

Morena enfrenta inconformidades por la selección de sus coordinaciones estatales. En Michoacán, Raúl Morón cuestionó la designación de Carlos Torres Piña y pidió revisar la transparencia e imparcialidad del procedimiento. En Nuevo León y Colima también se han reportado diferencias entre aspirantes.

El asunto no es quién tiene razón en cada disputa, sino lo que revela el proceso. Si las encuestas buscan identificar a los perfiles con mayor respaldo, ¿por qué cada definición termina poniendo a prueba la capacidad de los partidos para mantener sus propios acuerdos?

La respuesta no está necesariamente en el método. También está en las expectativas que se construyen alrededor de una candidatura. Para algunos, competir significa representar un proyecto; para otros, puede significar conservar influencia, asegurar una posición o mantener vigente una carrera política. Cuando esas aspiraciones chocan, la unidad se convierte en una negociación.

Y el electorado queda fuera de esa conversación.

La oposición tampoco escapa a la lógica. PAN y PRI tienen que resolver si una alianza les ofrece mejores posibilidades de competir y, sobre todo, cuánto está dispuesto a ceder cada uno para hacerla viable. Morena y sus aliados enfrentan negociaciones similares en los estados donde las condiciones locales obligan a ajustar los acuerdos nacionales.

Pero hay una pregunta que pocas veces ocupa el centro de estas negociaciones: ¿una candidatura común representa una coincidencia de proyectos o solamente una coincidencia de intereses electorales?

No son lo mismo.

Compartir una boleta puede resolver la competencia entre partidos, pero no garantiza que exista una visión común sobre los problemas que deben atenderse. Del mismo modo, elegir al aspirante mejor posicionado no significa, por sí solo, que sea quien tenga la mejor propuesta para gobernar.

La diferencia importa porque las dirigencias pueden pasar meses discutiendo nombres, mientras los ciudadanos siguen esperando respuestas sobre seguridad, empleo, movilidad, servicios públicos y oportunidades. La conversación política gira alrededor de quién va a competir, aunque la pregunta relevante debería ser qué va a cambiar para quienes votan.

Tampoco se trata de idealizar la política. Las alianzas requieren acuerdos, las candidaturas implican decisiones y ningún partido puede satisfacer todas las aspiraciones de sus integrantes. El problema aparece cuando la negociación por los cargos termina ocupando más espacio que la discusión sobre los resultados que se pretende ofrecer.

El calendario electoral tiene sus propios plazos. El INE fijó el 6 de junio de 2027 para la jornada federal y estableció del 4 de enero al 12 de febrero el periodo de precampañas para las diputaciones federales. Sin embargo, la competencia por las posiciones comenzó mucho antes.

Lo que falta por ver es si esta anticipación servirá para construir mejores candidaturas o si terminará reduciendo el proceso a una carrera por asegurar lugares. Porque tener un nombre competitivo, una estructura territorial y una alianza electoral puede ayudar a ganar una elección, pero no sustituye la obligación de explicar para qué se quiere gobernar.

Al final, los partidos decidirán quiénes aparecen en la boleta. Los ciudadanos decidirán si esos nombres merecen su voto.

La disputa por las candidaturas ya comenzó. La pregunta es si, entre tantos interesados en llegar a la boleta, alguien está dedicando el mismo esfuerzo a explicar qué hará cuando llegue al poder.