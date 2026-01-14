Según nuevos reportes, se revela que YouTube permitirá que sus creadores de contenido ganen dinero con contenido sensible como:

Aborto

Autolesión

Suicidio

Abuso doméstico

Abuso sexual

Creadores de contenido podrán generar ingresos con contenido sensible en YouTube

YouTube anunció que ahora el contenido sensible podrá verse en su plataforma pero no solo eso, sino que ahora los creadores de contenido podrán ganar dinero con esos temas.

No obstante, hay una serie de condiciones que YouTube ha impuesto para que que los videos con contenido sensible puedan ser monetizados por los creadores de contenido.

Reportan fallas en YouTube (Szabo Viktor/Uns)

Pues para lograr generar dinero con este tipo de contenido - aborto, autolesiones, suicidio, abuso doméstico o sexual-, los videos deberán estar dramatizados o no discutidos de manera gráfica.

No obstante cabe recordar que YouTube comenzó a “aprobar” el contenido sensible desde junio del año pasado, teniendo criterios más flexibles para decidir qué contenidos pueden estar en la plataforma.

En ese entonces, un reporte de The New York Times, YouTube reveló que el “valor para la libertad de expresión puede superar el riesgo de daño”, siendo una nueva estrategia de moderación.