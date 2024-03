“Para definir una mentira no sólo hay que tener en cuenta al mentiroso sino también a su destinatario.” PAUL EKMAN

“¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé fue pura cortesía La última vez estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba.” GLORIA TREVI

13, número de la mala suerte. Ese es el tiempo que le dedicó el programa 60 Minutes de la CBS a trasmitir una entrevista —si bien recortada— que le hizo la cadena de televisión a nuestro mandatario.

Y precisamente al respecto, ¿se imaginan a Donald Trump, uno de los políticos más narcisistas de todos los tiempos, diciendo: “no puedo ganar contigo”? Pues bien, López Obrador en la entrevista que dio a Sharyn Alfonsi sostuvo que eso le dijo en alguna ocasión el anaranjado personaje.

Ahora que, si de aceptaciones se trata, AMLO por fin aceptó que se produce fentanilo en nuestro país. Ello, después de haberlo negado varias veces en ese ‘ejercicio circular’ de propaganda para consumo de los mexicanos que el presidente encabeza todos los días. En 3, 2, 1… las maromas de los que defendieron a ultranza que en México no se producía fentanilo, porque así lo decía López Obrador, y que ahora tienen que cambiar su discurso.

Eso sí, este martes pidió en su conferencia de prensa no sacar de contexto su respuesta a la mencionada entrevistadora. Algo así como: sí se produce pero es muy poco… o una salida ‘a la Vilchis’: “sí se produce, pero no se produce; no es falso, pero se exagera”…

¿Se imaginan poder viajar por todas las carreteras del país de manera segura? Pues López Obrador dijo que eso se puede hacer en México, que él lo hace todo el tiempo y que nadie se mete con él. Olvidó un “pequeño detalle”: es el presidente de México, viaja en convoy, escoltado y protegido por el Ejército. Además se le traspapeló el hecho de que ya no vuela en aerolíneas comerciales y que solo lo hace en aviones del Ejército…

¿Se imaginan unas elecciones sin la intromisión del crimen organizado? Pues así cree el titular del Ejecutivo federal que transcurren nuestros comicios varios; dice que los hechos de violencia son “circunstancias”; que él no lo ve como “una amenaza a la democracia el asesinato de funcionarios y candidatos”. Para él, ni candidatos han sido asesinados (más de 20 en lo que va de este proceso electoral) ni se han retirado de la contienda 34 aspirantes de siete partidos políticos —solo en Michoacán— por miedo a la delincuencia y sus amenazas…

Y hablando de comicios: esta entrevista, su difusión en México —máxime por parte de Presidencia de la República en versión extendida—, es un acto más de propaganda electoral fuera de la ley. No olvidemos, aquí de lo que se trata, piensa Andrés Manuel, es inclinar la balanza lo más posible en favor de Morena.

La entrevista fue hecha —más bien respondida— pensando en el electorado que tiene López Obrador en México y en Estados Unidos. No para el gobierno de aquel país, aunque ya hubo más de un congresista republicano que levantó la ceja resultado de lo que AMLO dijo. Lo mismo el embajador Earl Anthony Wayne, quien criticó a la reportera de 60 Minutos por dejar que López Obrador se escabullera con respuestas “incompletas y muy engañosas”. ¡Qué se podía esperar de quien acumula más de 150,000 mentiras proferidas desde que inició el sexenio!

Uno de los momentos que mostró ese tipo de respuestas, fue cuando aseguró que en su gobierno se terminó la corrupción. ¿Acaso olvida los más de 15 mil millones de pesos “esfumados” tan solo en Segalmex? Tampoco se dice de las mansiones de muchos de sus repartidores… funcionarios cuatroteístas y hasta de ‘siervos de la nación’…

Hubo otros momentos que demostraron que López Obrador vive en “las mil y una noches”, sobre todo cuando, al hablar de los cárteles, sostiene que la violencia ha disminuido en nuestro país... ¡Que se lo diga a las madres buscadoras! (más de 150 mil desaparecidos en lo que va del sexenio), a los familiares de más de 182 mil asesinados en su sexenio.

En la entrevista se tocaron los temas de migración, comercio, crisis del fentanilo y los cárteles/violencia. Se mencionó que la mañanera a veces puede parecer una telenovela (no, esas al menos son fantasías y tienen una trama interesante).

En fin, se trató de una entrevista donde López Obrador procuró hablarle a sus electores de siempre. Sabe también que será usada en Estados Unidos para que los republicanos le tiren a los demócratas.

Una enésima burla a nuestras disposiciones electorales; un buen pretexto para transmitir un fragmento en su mañanera y, con ello, hacer propaganda electoral…

Giros de la Perinola

1.- Otro acto de propaganda: López Obrador anuncia que el 9 de abril informará sobre “cómo vamos” en garantizar el derecho a la salud. Lo hará en plena veda electoral. Espero que al menos en esta ocasión le salga el tiro por la culata; después de casi seis años de desabasto de medicamentos, citas y tratamientos, y una pésima atención en el sector salud, lo que diga el mandatario sonará a burla.

2.- Renunció Leonel Cota a Segalmex. Asegura que deja la institución con “cero corrupción”. ¡Vaya cínico! No le hace que, conforme a la Auditoria Superior de la Federación, tan solo para la Cuenta Pública 2021, Segalmex registra un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos. ¡El doble de la Estafa Maestra! No ocurrió en tiempos de Cota, pero este jamás pudo resolver el caso. Y va a la campaña de Claudia Sheinbaum! ¿Ellos conformarían el segundo piso de la transformación?…

3.- Hoy se cumple un año de la tragedia en Ciudad Juárez. Cuarenta –40– migrantes murieron quemados en instalaciones del INM; el director del Instituto continúa tan campante en su puesto.