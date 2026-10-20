Con el objetivo de fomentar el desarrollo de los negocios que tienen la intención de digitalizar sus operaciones, Arturo Elías Slim lanzó UNO, la nueva plataforma de inteligencia artificial de T1.

En conferencia de prensa, Arturo Elías Slim explicó que UNO tiene la capacidad de realizar más de 250 acciones, por lo que aseveró que se cambiará la forma en cómo operan los negocios.

Como parte del lanzamiento de la IA, el empresario también presentó T1 POS y T1 Finanzas, dos nuevas soluciones para la administración de los establecimientos.

T1 de Arturo Elías Slim lanza UNO, inteligencia artificial para digitalizar negocios (Cortesía)

T1 de Arturo Elías Slim lanza UNO, inteligencia artificial para digitalizar negocios

Al advertir que a diferencia de los compradores, los negocios en México no han avanzado hacia la digitalización, Arturo Elías Slim presentó UNO, inteligencia artificial enfocada en el rubro.

Ante medios de comunicación, el director general de T1 sostuvo que UNO fue diseñado para hacer frente a los obstáculos operativos que tienen los establecimientos en México.

En ese sentido, explicó que existen millones de consumidores digitales en el país, pero la mayoría de los comercios carece de herramientas sencillas para vender por medio de internet.

Ante el panorama, T1 desarrolló UNO, que tiene un modelo conversacional de inteligencia artificial que permite a los usuarios administrar sus ventas con instrucciones en lenguaje natural cotidiano.

Sobre la tecnología, detalló que puede ejecutar más de 250 acciones, funciona las 24 horas desde dispositivos móviles o computadoras e integran confirmaciones directas en transacciones monetarias.

Asimismo, informó confirmó que la herramienta estará disponible en todos los planes de suscripción y se conectará con WhatsApp para facilitar las interacciones comerciales.

Inteligencia Artificial (Unsplash)

T1 lanzó 2 soluciones integrales para negocios

Como parte de la estrategia para integrar las operaciones comerciales, Arturo Elías Slim también presentó T1 POS y T1 Finanzas, dos soluciones diseñadas para simplificar la administración de negocios.

Sobre T1 POS, explicó que funciona como un punto de venta capaz de sincronizar en tiempo real el inventario entre establecimientos físicos, tiendas digitales y canales de redes sociales.

En torno a T1 Finanzas, detalló que unifica el proceso de facturación en múltiples vías de venta, empleando inteligencia artificial para identificar de forma automática las claves solicitadas por el SAT.

Ambas soluciones se integran al ecosistema existente de pagos y envíos al ofrecer opciones que van desde esquemas gratuitos hasta planes adaptados al crecimiento de cada establecimiento.