La empresa constructora de Estados Unidos, Vulcan Materials, sí convertirá la mina de Calica, ubicada en Playa del Carmen en parque turístico, una propuesta planteada por el presidente AMLO.

Durante los últimos meses AMLO ha solicitado a Vulcan el terminar con la sobreexplotación de los recursos naturales en la zona perteneciente a su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen ( Calica) .

AMLO también planteó a Vulcan la construcción de un parque turístico con capacidad para recibir cruceros en Calica, su predio de 2 mil 400 hectáreas ubicado en Playa del Carmen.

Vulcan acepta propuesta de AMLO sobre Calica

El Gobierno de México informó que Vulcan aceptó la propuesta de AMLO y construirá un parque natural en sus terrenos ubicados en Calica, Quintana Roo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que se reunió con el representante de Vulcan Materials.

Asimismo, dijo que aceptó la propuesta de AMLO y Vulcan convertirá el terreno de Calica de 2 mil 400 hectáreas, en un parque natural turístico.

Detalló que como petición, Vulcan Motors solicitó la construcción de una estación del Tren Maya en la zona de Calica , además, se comprometieron a donar una parte de las 2 mil 400 hectáreas para su construcción.

“Ayer nos reunimos con el representante de Vulcan, ya aceptó la propuesta, va a ser un parque natural. Piden que haya una estación del tren, se comprometen a donar una parte del terreno para construir”. Adán Augusto López

La constructora estadounidense también se ofreció a exportar el material extraído de Calica, para que sea utilizado en la construcción del Tren Maya.

Adán Augusto López señaló que hasta hoy se evaluará si es posible utilizarlo en la obra.

“El día de hoy habrá una inspección para determinar si el material puede ser utilizado en las obras del Tren Maya, eso no se ha determinado todavía” Adán Augusto López

Añadió que la siguiente semana la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá ingreso al predio de Vulcan para hacer un levantamiento y determinar la densidad de la superficie.

AMLO y su idea del parque turístico

Desde hace algunos meses, AMLO ha acusado a Vulcan Motors de realizar sobre explotación en Calica, Playa del Carmen, inclusive advirtió que de no detenerse demandaría ante organismos internacionales.

AMLO señaló que durante conversaciones con Vulcan, exhortó a la constructora a terminar con la extracción de recursos en Calica, de lo contrario amenazó con exhibir cómo destruyen el medio ambiente e interponer una demanda internacional.

“Yo les dije: si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente lo voy a dar a conocer, voy a hacer un vídeo y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y los voy a acusar de que destruyen el medio ambiente” AMLO

Igualmente, AMLO comentó que propuso a Vulcan la creación de un parque turístico el predio de Calica (ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo), inclusive detalló que el gobierno les podría ayudar con los permisos para su función.