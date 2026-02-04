El CEO de Grupo Molina, Dr. Luis Enrique Fernando Molina Galeana, anunció que se impulsarán apoyos para pequeñas y medianas empresas (PyMes) en distintas regiones de México, como parte de los nuevos esquemas de desarrollo empresarial que prepara el corporativo.

Estas acciones buscan fortalecer el crecimiento de empresas locales mediante su integración a proyectos productivos en sectores estratégicos, con una visión de largo plazo enfocada en la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Grupo Molina abrirá programas de desarrollo para PyMes en sectores clave

El Dr. Luis Enrique Fernando Molina Galeana cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito empresarial, así como en el sector de la medicina estética, periodo en el que ha participado en el desarrollo de proyectos en diversas industrias.

Actualmente, Grupo Molina mantiene participación activa en sectores relacionados con la salud y el bienestar, la medicina estética, las energías renovables, el tratamiento integral del agua, además de proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, lo que permitirá que cientos de PyMes puedan acceder a los programas de desarrollo empresarial que se anunciarán próximamente.

De forma paralela a su actividad empresarial, el empresario participa en organizaciones de carácter social y altruista, como la Fundación Ayudemos por una vida más digna, que desarrolla programas enfocados en educación, salud, bienestar social y apoyo comunitario.

En distintas ocasiones, Luis Enrique Molina Galeana ha señalado que el crecimiento empresarial debe considerar criterios de responsabilidad social y desarrollo sostenible, como parte de una estrategia integral de largo plazo que genere impacto positivo tanto económico como social.